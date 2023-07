Strategien für die Dekarbonisierung von Rechenzentren

In Anbetracht der weltweiten Klimakrise ist es für Rechenzentren unerlässlich, so weit wie möglich zu dekarbonisieren. Es ist am besten, jetzt voranzugehen, bevor globale oder lokale Richtlinien Unternehmen dazu zwingen, Maßnahmen zur Dekarbonisierung einzuführen.

Rechenzentren auf der ganzen Welt müssen mit den Best Practices zur Energieeffizienz Schritt halten, um eine Reduzierung oder Eliminierung von CO2-Emissionen der Rechenzentren anzustreben und das Klima insgesamt zu schützen. Unternehmen müssen Initiativen entwickeln, um neue Rechenzentren in geeignete Klimazonen zu verlegen, in erneuerbare Energien zu investieren und energieeffiziente Hardware zu installieren.

Warum Dekarbonisierung für Rechenzentren wichtig ist Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (International Energy Agency, IEA) entfallen auf Rechenzentren und Datenübertragungsnetze jeweils etwa 1 bis 1,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. Dieser Energieverbrauch – und die damit verbundenen Emissionen – haben direkte und indirekte Auswirkungen auf das Klima. Die IEA hat einen Fahrplan für den globalen Energiesektor entwickelt, das so genannte Netto-Null-Szenario bis 2050. Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 eine globale energietechnische Kohlenstoffneutralität zu erreichen, was der Welt die Chance gibt, den Anstieg der globalen Temperatur auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Warum 1,5 Grad? Eine globale Erwärmung um mehr als 1,5 Grad Celsius birgt ein erhebliches Risiko und bietet viele Gründe zur Besorgnis, die sich aus den beobachteten Umweltauswirkungen und den historischen wissenschaftlichen Erkenntnissen ergeben, die das Intergovernmental Panel on Climate Change zusammengestellt hat. Zu diesen Risiken gehören die folgenden: Intensivere und häufigere Klima- und Wetterextreme.

Höhere Wahrscheinlichkeit von extremen Dürren, Niederschlagsdefiziten und Risiken im Zusammenhang mit der Wasserverfügbarkeit.

Ausdehnung der Gebiete, in denen die Abflüsse erheblich zunehmen, sowie der Gebiete, die von Überschwemmungsgefahren betroffen sind.

Höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Arktische Ozean im Sommer meereisfrei ist.

Zunehmende Versauerung der Ozeane, die eine Vielzahl mariner taxonomischer Gruppen bedroht.

Höheres Risiko des Verlusts und Aussterbens lokaler Arten. Dies sind nur einige Beispiele, und die IEA stellte fest, dass wir trotz zunehmender globaler Verpflichtungen und Maßnahmen immer noch nicht das erreichen, was die Welt braucht, um diesen Temperaturanstieg zu begrenzen. Abbildung 1: Nachhaltigkeit ist ein Muss auf der Agenda von Unternehmen und Rechenzentrumsbetreibern. Die Emissionen von Rechenzentren haben seit 2010 nur geringfügig zugenommen, obwohl die Nachfrage nach digitalen Diensten gestiegen ist, was vor allem auf energieeffizientere Produkte, Verfahren und den Kauf erneuerbarer Energien zurückzuführen ist. Diese Emissionen müssen jedoch bis 2030 um 50 Prozent sinken, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden.

Anreize für die Einführung umweltfreundlicherer Richtlinien für Rechenzentren Der Schutz des Klimas ist nicht der einzige Grund, sich für eine Dekarbonisierung einzusetzen. Es gibt einige Möglichkeiten, wie ein Unternehmen von der Einführung umweltfreundlicherer Richtlinien in seinem Rechenzentrum profitieren kann. Positive PR Betreiber von Rechenzentren werden oft gefragt: Was tun Sie, um Ihre Kohlenstoffemissionen auszugleichen? Kunden legen Wert auf einen geringeren CO2-Ausstoß in ihrem eigenen Unternehmen und wollen wissen, dass ihre Rechenzentrumspartner ihren Teil zur Dekarbonisierung beitragen. Und mit der Kundennachfrage kommt auch das Interesse der Investoren. Erstellen Sie einen klaren Plan für die ökologische Nachhaltigkeit und kommunizieren Sie ihn auf breiter Ebene, um das Interesse von Investoren und Kunden zu wecken, denen die Kohlenstoffbilanzierung wichtig ist. Verbessern Sie die Energieeffizienz, um Energiekosten zu sparen Für diejenigen, die sich auf das Endergebnis konzentrieren, gibt es eine anfängliche Preisbarriere für Investitionen in erneuerbare Energiequellen. Es ist nicht einfach, die Infrastruktur zu ersetzen. Es gibt jedoch regelmäßig Fortschritte in der Technologie, von Hardware und Software bis hin zu Strom- und Kühlanlagen. Wenn Sie in neue energieeffiziente Geräte investieren, werden die Energiekosten mit der Zeit sinken. Die Regierung kann auch Ihre Investitionen in erneuerbare Energien subventionieren, wodurch die Kosten noch weiter sinken. Seien Sie den Branchenvorschriften einen Schritt voraus Der von der Internationalen Energieagentur (IEA) vorgezeichnete globale Weg zu einem Netto-Null-Emissionsausstoß bis 2050 ist ehrgeizig. Während die derzeitigen Maßnahmen oft unzureichend sind, und nur vereinzelt Anwendung finden, werden sie mit zunehmender Besorgnis über den Klimawandel immer strenger, umfassender und ehrgeiziger werden. Sie können sich darauf vorbereiten und einen Schritt voraus sein, indem Sie untersuchen, wie die Dekarbonisierung für Ihr Rechenzentrum aussieht, und noch heute umweltfreundlichere Richtlinien einführen.