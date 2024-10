Wie Sie OpenTelemetry nutzen, um Kubernetes zu überwachen

Die Beobachtbarkeit von Kubernetes kann komplex sein, aber das Observability Framework OpenTelementry kann die Anwendungsüberwachung und -beobachtung in ganzen Clustern ermöglichen.

Kubernetes ist unter anderem deshalb so nützlich, weil ein einziger Cluster als Hosting-Umgebung für viele verschiedene Anwendungen dienen kann. Eine zentrale Herausforderung bei der Bereitstellung mehrerer Anwendungen auf Kubernetes besteht jedoch darin, dass jede Anwendung Überwachungsdaten auf unterschiedliche Weise bereitstellen kann, was eine einheitliche Überwachung aller Anwendungen erschwert.

OpenTelemetry ist eine Möglichkeit, diese Herausforderung zu lösen. Mit nur einem Tool kann OpenTelemetry effizient Überwachungsdaten für jede Anwendung innerhalb eines Kubernetes-Clusters sammeln, sofern diese das OpenTelemetry Framework verwendet. Teams können OpenTelemetry für eine verbesserte Kubernetes-Überwachung entweder mit einem Helm-Diagramm oder einem Operator einfach einsetzen.

So installieren Sie OpenTelemetry in einem Kubernetes-Cluster

Es gibt zwei Hauptwege, um OpenTelemetry in Kubernetes zu installieren: ein Helm-Diagramm oder ein Operator. Beide Ansätze sind einfach. Lassen Sie uns beide Vorgehensweisen durchgehen.

Vorbedingung: cert-manager installieren

Bevor Sie OpenTelemetry mit dem Helm-Chart oder dem Operator-Ansatz installieren, müssen Sie cert-manager einrichten, der X.509-Zertifikate als Ressourcentypen in Kubernetes bereitstellt. In den meisten Fällen können Sie cert-manager mit dem folgenden Befehl einrichten:

kubectl apply -f https://github.com/cert-manager/cert-manager/releases/download/v1.13.1/cert-manager.yaml

Für komplexere Installationsszenarien lesen Sie bitte die Dokumentation zur Installation von cert-manager.

1. Installieren Sie OpenTelemetry mithilfe eines Helm-Diagramms

Um das OpenTelemetry-Helm-Chart zu installieren, fügen Sie zunächst das offizielle OpenTelemetry-Helm-Repository hinzu:

helm repo add open-telemetry https://open- telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts helm repo update

Installieren Sie dann das Diagramm mit dem folgenden Befehl:

helm install opentelemetry-operator open-telemetry/opentelemetry-operator

2. OpenTelemetry mit einem Operator installieren

Um den OpenTelemetry-Operator zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

kubectl apply -f https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-operator/releases/latest/download/opentelemetry-operator.yaml

Erstellen Sie dann ein OpenTelemetry-Bereitstellungsmanifest, wie in der folgenden Beispielkonfiguration von OpenTelemetry gezeigt:

apiVersion: opentelemetry.io/v1alpha1 kind: OpenTelemetryCollector metadata: name: simplest spec: config: | receivers: otlp: protocols: grpc: http: processors: exporters: # NOTE: Prior to v0.86.0 use `logging` instead of `debug`. debug: service: pipelines: traces: receivers: [otlp] processors: [] exporters: [debug]

Einzelheiten zu allen verfügbaren Konfigurationsoptionen finden Sie in der OpenTelemetry-Operator-Dokumentation.

Zum Schluss wenden Sie Ihre Bereitstellung mit dem folgenden Befehl an:

kubectl apply -f /path/to/manifest.yaml

Sobald Sie OpenTelemetry in Ihren Clustern installiert haben, können Sie mit jedem OpenTelemetry-kompatiblen Tool Erkenntnisse über die Beobachtbarkeit Ihrer Anwendungen sammeln.