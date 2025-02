Zero Trust macht Netzwerke anfällig für laterale Bedrohungen

Viele Unternehmen vernachlässigen ein zentrales Prinzip der Zero-Trust-Sicherheit: die Annahme, dass das Netzwerk bereits kompromittiert ist.

Hinweise auf diesen vernachlässigten Grundpfeiler von Zero-Trust liefern Untersuchungen von Enterprise Management Associates (EMA). Für ihren Bericht vom November 2024 über die Unterstützung von Netzwerkteams bei der Cybersicherheit durch Zero Trust befragte EMA 270 Entscheidungsträger und Zero-Trust-Experten in Unternehmen. Die Befragten identifizierten die einflussreichsten Faktoren in ihren Ansätzen für Zero Trust.

Die Antworten zeigten, dass viele Zero-Trust-Initiativen den Schwerpunkt auf die Sicherung des Remote-Netzwerkzugriffs legen und nicht auf die Reduzierung der lateralen Bewegung. Mehr als 63 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich auf den Einsatz von Zero Trust konzentrieren, um unautorisierten Remote-Zugriff zu verhindern. Mehr als 60 Prozent sagten, dass sie die Auswirkungen auf die Leistung und das Benutzererlebnis bei der Entscheidung über die Implementierung von Zero Trust berücksichtigen. Im Gegensatz dazu gaben nur 43 Prozent an, dass sie Zero Trust einsetzen, um laterale Bewegungen im Netzwerk zu verhindern.

Abbildung 1: Die sieben Säulen eines Zero-Trust-Frameworks.

Die Kernprioritäten von Zero Trust In seiner Sonderveröffentlichung (PDF) zur Zero-Trust-Architektur empfiehlt das NIST drei wichtige Zero-Trust-Initiativen, um Angriffe durch nicht autorisierte Benutzer zu verhindern: Authentifizierung

Autorisierung

Reduzierung impliziter Vertrauenszonen Zero Trust sollte Netzwerkverbindungsanfragen streng authentifizieren und autorisieren, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Es sollte auch laterale Bewegungen durch die Verkleinerung der Vertrauenszonen eliminieren und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf das Netzwerkerlebnis minimieren. Diese Prioritäten stimmen gut mit den Empfehlungen des NIST überein. Dessen Empfehlung, Vertrauenszonen zu minimieren, geht davon aus, dass Netzwerke bereits kompromittiert sind. Eine Zero-Trust-Architektur, die das Prinzip der lateralen Bewegungseinschränkung vernachlässigt, kann Sicherheitsrisiken letztlich nicht reduzieren. Beispielsweise erweist sich die perimeterbasierte Sicherheit aus folgenden Gründen zunehmend als ineffizient: Unternehmen integrieren heute häufig öffentliche Ressourcen wie Cloud-Dienste und das Internet in ihre Unternehmensnetzwerke, wodurch das Netzwerk über seine traditionellen Grenzen hinaus ausgedehnt wird.

Böswillige Akteure haben mehr Möglichkeiten, den Perimeter durch Social Engineering und Zero Day Exploits zu durchbrechen. Die EMA-Daten zeigen, dass IT- und Sicherheitsteams, die sich nur mit Benutzerauthentifizierung und Zugriffsberechtigungen befassen, Ereignisse innerhalb ihres Netzwerkperimeters nicht untersuchen. Die 43 Prozent der Befragten, die der Eliminierung unautorisierter Fernzugriffe Priorität einräumten, berichteten von einem geringeren Gesamterfolg ihrer Zero-Trust-Bemühungen. Sie versäumten es, ihre Netzwerksegmentierungsschemata zu aktualisieren, um die Vertrauenszonen zu verkleinern und die Möglichkeiten für laterale Bewegungen zu reduzieren. Zero-Trust-Koryphäen betonen oft, dass es sich um ein Architekturkonzept handelt und nicht um ein Produkt, das Unternehmen kaufen und installieren können. Anbieter verkaufen jedoch Produkte, keine Architekturen.

Das ZTNA-Marketingproblem Die Diskrepanz zwischen der Funktionsweise von Zero Trust und der Art und Weise, wie es von den meisten Unternehmen eingesetzt wird, ist in erster Linie auf ein Marketingproblem zurückzuführen. Zero-Trust-Koryphäen betonen oft, dass es sich um ein Architekturkonzept handelt und nicht um ein Produkt, das Unternehmen kaufen und installieren können. Anbieter verkaufen jedoch Produkte, keine Architekturen. Viele Anbieter von ZTNA-Produkten (Zero-Trust Network Access) behaupten, dass ihre Dienste einem Unternehmen Zero-Trust-Sicherheit bieten, indem sie veraltete sichere Fernzugriffstechnologien wie VPNs ersetzen. VPNs sind nach wie vor weit verbreitet, aber viele Unternehmen wechseln mit zunehmender Akzeptanz zu ZTNA. Die Vermarktung dieser Produkte suggeriert, dass ZTNA den Zero-Trust-Prinzipien entspricht, was jedoch nicht der Fall ist. Unternehmen müssen weiterhin daran arbeiten, die Vertrauenszonen in ihren Netzwerken zu reduzieren, da ZTNA-Produkte selten Auswirkungen auf interne Vertrauenszonen haben. Zero Trust ist eine Reise, kein Produkt.