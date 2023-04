IT-Prioritäten 2023: Pläne und Budgets der IT-Profis

Jedes Jahr führt TechTarget eine Umfrage unter IT-Verantwortlichen zu Ihren Budgets und Plänen für die nächsten 12 Monate durch. An der Umfrage für 2023 haben weltweit über 1700 IT-Profis teilgenommen.

Auf die Frage auf welche Technologieinitiativen in den letzten 2 Jahren für die Zukunft der Unternehmen erheblich an Bedeutung gewonnen haben, setzten die befragten IT-Profis die IT-Sicherheit ganz oben auf der Liste, gefolgt von Cloud sowie Data Management und Data Governance .

Trotz Krisen und einer wirtschaftlich schwierigen Zeit kommt der IT-Bereich beim Budget gut weg. Insgesamt 74 Prozent der befragten IT-Profis in EMEA geben an, dass ihr Budget steigt oder wenigstens gleich bleibt. Im DACH-Raum sind es sogar 87 Prozent.

Über die Umfrage

Die weltweite Umfrage IT Priorities 2023 von TechTarget wurde von November 2022 bis Februar 2023 durchgeführt. Üblicherweise läuft diese Umfrage am Ende des Kalenderjahres und Anfang Januar sind die Daten zu den für dieses Jahr geplanten Technologieinvestitionen vorhanden. Aufgrund des makroökonomischen Klimas haben wir jedoch beschlossen, die Umfrage zu verlängern, um die Auswirkungen auf die IT-Investitionen und -Budgets zu messen und zu überwachen.

In der EMEA-Region nahmen 392 IT-Verantwortliche an der Online-Umfrage teil, 60 davon aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Abbildung 3: Die demografischen Daten der Umfrageteilnehmer.

Bei den Befragten handelt es sich um eine Mischung aus Großunternehmen, mittelständischen und KMU-Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen. 19 Prozent der Teilnehmer arbeiten in Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern, 28 Prozent in solchen mit 100 bis 999 Beschäftigten, der Rest in Firmen unter 100 Angestellten.

Eventuelle Abweichungen von den 100 Prozent für den Gesamtwert in den Diagrammen rühren von Rundungen her. Bei einigen Fragen waren außerdem Mehrfachnennungen möglich.