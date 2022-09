Root-Cause-Analyse erfordert Abstimmung und Teamkoordination

Die IT-Welt und die weite Welt haben eine entscheidende Wahrheit gemeinsam: Schlechte Entscheidungen werden oft getroffen, weil gute, vollständige Daten fehlen.

Beim Fehlermanagement im Allgemeinen und bei der Ursachenanalyse (Root Cause Analysis, RCA) im Besonderen, wird dieses Problem oft durch die Trennung der Verantwortlichkeiten in den meisten Unternehmen verursacht. Die meisten Anwender berichten, dass ihre Organisationen die RCA-Aktivitäten zwischen den Teams nicht effektiv koordinieren, und stimmen gleichzeitig zu, dass dies hilfreich, ja sogar unerlässlich ist.

Es gibt zwei Gründe, den Prozess der Ursachenanalyse abzustimmen:

Die Schritte zur Problembestimmung und -behebung können, wenn sie von unabhängigen Teams durchgeführt werden, miteinander kollidieren, was wiederum eine Reihe von Problemen mit sich bringt.

Bedeutet dies, dass die Fehleranalyse im Rahmen der Ursachenanalyse von einem multidisziplinären Team durchgeführt werden muss? Nicht unbedingt – und in der Tat ist das vielleicht nicht die effizienteste Option. Anwender, die sich der Herausforderung der Datenerfassung für Root Cause Analysis erfolgreich gestellt haben, berichten, dass es drei mögliche Ansätze gibt, von denen einer wahrscheinlich ideal für Ihre eigene Organisation ist.

1. Daten zentral und nicht pro Team sammeln

Bei diesem Ansatz müssen die vollständigen Rohdaten allen Teams zur Verfügung stehen. Die meisten Organisationen, die ihre RCA-Bemühungen koordinieren, verwenden diese Strategie.

Wenn ein beliebiges Team eine Ursachenanalyse durchführt, hat es Zugriff auf alle Ereignisse, die mit dem vorliegenden Problem in Verbindung stehen könnten, einschließlich der Sicherheitsereignisse und der Ergebnisse der Entwicklungstests. Dies hat den Vorteil, dass eine Single Source of Truth in Bezug auf Betriebs- und Fehlerdaten erzwungen wird. Die begrenzte gemeinsame Nutzung von Daten durch die Teams führt zu blinden Flecken bei der Ursachenanalyse; mit mehr Perspektiven und Wissenssätzen, die gemeinsam genutzt werden, kann die Zusammenarbeit redundante Datenerfassung und -speicherung überflüssig machen.

Es gibt jedoch zwei Probleme mit diesem Ansatz: Erstens müssen die Teams Rohdaten bewerten, die mit Zuständigkeiten außerhalb ihrer eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten verbunden sind. Kann beispielsweise der IT-Betrieb die Sicherheitsinformationen auswerten, oder wäre es klüger, dies den Spezialisten zu überlassen?

Zweitens könnte die allgemeine Verfügbarkeit von Daten dazu führen, dass dieselben Probleme parallel analysiert und sogar korrigiert werden, was im besten Fall Verschwendung und im schlimmsten Fall destruktiv ist.