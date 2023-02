Sieben Observability Tools, die Admins kennen sollten

Observability Tools helfen Entwicklern und Administratoren, einen besseren Einblick in Anwendungen zu erhalten, um den Bereitstellungsprozess, die Leistung und Kundenerfahrung zu verbessern. Idealerweise lösen sie auf diesem Weg Probleme, bevor sie überhaupt auftauchen.

Was sind Observability Tools?

Ein Observability-Tool bietet eine zentralisierte Plattform zum Aggregieren und Visualisieren von Telemetriedaten, die es aus Anwendungs- und Infrastrukturkomponenten in einer verteilten Umgebung gesammelt hat. Das Tool überwacht und analysiert das Anwendungsverhalten und die verschiedenen Arten von Infrastrukturen, auf denen diese Anwendungen laufen. Das ermöglicht es, Probleme proaktiv anzugehen, bevor sie sich ausweiten und den Betrieb negativ beeinflussen.

Observability ist mehr als nur Überwachung. Sie erweitert die klassischen Überwachungsfunktionen und bietet tiefere Einblicke in die Daten, die zur Optimierung der Leistung, verbesserter Verfügbarkeit und einer guten Kundenerfahrung beitragen. Um dies zu erreichen, sammeln und aggregieren die meisten Observability Tools drei Arten von Telemetriedaten:

Metriken . Metriken sind Messungen, anhand derer sich beurteilen lässt, wie ein Dienst oder eine Komponente im Laufe der Zeit funktioniert. Ein Observability Tool erfasst zum Beispiel Metriken über die Speichernutzung, die Bandbreitennutzung , HTTP -Anfragen pro Sekunde oder eine Reihe anderer Systeme.

Protokolle . Viele Anwendungen und Plattformen zeichnen Ereignisse in Log-Dateien auf. Diese Informationen liegen dann als reiner Text, als strukturierte Daten oder in einem Binärformat vor. Ereignisprotokolle sind oft die erste Anlaufstelle von Admins, die auf Fehlersuche sind. Observability-Tools erfassen diese Informationen automatisch und sammeln sie an einer Stelle.

Traces . Traces bilden Prozesse ab, die sich über verschiedene Teile eines verteilten Systems erstrecken. Ein Trace verknüpft die Ereignisse in einer einzelnen Anfrage oder Transaktion, um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, wie sie von einem Punkt zum nächsten fließt. Anhand von Traces verstehen Sie beispielsweise, wie Anwendungen um Netzwerk- und Speicherressourcen konkurrieren.

Diese drei Arten von Telemetriedaten werden aufgrund ihrer wichtigen Rolle oft als die drei Säulen der Observability bezeichnet. Metriken, Protokolle und Traces liefern Ihnen die Daten, die sie benötigen, um das Verhalten Ihrer Anwendungen zu verstehen. Mit der richtigen Observability-Plattform haben Unternehmen Einblick in alle Schichten des Anwendungs-Stacks und können so evidenzbasierte Entscheidungen zum Optimieren ihrer Infrastruktur treffen.

Die wichtigsten aktuellen Observability-Tools

Es gibt inzwischen eine Reihe von Anbietern von Observability-Tools. Es ist deshalb manchmal schwierig zu verstehen, wie sie sich voneinander unterscheiden und für welche Szenarien sie sich eignen. Im Folgenden stellen wir sieben der führenden Observability Tools auf dem Markt vor, die in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind:

1. AppDynamics

AppDynamics, das zu Cisco gehört, ist eine Full-Stack-Observability-Plattform, die eine umfassende Überwachung der Anwendungsleistung verspricht. Die Plattform ist in der Lage, die Ursachen von Anwendungsproblemen in Echtzeit zu identifizieren und bietet Einblick in alle Schichten des Anwendungsstapels, von APIs von Drittanbietern bis hin zur Observability auf Code-Ebene. AppDynamics visualisiert Infrastrukturkomponenten, korreliert die Leistung mit wichtigen Geschäftsmetriken und erkennt Anwendungscode sowie Sicherheitsschwachstellen. Darüber hinaus bildet die Plattform den Zustand der Nutzererfahrung ab.

Plattform . AppDynamics wird als On-Premises-Plattform und als SaaS angeboten. Darüber hinaus hat der Anbieter im Sommer 2022 AppDynamics Cloud eingeführt, wobei noch nicht klar ist, inwiefern sich dieser Service vom SaaS-Angebot unterscheiden wird.

Abdeckung . Die Plattform erstreckt sich über Infrastruktur, Anwendungen, Datenbanken und die Leistung bei Endbenutzer- und Business-Anwendungen.

Kommunikation . Agenten – Plugins oder Erweiterungen – die auf den überwachten Systemen installiert sind, sammeln telemetrische Daten und senden sie an den zentralen Controller, unabhängig davon, ob sie vor Ort oder als SaaS implementiert sind.

Preise . AppDynamics ist in vier Editionen erhältlich: Infrastructure Monitoring, Premium, Enterprise und Real User Monitoring. Alle Optionen bis auf Real User Monitoring werden pro Monat pro Core bezahlt. Die Preise in US-Dollar finden Sie hier.

Kostenlose Testversion . Eine 15-tägige kostenlose Testversion des SaaS-Angebots ist verfügbar.

2. Datadog

Die Observability-Plattform von Datadog soll vollständige Transparenz in jeder Schicht einer verteilten Umgebung bieten und unterstützt mehr als 500 Integrationen von Drittanbietern. Die Plattform stellt eine einheitliche Oberfläche für die Fehlersuche in verteilten Systemen bereit, um die Anwendungsleistung zu optimieren und die teamübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Datadog verbindet automatische Skalierung und Bereitstellung mit intuitiven Tools, die maschinelles Lernen für zuverlässigere Einblicke in Anwendungen und Infrastrukturen einsetzen.

Plattform . Datadog wird als SaaS bereitgestellt.

Abdeckung . Die Plattform kann Infrastruktur, Anwendungen, Datenbanken, Netzwerkleistung und den gesamten DevOps -Stack überwachen, mit Unterstützung für Benutzer- und Netzwerküberwachung, synthetische Überwachung sowie Protokoll- und Ereignisverwaltung.

Kommunikation . Open-Source -Agenten, die auf den überwachten Systemen laufen, melden Metriken und Ereignisse an die Datadog-Plattform. Die Agenten platzieren Sie auf Bare Metal oder in Containern .

Preise . Datadog bietet eine breite Palette von Abonnementplänen mit verschiedenem Funktionsumfang, wie zum Beispiel Infrastruktur, Log Management, Incident Management, APM & Continuous Profiler und zahlreiche andere. Die Details dieser etwas komplexen Lizenzstruktur entnehmen Sie der Seite des Anbieters .

Kostenlose Testversion . Eine 14-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar.

3. Dynatrace

Dynatrace bietet eine integrierte Plattform zum Überwachen von Infrastruktur und Anwendungen, einschließlich Netzwerken, mobilen Anwendungen und serverseitigen Diensten. Die Plattform analysiert zusätzlich die Leistung bei der Interaktion von Benutzern mit Anwendungen und enthält eine KI-gesteuerte Ursachenanalyse. Dynatrace unterstützt mehr als 600 Technologien von Drittanbietern und basiert auf offenen Standards, die es Unternehmen ermöglichen, die Plattform über Dynatrace API, SDKs oder Plugins zu erweitern.

Plattform . Dynatrace wird in der Regel als SaaS bereitgestellt; es gibt jedoch daneben noch eine On-Premises-Variante, die verwaltete Dienste für die Hardware des Kunden bereitstellt.

Abdeckung . Dynatrace überwacht Infrastruktur, Anwendungen, Microservices und Anwendungssicherheit die digitalen Erfahrung. Es erstellt auf dieser Basis Geschäftsanalysen.

Kommunikation . Ein Agent läuft auf jedem überwachten Host, sammelt System-, Anwendungs-, Netzwerk- und Protokolldaten und sendet diese an die Dynatrace-Plattform.

Preise . Die Plattform gibt es in sechs Abonnements: Full-Stack Monitoring, Infrastructure Monitoring, Digital Experience Monitoring, Application Security, Open Ingestion und Cloud Automation. Die Preise berechnen sich pro Monat und pro Host. Details entnehmen Sie der Preisliste des Anbieters .

Kostenlose Testversion . Eine 15-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar.

4. Grafana

Grafana ist eine zentralisierte Plattform zum Untersuchen und Visualisieren von Metriken, Protokollen und Traces. Die Plattform gibt Warnungen aus und bietet Tools für das Umwandeln von Zeitreihendatenbankdaten in aufschlussreiche Diagramme und Visualisierungen. Über eine zentrale Schnittstelle erstellen Benutzer eine Vielzahl von Dashboards, die Telemetriedaten aus verschiedenen Quellen anzeigen, darunter Kubernetes-Cluster, mehrere Cloud-Dienste, Raspberry Pi-Geräte und Dienste wie Google Sheets.

Plattform . Grafana Cloud ist als vollständig verwalteter Cloud-Service verfügbar. Grafana Enterprise Stack ist eine selbstverwaltete Plattform, die Sie sowohl On-Premises, als auch in der Cloud platzieren können.

Abdeckung . Grafana überwacht Infrastruktur, Anwendungen, Datenquellen, Microservices und Plattformen von Drittanbietern.

Kommunikation . Der Open-Source-Agent von Grafana läuft auf den überwachten Geräten und sammelt Metriken, Logs und Traces. Er leitet diese Telemetriedaten an die Grafana-Plattform weiter, unabhängig davon, ob sie in der Cloud oder vor Ort ausgeführt wird.

Preise . Grafana Cloud ist in drei Abonnementplänen erhältlich: Free, Pro und Advanced. Organisationen müssen Grafana für Details zu den Enterprise Stack-Plänen kontaktieren. Einen Preisrechner für die kostenpflichtigen Angebote finden Sie hier.

Kostenlose Testversion . Sie testen Grafana Cloud über den kostenlosen Service oder die ebenfalls kostenlosen Download-Versionen.

5. Lightstep

Lightstep ist eine einheitliche Observability-Plattform, die in Echtzeit Einblicke in Anwendungen und Infrastrukturen bietet und Transparenz sowie Kontext über Servicegrenzen hinweg liefert. Die Plattform ist in der Lage, Änderungen an Anwendungen, Infrastruktur und Benutzererfahrung zu erkennen und Details über deren Ursachen zu liefern. Sie bietet außerdem erweiterte Funktionen zur Fehlersuche, die einen strukturierten Pfad zum Untersuchen eines Problems vorgeben. Die Benutzer visualisieren Daten über umfangreiche Operationen mit Millionen von Geräten, Benutzern und Kunden.

Plattform . Lightstep ist ein SaaS, verwendet aber Mikrosatelliten On-Premises oder in der Cloud, die eine Brücke zwischen den überwachten Komponenten und der Lightstep-Plattform bilden.

Abdeckung . Lightstep verschafft Nutzern Einblicke in die Infrastruktur, Anwendungen, Laufzeiten , Cloud-Plattformen und andere Dienste von Drittanbietern, mit Unterstützung für eine Vielzahl von Sprachen, Frameworks und Plattformen.

Kommunikation . Lightstep verwendet OpenTelemetry-Launcher, Jaeger-Agenten oder Zipkin, um Telemetriedaten zu sammeln. Diese leiten die Informationen an Mikrosatelliten weiter, die dann mit der Lightstep-Plattform kommunizieren.

Preise . Lightstep bietet drei Abonnementpläne an: Community, Teams (für 100 US-Dollar pro aktivem Service, pro Monat) und Enterprise (Preise auf Anfrage). Die Community-Edition ist kostenlos.

Kostenlose Testversion . Sie testen Lightstep am besten in der kostenlosen Community-Version.

6. New Relic

Die Observability-Plattform von New Relic besteht aus mehreren Tools, die ein umfassendes Monitoring von Anwendungen und Infrastrukturen ermöglichen. Dazu gehören Kubernetes-, Browser-, Mobil-, Netzwerk- und synthetische Überwachung. Die Plattform bietet daneben Log-Management und Fehlerverfolgung sowie die Integration von CodeStream, einer Plattform für die Zusammenarbeit von Entwicklern. Darüber hinaus lässt sich New Relic mit mehr als 470 Technologien von Drittanbietern integrieren und nutzt angewandte Intelligenz, um automatische Einblicke in die Ursachen eines Vorfalls zu geben.

Plattform. New Relic ist als SaaS implementiert.

Abdeckung . New Relic überwacht Infrastruktur, Anwendungen, Netzwerke, Kubernetes-Umgebungen und andere Plattformen. Es unterstützt auch die Protokollverwaltung sowie die Überwachung von Mobilgeräten und Browsern.

Kommunikation . Agenten, die auf Hosts oder in Anwendungen installiert sind, senden Leistungsdaten an die New Relic-Plattform. New Relic bietet auch native Unterstützung für OpenTelemetry .

Preise . New Relic ist in vier Abonnements erhältlich: Standard (in der Grundversion für 100 GB kostenlos, danach 0,30 US-Dollar pro zusätzlichen GB), Pro und Enterprise. Die Pro- und Enterprise-Preise müssen Sie beim Anbieter erfragen.

Kostenlose Testversion . Organisationen testen New Relic mit der Standardversion im kleineren Umfang kostenlos.

7. Splunk

Splunk ist eine erweiterbare Plattform, die umfassende Beobachtungsmöglichkeiten und einheitliche Sicherheit bietet. Splunk ist unabhängig von der Datenquelle, unterstützt mehr als 2.400 Splunkbase-Apps und -Add-ons und ist in der Lage, Telemetriedaten aus der gesamten Technologielandschaft aufzunehmen, einschließlich Multi-Cloud-, Hybrid-Cloud- und Edge-Umgebungen. Die Plattform umfasst integrierte Automatisierungs- und KI-gestützte Orchestrierungsfunktionen. Eine weitere Funktion sind Streaming-Analysen, die nahezu in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse liefern und eine schnelle Reaktion auf Vorfälle ermöglichen.

Plattform . Die Splunk-Plattform ist sowohl als Cloud-Service, Splunk Cloud Platform, als auch als herunterladbare On-Premises-Plattform, Splunk Enterprise, verfügbar. Splunk bietet zudem mehrere individuelle Observability-Produkte an.

Abdeckung . Splunk überwacht Infrastruktur, Anwendungen, Netzwerke, Microservices und Plattformen von Drittanbietern.

Kommunikation . Splunk verwendet eine Kombination aus Agenten, Forwardern, Indizierern und Suchköpfen, um Daten von überwachten Komponenten zu sammeln, in indizierte Ereignisse umzuwandeln und anschließlich den Benutzern der Plattform zur Verfügung zu stellen.

Preise . Unternehmen müssen sich direkt an Splunk wenden, um Einzelheiten zu den Lizenzen für Splunk Cloud Platform und Splunk Enterprise zu erfahren.

Kostenlose Testversion . Splunk bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion für Splunk Cloud Platform, eine 60-tägige kostenlose Testversion für Splunk Enterprise und eine 14-tägige kostenlose Testversion für die einzelnen Produkte.

Wie Sie das beste Observability--Tool für Ihr Unternehmen auswählen

Die Wahl eines Observability Tools ist keine leichte Aufgabe. Entscheidungsträger müssen eine wachsende Anzahl von Plattformen prüfen, deren Unterschiede nicht immer offensichtlich sind. Gleichzeitig sollten Sie im Vorfeld Ihre eigenen Anforderungen genau kennen – sowohl jetzt als auch in absehbarer Zukunft – und flexibel genug sind, um sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen. Beim Bewerten von Observability-Plattformen sollten die Entscheidungsträger die folgenden Richtlinien berücksichtigen:

Die Plattform sollte einfach zu implementieren und zu verwalten sein, mehrere Prozesse automatisieren und eine intuitiv zu bedienende und leicht zu navigierende Schnittstelle bieten.

Der Anbieter sollte einen kontinuierlichen Support bieten, der zeitnahe Updates und regelmäßige Produktverbesserungen umfasst.

Die der Plattform zugrundeliegende Infrastruktur und die unterstützenden Komponenten sollten zuverlässig sein und eine einfache Skalierbarkeit bieten, ohne den IT-Betrieb übermäßig zu belasten.

Die Plattform sollte Ihre gewohnten Sprachen, Frameworks, Plattformen und -Tools unterstützen und sich problemlos in Ihre vorhandene IT-Landschaft integrieren lassen.

Die Plattform sollte Unternehmen einen umfassenden Echtzeitüberblick über die überwachten Anwendungen und Infrastruktur bieten und gleichzeitig die Daten bereitstellen, die für wichtige Geschäftsentscheidungen erforderlich sind.

Administratoren sollten in der Lage sein, über ein zentrales Dashboard einfach auf Telemetriedaten, Berichte, Visualisierungen, KPIs und andere Informationen zuzugreifen, um schnell und einfach Echtzeiteinblicke in die gesammelten Daten zu erhalten.

Die Plattform sollte in der Lage sein, Warnungen und Benachrichtigungen zu generieren, die sicherstellen, dass wichtige Informationen so schnell wie möglich an die richtigen Personen weitergeleitet werden.

Die Plattform nutzt KI, maschinelles Lernen und fortschrittliche Analyseverfahren, um die gesammelten Telemetriedaten besser zu nutzen.

Der Anbieter sollte eine vorhersehbare und wettbewerbsfähige Preisgestaltung einsetzen, die es den Kunden ermöglicht, ihre Budgets verlässlich zu planen.

Letztendlich muss ein Observability-Tool in der Lage sein, Unternehmen bei der Optimierung der Anwendungsbereitstellung, der UX und der Geschäftsziele zu unterstützen. Nur dann passt es in Ihre Observability-Strategie, mit der Sie die Herausforderungen moderner Anwendungen meistern werden.