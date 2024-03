Weltweite Studie: Die Pläne und Budgets der IT-Profis 2024

Auch wenn sich die makroökonomischen Bedingungen in den letzten Monaten etwas verbessert haben, sind viele Unternehmen angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten durch Krieg, hohe Energiepreise und politische Unwägbarkeiten bei ihren Ausgaben immer noch zurückhaltend.

Für viele Unternehmen ist dies jedoch keine Option, wenn es um Investitionen in IT-Technologie geht. Vor diesem Hintergrund hat die Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget weltweit weit über tausend leitende IT- und Business-Entscheider befragt, um die IT-Budgetaussichten für 2024 zu ermitteln. Die Studie 2024 Technology Spending Intentions Survey beleuchtet dies sowohl insgesamt als auch für spezielle Technologien, und um die wichtigsten geschäftlichen und technologischen Prioritäten zu ermitteln, die diese Ausgabenpläne bestimmen.

Wichtige EU-Verordnungen haben Auswirkungen auf Technologieinvestitionen

In EMEA (48 Prozent) und Asien (50 Prozent) steigen bei deutlich mehr Umfrageteilnehmer die IT-Investitionen als in Nordamerika (40 Prozent). Europäische Vorschriften wie der Digital Services Act, der Data Act, der EHDS, der Data Governance Act und der AI Act zielen darauf ab, Transparenz, verantwortungsvolle Datennutzung und verbesserte Cybersicherheit in der gesamten EU zu erzwingen.

Abbildung 1: Die Pläne für Technologieausgaben 2024 nach Regionen.

Darüber hinaus wird das potenzielle Zertifizierungssystem für Cybersicherheit die Sicherheitsstandards für IT-, Cloud- und 5G-Lösungen anheben und Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, während gleichzeitig das Vertrauen der Kunden gewährleistet wird.

Für die Unternehmen in der EMEA-Region bedeutet dies, dass sie ihre IT-Infrastruktur dafür auslegen müssen, was sich in den höheren Budgets niederschlägt.