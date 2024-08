Netzwerke nachhaltig modernisieren

Wenn IT-Verantwortliche Investitionen in die Netzwerkmodernisierung planen, empfiehlt sich eine Strategie, die grünes Networking und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Bei grünem Networking werden Netzwerkgeräte und -ausrüstung energieeffizient und umweltfreundlich genutzt.

Während die Netzwerkkonfiguration und Netzwerktopologie nicht geändert werden müssen, sollten die für den Netzwerkbetrieb erforderlichen Geräte energieeffizienter arbeiten. Diese Strategie ist entscheidend, um zu gewährleisten, dass die Netzwerkkomponenten über einen längeren Zeitraum hinweg genutzt werden können, wodurch sich der CO2-Fußabdruck, die Umweltbelastung und der Energieverbrauch reduzieren lassen. Dies gehört zu den grundlegenden Elementen der Nachhaltigkeit.

Das Internet, das weltweit Hunderte von Rechenzentren umfasst, benötigt enorm viel Energie. Das Gleiche gilt für Hunderte von Switching-Zentren, die Unternehmen und Verbraucher mit dem Internet, drahtlosen Diensten, sozialen Medien und untereinander verbinden. Cloud-basierte Netzwerke wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud sind ebenfalls große Energieverbraucher. Die Switching-Zentren und Computer in den zahlreichen Netzwerkrechenzentren verbrauchen alle erhebliche Mengen an Energie.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Studien bestätigt, dass Networking die Umwelt vor allem durch den Energieverbrauch belastet, insbesondere weil Stromerzeugungssysteme Treibhausgase in die Atmosphäre abgeben.

Wie Sie ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen

Ein Blick auf verschiedene Netzwerkkonfigurationen zeigt die Elemente, die direkt oder indirekt für Umweltschäden verantwortlich sind. Abbildung 1 gibt einen Überblick über Netzwerkinfrastrukturen und wie sie sich energieeffizienter betreiben lassen. Die wichtigste Möglichkeit, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, besteht darin, die vorhandenen Energiequellen durch erneuerbare Energien zu ersetzen, beispielsweise Solar- und Windenergie. Eine geringere Abhängigkeit von Strom aus fossilen Brennstoffen kann den CO2-Fußabdruck von Vermittlungsstellen und damit die Emissionen verringern.

Abbildung 1: Hier sehen Sie einige Möglichkeiten, um die Energieeffizienz von Netzwerken zu verbessern.

Sowohl etablierte Ortsnetzbetreiber als auch Cloud-Service-Provider (CSP), Mobilfunkanbieter, MSPs und ISPs können ihren CO2-Fußabdruck und Gesamtenergieverbrauch reduzieren. Die in Verteilzentren verwendeten Geräte lassen sich durch energieeffiziente Systeme ersetzen. Einige Geräte können generalüberholt werden (sogenanntes Refurbishing), um ihre Lebensdauer zu verlängern, was zu weniger Abfall auf den Mülldeponien führt. Die Anzahl der in Switching- und Unternehmensrechenzentren eingesetzten Server lässt sich konsolidieren, wodurch ebenfalls der Energieverbrauch sinkt.