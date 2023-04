IT-Prioritäten 2023: Investitionen in ERP haben Priorität

TechTarget befragt jedes Jahr IT-Verantwortliche zu Ihren Budgets und Plänen für die kommenden Monate. An der Umfrage für 2023 nahmen in der EMEA-Region rund 400 IT-Profis teil. Das Ergebnis zu den generellen Trends bei IT-Budgets und -Plänen kann man an dieser Stelle nachlesen.

Das Thema IT- und Business-Automatisierung wird für viele Verantwortliche in der DACH-Region immer wichtiger: 35 Prozent gaben in der Umfrage an, dass sie Automatisierungsinitiativen in den vergangenen 24 Monaten verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt haben. Für 27 Prozent der Befragten gilt das auch für KI und Machine Learning. Neben diesen Bereichen zählten die Umfrageteilnehmer unter anderem IT-Servicemanagement (ITSM), Mitarbeitererfahrung und DevOps zu den zehn wichtigsten IT-Feldern.

DevOps gewinnt weiter an Bedeutung DevOps bleibt somit einer der wichtigsten Felder in diesem Bereich und ist in der Prioritätenliste für Investitionen in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gestiegen: 2021 gaben lediglich vier Prozent an, dass das Thema für sie Priorität hat, 2022 waren es 18 Prozent der Umfrageteilnehmer. Im laufenden Jahr setzten 38 Prozent das Thema ganz oben auf ihre Liste. Betrachtet man das weite Feld der Softwareentwicklung und Anwendungsmodernisierung, ergibt sich ein klares Bild, welche Pläne hohe Priorität für IT-Manager haben: bei der Integration von Anwendungen zählen API-Management (39 Prozent) und API-Gateways (34 Prozent) neben Business Process Automation (38 Prozent) zu den drei wichtigsten Technologiefeldern, in die sie investieren. Allerdings haben API-Management und BPA an Bedeutung verloren, wie Abbildung 1 zeigt. Abbildung 1: API-Gateways und Robotic Process Automation (RPA) haben im Vergleich zu 2022 eine höhere Priorität bei IT-Verantwortichen im EMEA-Raum. Innerhalb von Softwareentwicklungsprojekte spielen DevOps (38 Prozent) sowie Continuous Integration / Continuous Delivery (27 Prozent) eine zentrale Rolle im Entwicklungsprozess. Pläne zu Technologien wie Infrastructure as Code (-32 Prozent), Webanwendungen (-22 Prozent) oder App-Modernisierung (-25 Prozent) haben dagegen im Entwicklungsbereich derzeit eine schwindende Bedeutung. Abbildung 2: Projekte rund um Platform as a Service (PaaS) und Microservices haben eine niedrigere Priorität als 2022.