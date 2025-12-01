Was Betroffene bei Einwilligungen im Datenschutz erwarten

Will man personenbezogene Daten verarbeiten, braucht es dafür eine gültige Rechtsgrundlage. Die Einwilligung der betroffenen Person ist eine solche und wird oftmals als Königsweg unter den Rechtsgrundlagen bezeichnet, denn eine rechtgültige Einwilligung bedeutet insbesondere, dass die betroffene Person unmissverständlich die Zustimmung erteilt, freiwillig gehandelt und dies in informierter Weise getan hat.

Für das Tracking von Online-Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer bedarf es genau einer solchen Einwilligung. Technisch kommen bei der Abfrage zur Einwilligung oftmals Cookie-Manager zum Einsatz, die jedoch mehr als unbeliebt sind.

Offensichtlich sollte man Cookie-Manager und andere Einwilligungsdienste so gestalten, dass die Betroffenen diese nicht ablehnen und tatsächlich informiert und freiwillig eine Einwilligung erteilen können.

Doch was erwarten die Nutzerinnen und Nutzer genau?

Was sich Anwender wünschen Auch wenn die Einwilligungsverwaltungsverordnung (EinwV) sperrig klingt, dient sie eigentlich dazu, die Umsetzung von Einwilligungen anwenderfreundlicher werden zu lassen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte erklärte dazu: „Einwilligungsverwaltungsdienste dienen dem Zweck, dem sog. „Cookie-Fatigue“ entgegenzuwirken“. Studien belegen demnach, dass Endnutzer nur zwei Prozent der Informationen, denen wir täglich begegnen, tatsächlich aufnehmen. Dies sei darin begründet, dass Datenschutzerklärungen, AGB und andere Informationsquellen häufig einen sogenannten Information overload auslösen. „Einwilligungsverwaltungsdienste können zur Bewältigung dieses Problems helfen“, so die Bundesdatenschutzbeauftragte. Zum einen müssen diese Dienste dazu den Vorgaben der erwähnten Einwilligungsverwaltungsverordnung entsprechen. Zum anderen müssen sie auch die tatsächlichen Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer erfüllen, im Idealfall sind diese Forderungen deckungsgleich. Die Bundesdatenschutzbeauftragte (BfDI) hat eine Reihe von Umfragen gestartet, damit klar wird, wie die Nutzerinnen und Nutzer die Vorgaben des Datenschutzes sehen. So sagt das neue Datenbarometer zum Beispiel: Die Bevölkerung hat sehr unterschiedliche Erwartungen, wenn man sie offen nach ihrer Assoziation mit Datenschutz fragt. Während 22 Prozent spontan positive Verbindungen herstellen, wie Sicherheit, Schutz und Privatsphäre, äußern sich 35 Prozent neutral oder ambivalent – etwa als Fluch und Segen zugleich. Kritisch äußern sich 37 Prozent: Sie empfinden Datenschutz zum Beispiel als übertrieben, bürokratisch oder gar als Illusion. Eine spezielle Umfrage (PDF) hatte Einwilligungen und Cookie-Banner zum Gegenstand.