Fünf Strategien für die REST-API-Authentifizierung

Die Sitzungsdauer und der Ablaufzeitstempel werden in die URL eingefügt und mit einem HMAC-Schlüssel signiert.

Der Client-Server, der die API aufruft, verwendet den in die URL-Adresse eingebetteten Verschlüsselungsschlüssel, um die Daten-Nutzdaten zu validieren. Sowohl der Client als auch der Server kennzeichnen die URL als abgelaufen, wenn die angegebene Zeitspanne verstrichen ist.

Wenn der Client oder Server unerwartete Änderungen an der URL feststellt oder eine Nachricht empfängt, die eine zuvor abgelaufene URL verwendet, wird die API auf eine fehlende Schlüsselsignatur aufmerksam gemacht und aufgefordert, Zugriffsanfragen zu verweigern.

Der HMAC-Ansatz für die REST-API-Authentifizierung erfordert nur einen geringen betrieblichen Aufwand in Bezug auf Verwaltung oder Tooling. Er ist in Szenarien nützlich, in denen Sie sowohl die beteiligten Client- als auch Serveranwendungen direkt kontrollieren können. Es kann jedoch schwierig werden, Verschlüsselungsschlüssel sicher zu speichern, wenn es um mobile und Webanwendungen geht, die sich Ihrer Kontrolle entziehen.