5 bewährte Verfahren für die Microservices-Autorisierung

Der verteilte Aufbau einer Microservices-Architektur macht die Autorisierung zu einem besonders komplexen Unterfangen.

Unternehmen müssen nicht nur festlegen, auf welche Dienste ein Benutzer zugreifen kann, sondern diese granularen Berechtigungen auch konsistent und in großem Umfang sowie über verschiedene Dienste hinweg verwalten.

Um die einzigartigen Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, die Microservices mit sich bringen, sollten Sie diese fünf Tipps für die Entwicklung eines Autorisierungsplans für eine auf Microservices basierende Anwendung berücksichtigen.

Um der Sicherheit Vorrang einzuräumen und die Geschäftskontinuität zu fördern, sollten Sie sich an das Zero-Trust-Prinzip und das Prinzip der minimalen Rechtevergabe (Principle of least Privilege, POLP) halten, um die Möglichkeiten einer Identität innerhalb eines Systems einzuschränken. Dazu gehören eine kontinuierliche Überprüfung, die Beschränkung des Umfangs der Privilegien auf das Wesentliche und die Begrenzung der Zugriffsdauer von unbestimmt auf einen bestimmten Zeitraum.

4. Überlegen Sie, wo die Autorisierung stattfindet

Ob in einem Rechenzentrum, an einem Edge-Standort oder irgendwo in der Cloud – die Autorisierung kann an verschiedenen Orten und über mehrere Systeme hinweg erfolgen, wenn Identitäten versuchen, auf Ressourcen zuzugreifen oder bestimmte Aufgaben auszuführen. Es ist wichtig, die Autorisierung so nah wie möglich an den Ort des Geschehens zu verlagern, was zwei wesentliche Vorteile hat:

Die Anfrage muss nicht von einem Punkt des Netzwerks zu einem anderen übertragen werden. Hohe Verfügbarkeit. Der Autorisierungsdienst kann auch bei einer Netzwerkunterbrechung normal funktionieren.

Um dies zu ermöglichen, integrieren Sie die Autorisierung in den gesamten Cloud-Stack. Dies kann Identitätsanbieter wie Okta und Microsoft Active Directory, Git-Repositorys wie GitHub und GitLab, Cloud-Plattformen wie AWS und Microsoft Azure sowie Sicherheits- und Überwachungstools wie Splunk und Datadog umfassen.