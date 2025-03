Widerstandsfähige IT: Observability ist der Schlüssel

Cyberkriminalität gehört zu den großen Herausforderungen der Unternehmen, denn sie entwickelt sich stetig weiter. Laut dem aktuellen BSI-Lagebericht gibt es täglich rund 300.000 neue Schadprogrammvarianten und 78 bisher unbekannte Softwareschwachstellen. Eine Bitkom-Studie zum Wirtschaftsschutz zeigt, dass acht von zehn Unternehmen Cyberangriffen ausgesetzt sind – mit einem jährlichen Gesamtschaden von über 266 Milliarden Euro.

Ein stabiler IT-Betrieb ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Systemausfälle verursachen finanzielle Verluste und schädigen das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern. Zusätzlicher Druck kommt aus der Politik. EU-Verordnungen wie der Digital Services Act, AI Act (KI-VO) und die Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO ) drängen Unternehmen, ihre IT-Sicherheit und Compliance kontinuierlich zu verbessern. Besonders die NIS2-Richtlinie bringt neue Anforderungen an IT-Sicherheitsmaßnahmen und Risikomanagementprozesse mit sich.

Um diesen Bedrohungen standzuhalten, müssen Unternehmen ihre IT-Architektur widerstandsfähiger gestalten und die digitale Resilienz verbessern. Dabei geht es um mehr als nur Cybersecurity. Unternehmen benötigen die Fähigkeit, Störungen schnell zu bewältigen und sich flexibel an neue gesetzliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Dazu sind ein strategischer Ansatz und eine enge Verzahnung technologischer, personeller und organisatorischer Maßnahmen erforderlich.

Die automatische Analyse beschleunigt die Fehlerbehebung erheblich, sodass sich die Reaktionszeit von mehreren Tagen auf wenige Stunden verkürzt. Darüber hinaus trägt Observability zu einer proaktiven Optimierung der IT bei. Unternehmen können nicht nur bestehende Probleme lösen, sondern auch potenzielle Engpässe frühzeitig erkennen und Risiken gezielt minimieren.

Observability geht über herkömmliches Monitoring hinaus und ermöglicht eine ganzheitliche Echtzeit-Überwachung der gesamten IT-Umgebung. In modernen IT-Landschaften mit Microservices, Multi-Cloud-Lösungen und verteilten Systemen stoßen klassische Überwachungsmethoden schnell an ihre Grenzen.

„Digitale Resilienz erfordert eine kontinuierliche Anpassung an neue Herausforderungen in der Cybersecurity und Nachhaltigkeit. Unternehmen, die auf Observability setzen, stärken nicht nur ihre IT-Sicherheit, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung.“

Observability für nachhaltige IT

Um überflüssige IT-Ressourcen zu identifizieren und zu deaktivieren, bietet Observability wertvolle Einblicke. Die detaillierte Analyse der Systemauslastung zeigt auf, welche Instanzen, Container oder Server optimiert oder stillgelegt werden können. So lassen sich unnötige Energieverbräuche vermeiden.

Ein weiterer Schritt ist das Application Performance Management (APM), welches die Effizienz von Software-Anwendungen optimiert. In Verbindung mit nachhaltiger Softwareentwicklung („Green Coding“) lässt sich so der Energiebedarf weiter senken. Zusätzlich ermöglichen KI-gestützte Optimierungslösungen eine intelligentere Steuerung von Workloads für einen ressourcenschonenden IT-Betrieb.

Neben der technologischen Effizienzsteigerung gewinnt auch die Kreislaufwirtschaft in der IT an Bedeutung. Unternehmen sollten ihre Hardware-Strategie überdenken und auf langlebigere, modular aufgebaute Geräte setzen. Recycling-Initiativen und der verstärkte Einsatz von wiederaufbereiteten IT-Komponenten tragen ebenfalls dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren.