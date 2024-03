Backup und Restore: So nutzen Sie tar für Dateien in Linux

Das Bandarchivierungsprogramm kommt oft in Linux-Umgebungen zum Einsatz. Es wird als tar bezeichnet und ist nützlich, um Dateien schnell und einfach zu sichern und wiederherzustellen.

Der Befehl tar ist für mehrere Zwecke nützlich. Dazu gehören die folgenden:

Typischerweise beziehen sich Linux-Nutzer auf die letzten beiden: gebündelte Dateien, die auch als Archive komprimiert werden können. Tar arbeitet mit zwei sich ergänzenden Funktionen: dem Erstellen von Archiven und dem Extrahieren von Dateien. Das Erstellen von Archiven oder Tarballs umfasst das Kopieren von Dateien in eine Gruppe als Backup oder zur Übertragung. Beim Entpacken werden Dateien aus einer Gruppe in ein Verzeichnis kopiert. Es kann hilfreich sein, sich das Erstellen von Tarballs als die Sicherungsfunktion und das Extrahieren von Dateien als die Wiederherstellungsfunktion vorzustellen.

Anwender können tar mit verschiedenen Komprimierungsprogrammen kombinieren, um die Verwaltung von Tarballs zu vereinfachen.

Sie haben nun ein Verzeichnis namens projects im Home-Verzeichnis erstellt und es mit drei Textdateien gefüllt. In diesem Beispiel stellen diese Ressourcen Benutzerdaten dar, die Sie auf dem System sichern müssen.

Sichern und archivieren Sie Ihre Dateien mit tar

Um tar zu verwenden, erstellen Sie ein Archiv und kopieren Sie die drei Textdateien in dieses Archiv.

Hier sind die relevanten tar-Optionen zum Erstellen eines Archivs.

Option Beschreibung -c Erzeugt das Dateiarchiv. Dies ist sozusagen der Backup-Befehl. -v Gibt die Ausgabe zurück, wenn der tar-Befehl beendet ist. Dies ist nicht notwendig, aber es kann nützlich sein, um zu sehen, welche Dateien der Befehl in das Archiv kopiert hat. -f Gibt an, dass das nächste Objekt im Befehl das Archiv ist. Erforderlich. -r Hängt weitere Dateien an ein bestehendes Archiv an.

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Projektverzeichnis befinden, und geben Sie dann den folgenden Befehl ein, um ein Archiv mit dem Namen backup.tar zu erstellen.

$ tar -cvf backup.tar *.txt

Abbildung 2: So erstellen sie ein tar-Archiv.

Der obige Befehl erstellt das Archiv backup.tar, kopiert alle Dateien mit der Erweiterung .txt und zeigt die Namen der kopierten Dateien an. Der Befehl hätte auch ohne die Option -v funktioniert.

Die Option -r fügt Dateien zu einem bestehenden Archiv hinzu. Wenn Sie zum Beispiel ein Archiv mit drei Dateien erstellt haben und dann feststellen, dass Sie eine vierte Datei vergessen haben, können Sie die vierte Datei mit der Option -r hinzufügen.

$ touch file4.txt $ tar -rf backup.tar file4.txt

In manchen Fällen müssen Sie bestimmte Dateien von der Aufnahme in das Archiv ausschließen. Die Option --exclude {filename} veranlasst tar, die angegebene Datei zu vermeiden.

In diesem Stadium eines typischen Backups könnten Sie diese Dateien auf einen anderen Datenträger oder in eine Cloudkopieren, um sie vor Beschädigung, Löschung oder zusätzlichen Änderungen zu schützen. Für diese Übung nehmen wir an, dass Sie die Dateien auf Ihre bevorzugtes sekundäres Speichersystem kopiert haben.