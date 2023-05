Komplexe IT-Umgebungen mit AIOps und Observability verwalten

Da Unternehmen ihre Betriebs- und Entwicklungsprozesse verbessern wollen, wächst das Interesse an AIOps und Observability weiter. Doch obwohl diese Technologien immer leichter zugänglich sind, bringen beide Vorteile und Herausforderungen bei der Bereitstellung mit sich.

KI und Observability (Beobachtbarkeit) können IT-Betriebsteams dabei helfen, hoch automatisierte, sichere und selbstheilende Rechenzentren aufzubauen, die widerstandsfähiger und effizienter sind. Diese Technologien können auch wichtige Aspekte des Entwicklungsprozesses beschleunigen und verbessern, zum Beispiel die Codegenerierung, Sicherheitstests, Qualitätssicherung, Fehlererkennung und Fehlerbehebung.

Zusammen können AIOps und Observability-Tools die Fähigkeiten des jeweils anderen verstärken und Unternehmen dabei helfen, immer komplexere IT-Umgebungen abzubilden, zu beobachten und zu verwalten. Aufgrund des exponentiellen Anstiegs der Datenmenge und der zunehmenden IT-Komplexität sollten Management- und IT-Führungskräfte beginnen, Strategien für die Einführung von AIOps und Observability zu entwickeln.

Einsatz von KI zur Verbesserung des IT-Betriebs

KI für den IT-Betrieb (AIOps) ist eine Schlüsselkomponente der Automatisierung. AIOps-Plattformen verbessern und reparieren proaktiv und automatisch IT-Probleme auf der Grundlage von gesammelten Informationen aus einer Reihe von Quellen, darunter Systemüberwachung, Leistungsbenchmarks, Jobprotokolle und andere betriebliche Quellen.

Mit AIOps können IT-Teams automatisch die Hardwareleistung überwachen, die Benutzerfreundlichkeit erweitern, Kapazitätsverluste erkennen und eine Verschlechterung der Dienste vermeiden. Diese Funktionen sind unerlässlich, um der Komplexität verteilter Dienste gerecht zu werden und eine hohe Verfügbarkeit im Rechenzentrum zu gewährleisten.

Durch den Einsatz von KI mit prädiktiver Analytik können IT-Teams eine enorme Anzahl von physischen Servern und Speicherressourcen präzise verwalten. Im Bereich der Infrastruktur können IT-Teams mithilfe von KI die Energieverwaltung und -steuerung verbessern. KI-Tools können nicht nur die Leistung optimieren, sondern auch dabei helfen, die Arbeitslasten effizienter auf die Server zu verteilen.

Darüber hinaus können intelligente Sensoren an den Geräten Ausfälle im Rechenzentrum verhindern, indem sie automatische Reparaturen auslösen und die Administratoren über Defekte informieren. Diese KI-Funktionen reduzieren nicht nur die Ausfallzeiten, sondern tragen auch dazu bei, Systemausfälle zu verhindern, die sich negativ auf die Produktivität des Unternehmens und die Erbringung des Kundendienstes auswirken.

Auf organisatorischer Ebene können Unternehmen Personalengpässe durch IT-Automatisierung ausgleichen oder Mitarbeiter durch KI-gesteuerte Schulungen weiterqualifizieren. Und was die Sicherheit betrifft, so können KI-Tools proaktiv Netzwerkanomalien erkennen und aktiv Lücken in der Netzwerkverteidigung schließen.