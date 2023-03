Was sind die wichtigsten Säulen des Zero-Trust-Frameworks?

Das Zero-Trust-Konzept bekommt aufgrund seiner eindeutigen Vorteile für die IT-Sicherheit eine immer größere Bedeutung in den Unternehmen. Zahlreiche Firmen haben das Modell in den vergangenen Jahren und Monaten bereits in ihre Sicherheitsmaßnahmen integriert und ersetzen damit das traditionelle auf einem Perimeter basierende Sicherheitsmodell.

Das traditionelle Modell geht davon aus, dass Nutzer, Geräte und andere Ressourcen vertrauenswürdig sind, wenn sie sich innerhalb des Firmennetzes und nicht außerhalb befinden. Die zunehmenden Attacken durch Insider und die exponentiell wachsende Zahl an Edge- und IoT-Geräten (Internet of Things) haben jedoch Änderungen an der Sicherheitsarchitektur und an den für die Absicherung genutzten Werkzeugen erforderlich gemacht.

Das Zero-Trust-Modell verwendet deshalb eine andere Herangehensweise. Hier wird zunächst alles als nicht vertrauenswürdig eingestuft und zwar unabhängig davon, an welcher Stelle sich der Nutzer oder das Gerät befinden.

Ein Wechsel auf das Zero-Trust-Modell erfordert jedoch einige vorherige Überlegungen und Planungen, die nicht auf die Schnelle durchgeführt werden können. Als besonders hilfreich hat sich das von Forrester entwickelte Modell Zero Trust eXtended (ZTX) erwiesen, das bereits viele Unternehmen verwendet haben, um sich von ihrem bisherigen Perimeter-gestützten Modell zu verabschieden und um das Zero-Trust-Framework erfolgreich einzuführen.

ZTX hat sich damit einem Quasi-Standardwerk entwickelt, in dem sich alle benötigten Informationen finden, um die besten Tools, Richtlinien und Methoden für das Zero-Trust-Modell zu identifizieren und zu implementieren.