ZSP: Die Vor- und Nachteile von Zero Stand Privileges

Angesichts der Tatsache, dass die Kompromittierung von privilegierten Konten und der Missbrauch von Zugriffsrechten heute ein ständiges Thema bei vielen Cyberangriffen sind, benötigen Unternehmen wahrscheinlich neue Kontrollmechanismen. Dies, um Privilegien in ihren lokalen und Cloud-Umgebungen besser zu bewerten, den privilegierten Zugriff kontinuierlich zu überwachen und zu kontrollieren und den Kontext und das Verhalten von privilegierten Konten im großen Maßstab besser zu verstehen.

Ein neueres Konzept, das es zu berücksichtigen gilt, ist Zero Standing Privileges (ZSP). Unter Anwendung der Zero-Trust-Prinzipien konzentriert sich ZSP auf die ständige Überprüfung des Zugriffs, die Anwendung granularer Zugriffskontrollen und die Beseitigung dauerhafter Zugriffsmöglichkeiten.

ZSP arbeitet als PAM-Strategie (Privileged Access Management) und stellt sicher, dass kein Benutzer permanente administrative Privilegien behält. Stattdessen werden diese Privilegien nur dann gewährt, wenn sie für bestimmte Aufgaben erforderlich sind, und nach Abschluss der Aufgabe umgehend wieder entzogen. Dieser dynamische Ansatz für die Zuweisung von Privilegien und Zugriffsberechtigungen trägt zum Schutz vor Insider-Bedrohungen und externen Bedrohungen bei, insbesondere vor Angriffsvektoren , die unerlaubten Zugriff auf sensible Daten oder Systeme ermöglichen könnten.

Als Teil einer IAM-Strategie ( Identity and Access Management ) trägt ZSP dazu bei, die Sicherheitslage eines Unternehmens zu verbessern und Assets besser vor kontobasierten Kompromittierungsszenarien zu schützen.

Verhinderung des Missbrauchs von Privilegien. Temporäre Zugriffsrechte halten Benutzer und Konten davon ab, erhöhte Privilegien für unbefugte Aktivitäten auszunutzen, was die Sicherheitsmodelle insgesamt verbessert.

Verbesserte Compliance und Auditierbarkeit. ZSP erfüllt die gesetzlichen Anforderungen, indem es sicherstellt, dass der Zugriff auf der Grundlage der Notwendigkeit gewährt wird und gut dokumentiert ist, was die Compliance-Prüfungen erleichtert.

Minderung des Risikos des Diebstahls von Zugangsdaten. Temporäre, aufgabenspezifische Privilegien bedeuten, dass selbst wenn Anmeldedaten kompromittiert werden, ihr Nutzen in Umfang und Dauer begrenzt ist, was den potenziellen Schaden verringert.

Die Herausforderungen von Zero Stand Privileges

Während ZSP die Sicherheitsmaßnahmen verbessert, kann seine Umsetzung folgende Herausforderungen mit sich bringen:

Betriebliche Komplexität. Das ständige Gewähren und Entziehen von Privilegien kann zu einem administrativen Mehraufwand führen und die Arbeitsabläufe verkomplizieren, wenn sie nicht effizient verwaltet werden.

Widerstände der Benutzer. Anwender, die an dauerhaften Zugriff gewöhnt sind, könnten sich gegen die Umstellung auf Just-in-Time-Berechtigungen (JIT) sträuben, da sie diese als Hindernis für die Produktivität empfinden.

Tool-Integration. Die Implementierung von ZSP erfordert IAM-Tools, die eine dynamische Zugriffsverwaltung ermöglichen, was eine Integration in bestehende Systeme erforderlich machen kann und in der Regel mit einer Lernkurve verbunden ist.

Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit. Die Verwaltung vorübergehender Berechtigungen für zahlreiche Benutzer und Systeme ist oft ressourcenintensiv, insbesondere in großen Organisationen mit sehr unterschiedlichen Zugriffsanforderungen oder mehreren Technologieumgebungen.