9LivesData: Scale-Out-Backup-Lösungen für die Unternehmens-IT

9LivesData ist ein polnisches Technologieunternehmen mit Sitz in Warschau, das sich auf hochskalierbare Daten- und Speicherlösungen für den Unternehmenseinsatz spezialisiert hat.

Seit der Gründung im Jahr 2008 entwickelt das Unternehmen software-definierte Speicherlösungen (Software-defined Storage, SDS), die Backup, Archivierung und Datenmanagement effizienter und kostengünstiger gestalten sollen. Aus einem reinen Forschungs- und Entwicklungsdienstleister ist 9LivesData über die Jahre zu einem eigenständigen Anbieter von Enterprise-Storage-Software geworden.

Unternehmensgeschichte und Gründer Gegründet wurde 9LivesData von Cezary Dubnicki, einem ausgewiesenen Experten für Speicher- und Dateninfrastrukturen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Forschung und Industrie. Vor der Unternehmensgründung arbeitete Dubnicki unter anderem bei den NEC Laboratories in Princeton (USA). Dort war er an der Architektur und Entwicklung der HYDRAstor-Plattform beteiligt, ebenfalls ein Scale-Out-Backup-System. Die bei NEC gewonnenen Erfahrungen bildeten die technologische Grundlage für 9LivesData – mit dem Ziel, leistungsfähige, skalierbare und gleichzeitig wirtschaftliche Speicherlösungen für Unternehmen zu entwickeln. Abbildung 1: Der Gründer von 9LivesData, Cezary Dubnicki, war Leiter der Storage-Abteilung der NEC Laboratories America. In den ersten Jahren positionierte sich 9LivesData als Forschungs- und Entwicklungsorganisation mit Fokus auf verteilte Systeme, Dateisysteme, Netzwerksoftware und Big-Data-Technologien. Das Unternehmen wuchs kontinuierlich auf rund 30 Mitarbeitende und etablierte sich als fester Bestandteil des polnischen Deep-Tech-Ökosystems.

High9Stor: Software-defined Backup Kernprodukt von 9LivesData ist High9Stor, eine software-definierte Scale-Out-Storage-Lösung für Backup, Archivierung und Secondary Storage. Die Plattform baut konzeptionell auf den Erfahrungen aus dem HYDRAstor-Projekt auf und übernimmt bewährte Prinzipien wie globale Deduplikation, Fehlertoleranz und horizontale Skalierbarkeit. High9Stor basiert auf mehreren zentralen Architekturbausteinen: Eine Scale-Out-Architektur ermöglicht lineares Wachstum von Kapazität und Performance durch das Hinzufügen weiterer Knoten.

Als Software-defined-Storage-Lösung ist High9Stor unabhängig von proprietärer Hardware und kann auf kostengünstiger Standardhardware betrieben werden.

Zur Absicherung der Daten nutzt die Plattform moderne Erasure-Coding-Verfahren, die eine hohe Ausfallsicherheit bei gleichzeitig reduzierten Redundanzkosten gewährleisten.

Darüber hinaus unterstützt High9Stor gängige Schnittstellen wie S3, NFS und CIFS sowie native Integrationen in Backup-Ökosysteme. Ein wesentlicher Fokus liegt auf der Senkung der Total Cost of Ownership (TCO). Durch Deduplikation, effiziente Skalierung und offene Softwarearchitektur können Unternehmen ihre Speicherkosten laut Anbieter um bis zu 20 Prozent reduzieren, perspektivisch sogar um bis zu 30 Prozent im Vergleich zu klassischen Backup-Lösungen. High9Stor eignet sich insbesondere für Anwendungsfälle mit großen Datenmengen und moderaten Performance-Anforderungen, etwa für Backup, Archivierung und langfristige Datenspeicherung in Enterprise-IT-Umgebungen. Abbildung 2: High9Stor ist ein skalierbarer Sekundärspeicher mit globaler Deduplizierung.

Technologiekompetenz und Marktstrategie Neben der eigenen Speicherplattform verfügt 9LivesData über tiefgehende Expertise in Bereichen wie verteilte Systeme und Parallelverarbeitung, Speicher- und Dateisystem-Frameworks, Big-Data-Analyse, Machine Learning, Computer Vision sowie Netzwerk- und Betriebssystemsoftware. Diese technologische Breite fließt sowohl in die Weiterentwicklung von High9Stor als auch in kundenspezifische Projekte ein. Im Gegensatz zu vielen europäischen Technologie-Start-ups verfolgt 9LivesData keinen klassischen Venture-Capital-getriebenen Wachstumspfad. Öffentliche Informationen deuten darauf hin, dass keine größeren VC-Finanzierungsrunden stattgefunden haben. Stattdessen wurden über die Jahre rund sechs Millionen US-Dollar in Produkt- und Technologieentwicklung investiert – primär über interne Finanzierungen, operative Rücklagen und strategische Partnerschaften. Strategisch setzt das Unternehmen auf Kooperationen mit Hardware-OEMs, Channel-Partnern und Resellern, insbesondere in den USA sowie in der EMEA-Region. Ziel ist es, den Marktzugang für High9Stor zu erweitern, ohne die technologische Unabhängigkeit aufzugeben.