Welche Softwareprojekte IT-Führungskräfte 2024 priorisieren

Coronapandemie, Ukraine-Krieg und globale Probleme in den Lieferketten haben in den vergangenen Jahren für Zurückhaltung bei Investitionen gesorgt. Eine Ausnahme bildet der IT-Bereich.

Das zeigen die Ergebnisse der Studie 2024 Technology Spending Intentions Survey der Enterprise Strategy Group (ESG) und TechTarget. Danach steigen bei rund jedem zweiten befragten IT-Entscheider die Investitionen im laufenden Jahr. Doch für was geben sie das Geld aus?

Zwei Drittel (66 Prozent) der IT-Entscheider in der EMEA-Region planen in den nächsten zwölf Monaten größere Investitionen in ERP. Der zweitgrößte Bereich für geplante Investitionen ist die Lieferkette (46 Prozent), gefolgt von Governance, Risk und Compliance (41 Prozent).

Projektmanagement steht in diesem Jahr oben auf der Agenda vieler Organisationen: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der IT-Verantwortlichen priorisiert 2024 in der EMEA-Region entsprechende Anwendungen, gefolgt von Enterprise Resource Planning (ERP) mit 50 Prozent.

KI-Tools im Software-Stack

Die wirtschaftliche Unsicherheit bei vielen Unternehmen erfordert agile Prognosen, Planung und die Modellierung aller möglichen Szenarien. Im Bereich der Finanzsoftware zeichnet sich ein Trend zur Automatisierung, datengesteuerten Erkenntnissen und Integration ab. Diese Trends versprechen eine agile Entscheidungsfindung in einem sich dynamisch verändernden Markt.

Bei den nordamerikanischen IT-Entscheidern standen generative KI-Tools oben auf der Prioritätenliste. In der EMEA-Region rangierten Anwendungen mit generativer KI, Chatbots und Customer Relationship Management (CRM) dagegen an zweiter Stelle (29 Prozent).

Was Investitionen in Personal- und Talentmanagement betrifft, so haben IT-Entscheider in Nordamerika und Europa im Jahr 2024 das Onboarding als oberste Priorität, gefolgt vom Leistungsmanagement. In Nordamerika steht Workflow-Management an zweiter Stelle bei den Prioritäten.

Abbildung 2: Bei Investitionen in Personal und Talente haben Anwendung für das Onboarding und Performance-Management einen hohen Stellenwert.

Die Entwicklung von Lern- und Kompetenzentwicklungstechniken schreitet voran, wobei personalisierte Kurse, Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Funktionen sowie Gamification-Software das Wachstum antreiben. Bei den IT-Entscheidern in der EMEA-Region sind die Prioritäten für Investitionen in das Personalwesen im Vergleich zu 2023 jedoch um einen Platz gesunken, was das Lern- und Kompetenzmanagement betrifft.

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter gewinnt in Zeit von Fachkräftemangel sowohl in EMEA als auf Nordamerika an Bedeutung. Unter den IT-Entscheidungsträgern in der EMEA-Region geben 39 Prozent an, dass sie in diesem Jahr in diesen Bereich investieren möchten. Insgesamt zeigt die Umfrage, dass KI und Automatisierung die Rolle der Personalabteilung rasch verändern, einschließlich der Rationalisierung von Verwaltungsaufgaben wie Gehaltsabrechnung, Terminplanung, Onboarding und Leistungsbeurteilung.