Vorteile durch nachhaltige Strategien für Cloud Networking

Die Cloud kann fast alles. Aber die Cloud ist mehr als nur eine Möglichkeit, auf Unternehmensressourcen zuzugreifen. Sie kann Unternehmen auch dabei helfen, ihre Ziele in Bezug auf grüne und nachhaltige Technologie zu erreichen.

Nachhaltigkeitsstrategien für Cloud Networking minimieren den Energieverbrauch und tragen dazu bei, den gesamten CO2-Fußabdruck eines Unternehmens zu verringern – insbesondere im Vergleich zu einer typischen Infrastruktur vor Ort.

Die Herausforderung besteht also darin, wie die großen Dienstleistungsanbieter ihren Betrieb aufrechterhalten können, während sie gleichzeitig Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ergreifen. Sie tun dies, indem sie energieeffiziente und umweltfreundliche Infrastrukturelemente einsetzen, wo immer dies möglich ist.

Große Cloud Service Provider ( CSP ) wie AWS, Microsoft und Google verbrauchen erhebliche Mengen an Energie, ebenso wie Telekommunikationsanbieter, die ihre Switching-Einrichtungen und Netzwerk-Data-Center mit Strom versorgen. Die Energie, die für den Betrieb dieser Systeme benötigt wird, ist jedoch mit Umweltkosten verbunden: Selbst wenn die Versorgungsunternehmen diesen Strom erzeugen, setzen sie Tonnen von Treibhausgasen in die Atmosphäre frei.

IT-Systeme und insbesondere Netzwerke verbrauchen große Mengen an Energie. Zum Beispiel stützt sich das Internet auf Hunderte von Data Centern auf der ganzen Welt, zusätzlich zu unzähligen Switching-Zentren. All diese Infrastruktur ist notwendig, um Unternehmen und Verbraucher mit Webseiten, drahtlosen Diensten und untereinander zu verbinden.

Für Unternehmen könnte ein hybrider Ansatz in Frage kommen, bei dem unternehmenskritische Anlagen vor Ort und weniger kritische Systeme in einer Cloud untergebracht sind.

Wenn sich das Netzwerk in der Cloud befindet, können die Mitarbeiter von jedem beliebigen Standort aus auf die Ressourcen zugreifen, was wiederum die Arbeit von unterwegs ermöglicht. Fernarbeit minimiert das Pendeln und reduziert die durch Reisen verursachten Emissionen. Darüber hinaus wird durch die Remote-Arbeit die Verbreitung von energieineffizienten Bürogeräten, HLK-Systemen (Heizung, Lüftung, Klima), Beleuchtungs- und Sicherheitssystemen reduziert.

Unternehmen können ihren Bedarf an Netzwerkkomponenten reduzieren, indem sie ihre internen Systeme auf solche migrieren, die von externen CSPs betrieben werden. Die Endgeräte bleiben vor Ort, aber die Unternehmen können energieeffiziente Komponenten verwenden, um ihren Stromverbrauch zu senken.

Da die CSPs erkannt haben, dass sie erhebliche Mengen an Energie verbrauchen, planen viele von ihnen, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Dadurch wird die Menge der in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgase verringert.

Wenn sich alle oder die meisten Netzwerkressourcen in der Cloud befinden, ist es weniger problematisch, sich auf die Nachhaltigkeit zu konzentrieren und eine umweltfreundliche Infrastruktur zu verwalten. Zu den Vorteilen einer Cloud Networking Netzwerkinfrastruktur gehören:

Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung 2 eine reine Cloud-Konfiguration, bei der ein Anbieter Netzwerkdienste bereitstellt. Der Anbieter kann seine Dienste über drahtlose Verbindungen oder über einen Telekommunikationsanbieter zur Verfügung stellen, aber die gesamte Netzwerktechnologie befindet sich in der Cloud.

Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur an einen externen CSP übertragen, verlassen sich auf die Fähigkeit des Anbieters, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Benutzer müssen sich jedoch auf die Risiken und Kosten vorbereiten, die mit Cloud-basierten IT-Diensten verbunden sind.

Vorbehalte gegen Cloud Networking

Während Unternehmen die Umstellung von Netzwerksystemen auf eine Cloud-Plattform in Betracht ziehen könnten, insbesondere unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten, sind sie bei der Übergabe von Netzwerkressourcen an einen CSP mit einigen Risiken konfrontiert.

Zu den Vorbehalten gegenüber Cloud Networking gehören:

Die Umstellung auf eine reine Cloud-Infrastruktur kann teuer sein, weshalb CIOs die damit verbundenen Kosten sorgfältig prüfen müssen.

Die Auslagerung von Netzwerkdiensten an einen Drittanbieter ist möglicherweise nicht praktikabel.

CSPs könnten den Zugang zu Netzwerkressourcen des Unternehmens einschränken.

Wenn ein CSP einen Technologieausfall hat, könnte ein Unternehmen seine Netzwerkressourcen verlieren und möglicherweise seine Resilienz und seinen Ruf gefährden.

CSPs sind für die System- und Datensicherheit zuständig, wodurch ein Unternehmen Cyberangriffen ausgesetzt sein könnte.

Die CSP-Mitarbeiter, die die Unternehmensressourcen verwalten, sind den Benutzern möglicherweise unbekannt oder wechseln häufig.

Benutzerressourcen, insbesondere Daten und Anwendungen, können sich in verschiedenen Data Centern befinden.

Unternehmen könnten einen hybriden Ansatz in Erwägung ziehen, bei dem sich unternehmenskritische Anlagen vor Ort und weniger kritische Systeme in einer Cloud befinden. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit würde dieser Ansatz es den Kunden ermöglichen, ein Gleichgewicht zu finden, indem sie sich auf Cloud-Dienste in einer Konfiguration verlassen, die dem Unternehmen nützt und gleichzeitig umweltfreundlich ist.

Die Fortschritte in der Technologie geben den Firmen viele Möglichkeiten, ihre technologischen Anforderungen zu verwalten. Eine Nachhaltigkeitsstrategie für Cloud Networking kann ihnen wichtige Umweltvorteile bringen, aber die Organisation sollte dennoch ihre geschäftlichen Anforderungen berücksichtigen.