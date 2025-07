So stellen Sie einen Redis-Cluster auf Kubernetes bereit

Redis ist eine leistungsstarke, vielseitige Open-Source-Plattform, die sich als NoSQL-Datenbank, Message Broker und Cache einsetzen lässt. In Kombination mit Kubernetes kann Redis hochverfügbar und skalierbar betrieben werden, allerdings erfordert die Konfiguration etwas mehr Aufwand. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie Redis in einem Kubernetes-Cluster (beispielsweise mit K3s) bereitstellen.

Was ist Redis?

Redis ist ein Open-Source-In-Memory-Datenspeicher. Sie können Redis für verschiedene Zwecke verwenden:

Ausführen einer NoSQL-Datenbank

Vermitteln von Nachrichten als Teil einer Daten-Streaming-Pipeline

Zwischenspeichern von Daten für Websites zur Verbesserung der Leistung

Ausführen einer Reihe von Vorgängen zur Verarbeitung von Daten oder zur Aktivierung einer Transaktion

Da die von Redis gespeicherten Daten im Memory liegen, ist der Zugriff auf diese Daten schneller als bei der Speicherung auf der Festplatte. Dies ist der Hauptvorteil von Redis gegenüber herkömmlichen Datenbanken oder Key-Value-Stores.

Redis bietet einen Cluster-Modus, der Daten auf mehrere Knoten verteilt, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Nicht alle Redis-Alternativen bieten diese Funktion. In den Fällen, in denen dies der Fall ist, ist das Clustering oft komplexer als bei Redis. Beispielsweise ist es möglich, eine MySQL-Datenbank mit einer Cluster-Architektur zu betreiben. Dies ist jedoch aufwändiger, da MySQL für den Betrieb in einem nicht verteilten Modus konzipiert ist.