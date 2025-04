APM vs. Observability: Die wichtigsten Unterschiede

APM und Observability sind Techniken, mit denen Unternehmen den Zustand einer Anwendung bewerten und eine gute User Experience (UX) gewährleisten können. Diese Werkzeuge funktionieren jedoch auf völlig unterschiedliche Weise.

APM konzentriert sich direkt auf die Benutzererfahrung (UX). Einige APM-Tools überwachen die UX sogar in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn Benutzer über eine virtuelle Desktop-Umgebung auf eine Anwendung zugreifen.

Observability kann die UX grob bewerten, konzentriert sich jedoch eher auf den Zustand einer Anwendung. Obwohl Observability nicht immer das beste Tool zur Verfolgung der UX ist, kann es proaktiv eingesetzt werden, um Probleme zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf die UX auswirken.

Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Begriffe.

Unabhängig davon, ob ein APM-Tool auf die Überwachung der Performance oder auf die Überwachung des Zustands und der Stabilität einer Anwendung ausgerichtet ist, verfügen fast alle APM-Tools über einen umfassenden Alarmmechanismus, der die IT-Teams benachrichtigt, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

APM hat noch viele andere Aspekte. Einige APM-Tools helfen beispielsweise bei der Ursachenanalyse . Moderne Anwendungen sind sehr komplex und können sich über mehrere Systeme und zahlreiche Microservices erstrecken. In diesem Fall kann ein APM-Tool einem Unternehmen helfen, den Teil der Anwendung zu identifizieren, der das Performance-Problem verursacht.

Einige DevOps -Teams integrieren APM in den Anwendungsentwicklungsprozess, um zu verhindern, dass Änderungen in die Produktion gelangen, die sich negativ auf die Leistung auswirken.

APM wird häufig in modernen Anwendungen zur Bewertung der Benutzererfahrung eingesetzt. Im Allgemeinen kann dies bedeuten, dass die Auslastung einer Anwendung zusammen mit KPIs überwacht wird. Auf diese Weise kann ein Unternehmen das Benutzerlebnis überwachen und transparent machen, wie sich diese Erfahrung mit steigender Auslastung der Anwendung verändert.

Wie der Name schon sagt, ist Application Performance Monitoring ( APM ) ein Werkzeug zur Lokalisierung der Ursache von Performance-Problemen. Allerdings geht APM weit über das hinaus, was man von einem einfachen Performance-Monitoring-Angebot erwarten würde.

Was sind die Unterschiede zwischen APM und Observability?

APM und Observability haben unterschiedliche Anwendungsfälle, aber beide können Probleme erkennen und den reibungslosen Betrieb von Anwendungen gewährleisten. Sie können auch das Endanwendererlebnis, insbesondere die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen, bewerten und möglicherweise verbessern. Sie arbeiten jedoch unterschiedlich, um dieses Ziel zu erreichen.

APM sammelt aktiv interne Zustandsdaten und Informationen über die Antwortzeiten von Anwendungen, die in direktem Zusammenhang mit der Benutzererfahrung stehen. Einige APM-Tools sind so konzipiert, dass sie die zugrunde liegende Infrastruktur und die Anwendung überwachen, so dass das Tool beim Auftreten von Problemen eine Ursachenanalyse durchführen kann.

Observability nutzt die Daten in Protokollen, Metriken und Traces, um eine Gesamtbewertung des Zustands zu erstellen. Auch wenn das Ziel darin besteht, eine gute UX sicherzustellen, konzentriert sich Observability nicht direkt auf deren Messung. Stattdessen wendet Observability die Prinzipien der Kontrolltheorie an, die im Wesentlichen besagen, dass es möglich ist, die Vorgänge in einem System zu verstehen, indem man seine Ein- und Ausgänge untersucht. Durch die gemeinsame Untersuchung von Protokollen, Metriken und Traces kann ein Tool den Zustand der Anwendung bewerten und feststellen, ob die Benutzer eine gute Erfahrung machen. Einige Observability-Tools erfassen auch UX-Metriken.