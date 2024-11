Telemetrie vs. SNMP: Was ist besser fürs Netzwerkmanagement?

SNMP (Simple Network Management Protocol) und Telemetrie sind zwei Möglichkeiten zur Verwaltung der Netzwerkleistung, die jedoch unterschiedliche Mechanismen verwenden. Netzwerkprofis müssen diese Unterschiede bewerten, um zu entscheiden, ob eine der beiden Methoden besser für ihre Bedürfnisse geeignet ist.

Dieser Artikel erklärt, wie SNMP und Telemetrie funktionieren und was die Hauptunterschiede sind.

Wie SNMP funktioniert

SNMP wird seit 1990 für die Netzwerkverwaltung genutzt und erfreut sich sowohl von Netzwerkgeräten als auch Monitoring-Plattformen breiter Unterstützung. Geräte-Performance-Daten werden über einen Polling-Mechanismus erfasst und an die Managementplattform zurückübertragen. Es gibt drei SNMP-Versionen, wobei mit SNMPv3 Importauthentifizierung und Verschlüsselungsfunktionen hinzugekommen sind.

SNMP nutzt ein einfaches Protokoll. Es fordert Daten an, die von einer oder mehreren Objekt-IDs (OID) in einem GetRequest-, GetNextRequest- oder GetBulkRequest-Paket identifiziert werden. Die Daten werden in Response-Paketen zurückgeliefert und die OIDs in einer Management Information Base (MIB) strukturiert. Netzwerkadministratoren können diese Pakete verwenden, um bei Bedarf Ad-hoc-Datenerhebungen durchzuführen.

Trotz der Fähigkeiten von SNMP hat seine Polling-Architektur auch eine Schattenseite. Das Managementsystem muss Daten-Requests für jedes Gerät erstellen und an dieses senden, nur um den Vorgang wenige Minuten später zu wiederholen. Auch die Verarbeitung der Daten schlägt zu Buche. Das lexikografisches Sortieren in der MIB unterscheidet sich von der Art, wie Interface-Performance-Daten gespeichert werden. Daher muss die Geräte-CPU mehr Arbeit leisten, um die Polling Requests zu verarbeiten.

Eine anbieterunabhängige MIB, MIB-II genannt, bietet ein allgemeines Set von operativen Variablen für eine breite Palette an Geräten. Anbieter können MIB-II mit individuell angepassten MIBs erweitern, und einige Systeme für das Netzwerkmanagement machen sich diese zusätzliche Datenquelle zunutze.