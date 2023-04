IT-Prioritäten 2023: Das planen Security-Teams

Im Jahr entsteht deutschen Unternehmen durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage ein Schaden von 203 Milliarden Euro, wie der Branchenverband Bitkom berichtet. Sicherheitsvorfälle, wie ein erfolgreicher Ransomware-Angriff, können für Unternehmen auch schnell existenzbedrohend werden. Grund genug, also in die IT-Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, auch als Cyberresilienz bezeichnet, zu investieren. Zudem sich die Bedrohungslage durch die geopolitische Situation weiter verschärft hat.

Jedes Jahr führt TechTarget eine Umfrage unter IT-Verantwortlichen zu Ihren Budgets und Plänen für die nächsten 12 Monate durch. An der Umfrage für 2023 haben weltweit über 1700 IT-Profis teilgenommen. In der EMEA-Region nahmen 392 IT-Verantwortliche an der Online-Umfrage teil, 60 davon aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Wie die Pläne und die Prioritäten der IT-Entscheider für das Jahr 2023 im Allgemeinen aussehen, können Sie hier nachlesen.

Die gute Nachricht vorweg: Das Thema IT-Sicherheit steht bei Unternehmen an höchster Stelle auf der Agenda. Wir haben die Security-Themen im Detail nachfolgend zusammengefasst. Dabei kommen alle Facetten des weit gefächerten Themas Security zum Tragen. Das reicht von der Sensibilisierung der Anwender, über Risikobewertung bis zu vielen Aspekten der identitätsbasierten Sicherheit.

Abbildung 1: Die von den Befragten genannten Security-Vorhaben für das Jahr 2023 im Überblick. In ihrer Gesamtheit spiegeln viele Themen auch den Gedanken einer Strategie der Cyberresilienz wider.

Cloud-Sicherheit und sichere Identitäten Geht es um das Thema Anwendungen und Cloud steht das Thema E-Mail-Sicherheit bei Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Dafür gibt es viele gute Gründe, schließlich haben auch viel spektakuläre Sicherheitsvorfälle mit einer einfachen E-Mail-Nachricht begonnen. Wenn in den Medien häufig von einem „Hackerangriff“ die Rede ist, heißt dies ja meist nicht, dass sich ein Krimineller im Kapuzenpulli durch Sicherheitssysteme gehackt hat, sondern, dass eine präparierte E-Mail ihr Ziel erreicht hat. Abseits von Ransomware-Angriffen per E-Mail, geht es oft darum Benutzerdaten per Phishing zu erbeuten. Mit diesen Anmeldedaten können die Angreifer dann weitere Aktionen vorbereiten. Kein Wunder also, dass eine Vielzahl von Unternehmen auch in dem Bereich des Identitätsmanagement und der Sicherung von Identitäten Investitionen planen. Oftmals genügen Benutzername und Passwort immer noch, um Zugang zu Diensten zu erlangen. Das ist alles andere als zeitgemäß, Multifaktor-Authentifizierung ist daher für viele IT-Teams eines der wichtigsten Vorhaben in diesem Segment. Und auch das Umdenken in Richtung identitätsbasierter Sicherheit mit einer Umsetzung von Zero Trust hat für viele Unternehmen eine hohe Priorität. (siehe auch Kostenloses E-Handbook: Zero Trust richtig umsetzen). Mit dieser Entwicklung zollt man auch dem Umstand Tribut, dass sich die Arbeitsweisen nachhaltig verändert haben. Da Mitarbeiter in zunehmendem Maße und weit höherer Anzahl als in der Vergangenheit von verschiedensten Orten aus agieren, führt kein Weg an einer Sicherheit mit Ausrichtung auf die Identität statt perimeterbasierter Konzepte vorbei. Gegenüber dem Jahr 2022 verzeichnet das noch junge Thema CSPM (Cloud Security Posture Management) eine höhere Priorität, womit Unternehmen die Absicherung von Cloud-Umgebungen leichter gelingen soll. Das Thema Schwachstellenmanagement inklusive Penetrationstest bekommt von Organisationen im Jahr 2023 eine ganz besonders ohne Aufmerksamkeit.