Persistentes Storage im Kubernetes-Cluster mit Ceph verwalten

Persistente Volumes bilden in Kubernetes die Grundlage für stabile Workloads. Container können jederzeit neu starten oder auf andere Nodes verschoben werden. Ohne eine dauerhaft angebundene Speicherstruktur gehen dabei alle Daten verloren. In Cloud-Umgebungen liefern Anbieter wie AWS oder Azure dafür eigene Storage-Services, die in Kubernetes typischerweise über CSI-Treiber wie EBS-CSI oder Azure Disk CSI eingebunden werden. In selbstverwalteten Clustern muss der Speicher lokal aufgebaut werden. Ceph und Rook kombinieren dafür Cluster-Architektur, Automatisierung und Kubernetes-native Verwaltung.

Architektur und Grundprinzip von Ceph Ceph ist ein vollständig verteiltes Speichersystem, das Block-, Objekt- und Dateispeicher in einer konsistenten Struktur abbildet. Das Cluster besteht aus mehreren Nodes mit gemeinsamem Speicherpool. Die Daten liegen verteilt auf Object Storage Daemons (OSDs), die Ceph über den Dienst RADOS automatisch repliziert und synchronisiert. Monitore (MON) erfassen den Cluster-Zustand, Manager (MGR) übernehmen Telemetrie und Steuerung, Metadatenserver (MDS) verwalten Dateisysteme wie CephFS. Für Blockzugriffe stellt Ceph RBD bereit, RADOS Gateway öffnet S3- und Swift-kompatible APIs für Objektspeicher. Die Architektur ist auf Redundanz, Skalierbarkeit und Selbstheilung ausgelegt. Jeder Datenblock existiert mehrfach auf verschiedenen Festplatten und Hosts.

Rook als Operator für Kubernetes Rook bindet Ceph direkt in Kubernetes ein. Der Rook-Operator agiert als Schnittstelle und steuert alle Komponenten über Custom Resource Definitions (CRDs). Diese erweitern die Kubernetes-API um eigene Objekte wie CephCluster, CephBlockPool oder CephFilesystem. Damit lassen sich sämtliche Parameter deklarativ in YAML-Dateien definieren. Der Operator analysiert die Konfiguration, erstellt Monitore, OSDs, Manager und Gateways und überwacht den Zustand aller Komponenten. Über den integrierten CSI-Treiber stellt Rook Block- und Dateispeicher für Pods bereit. Ceph wird dadurch zu einer nativen Kubernetes-Ressource, die sich wie jede andere Workload verwalten lässt. Abbildung 1: Rook bindet Ceph direkt in Kubernetes an. Die Verwaltung des Storage verbleibt bei Ceph

Aufbau einer Testumgebung Für den praktischen Einstieg genügt ein einzelner Host mit Ubuntu 24.04 LTS und vier Laufwerken. Eine Festplatte enthält das Betriebssystem, die übrigen drei nutzt Ceph als OSD-Geräte. Ceph formatiert die Laufwerke automatisch (Bluestore), daher sollten sie leer sein. In produktiven Umgebungen sind mindestens drei Nodes mit jeweils zwei CPUs und 4 GB RAM sinnvoll. Die Laufwerke müssen unformatiert sein, damit Ceph sie direkt verwenden kann. Zuerst installiert man auf allen Hosts die erforderlichen Pakete: sudo apt-get install -y lvm2 Ceph benötigt LVM zur Verwaltung der logischen Volumes. Anschließend folgt die Installation des Cluster-Werkzeugs Cephadm: sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y curl gnupg lsb-release curl -fsSL https://download.ceph.com/keys/release.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/ceph.gpg echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/ceph.gpg] https://download.ceph.com/debian-reef/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ceph.list sudo apt update sudo apt install -y cephadm Nach Abschluss initialisiert der Befehl sudo cephadm bootstrap --mon-ip 10.0.80.13 den ersten Monitor und erstellt das Dashboard. Im Browser steht danach die Weboberfläche des Clusters zur Verfügung. Über den Menüpunkt Cluster → Hosts lässt sich der erste Node prüfen. Der Status zeigt available oder up, sobald die Basiskomponenten laufen. Abbildung 2: Verbindung von Rook und Ceph mit Kubernetes angebunden.

OSDs einbinden und Cluster prüfen Die Speichergeräte lassen sich in der Shell mit sudo cephadm shell -- lsblk -f anzeigen. Nicht formatierte Laufwerke wie /dev/sdb oder /dev/sdc werden als OSDs hinzugefügt: sudo cephadm shell -- ceph orch daemon add osd ceph:/dev/sdb sudo cephadm shell -- ceph orch daemon add osd ceph:/dev/sdc Der Cluster-Status lässt sich jederzeit mit sudo cephadm shell -- ceph status kontrollieren. Sobald HEALTH_OK erscheint, arbeitet mindestens ein OSD aktiv. Damit steht Ceph bereit, um über Rook in Kubernetes integriert zu werden. In kleineren Szenarien genügt ein einzelner Host. Der Aufbau bleibt identisch, auch wenn später zusätzliche Nodes ergänzt werden.

Integration in Kubernetes mit Rook Der Rook-Operator wird als Pod im Namespace rook-ceph betrieben. Nach dem Klonen des offiziellen Repositories sudo git clone --single-branch --branch v1.18.6 https://github.com/rook/rook.git cd rook/deploy/examples werden die Grundressourcen installiert: kubectl create -f crds.yaml -f common.yaml -f csi-operator.yaml -f operator.yaml Mit kubectl -n rook-ceph get pods lässt sich prüfen, ob der Operator aktiv ist. Danach folgt die Definition des CephClusters über die Datei cluster-test.yaml. Sie beschreibt ein einfaches Cluster mit automatischer Geräteerkennung: kubectl create -f cluster-test.yaml Rook initialisiert daraufhin alle Komponenten und startet Monitore, Manager und OSDs. Der Fortschritt ist über kubectl -n rook-ceph get pods sichtbar. Sobald alle Pods laufen, ist Ceph vollständig eingebunden.

StorageClass und Volume-Test Für die Bereitstellung dynamischer Volumes definiert man eine StorageClass, die RBD-Pools nutzt. Im Verzeichnis rook/cluster/examples/kubernetes/ceph/csi/rbd befindet sich die passende Datei. Nach Anpassung der Parameter genügt: kubectl apply -f storageclass-test.yaml Die StorageClass rook-ceph-block steht anschließend im Cluster bereit. Ein Test-Deployment mit Nginx zeigt die Funktion: apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: web spec: replicas: 1 selector: matchLabels: app: web template: metadata: labels: app: web spec: containers: - name: nginx image: nginx volumeMounts: - name: data mountPath: /usr/share/nginx/html volumes: - name: data persistentVolumeClaim: claimName: web-pvc --- apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: web-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 2Gi storageClassName: rook-ceph-block Die Datei wird mit kubectl apply -f web.yaml gespeichert und angewendet. Der Operator erstellt automatisch ein Ceph-RBD-Volume und bindet es an den Pod. Der Status der PVC zeigt Bound, sobald das Volume aktiv ist. Nach dem Löschen und Neustarten des Pods bleiben die Daten erhalten, da sie im Ceph-Cluster liegen.

Verwaltung und Diagnose im Cluster Zur internen Wartung steht die Rook-Toolbox zur Verfügung: kubectl apply -f toolbox.yaml kubectl -n rook-ceph exec -it rook-ceph-tools -- bash In der Toolbox sind Kommandos wie ceph status, ceph osd tree oder ceph df nutzbar, um den Zustand und die Replikation zu prüfen. Parallel dazu liefert das Ceph-Dashboard grafische Auswertungen zu Latenz, Auslastung und Cluster-Zustand. Über Prometheus und Grafana lassen sich Metriken zentral erfassen und auswerten. Rook exportiert diese automatisch, um Engpässe früh zu erkennen.

Skalierung und Redundanz Ceph reagiert dynamisch auf neue Ressourcen. Sobald weitere Laufwerke oder Nodes eingebunden sind, erkennt Rook die Änderungen und erstellt zusätzliche OSDs. Ceph verteilt Daten automatisch neu, erhöht die Redundanz und balanciert das Cluster aus. Der Prozess läuft ohne manuelles Eingreifen. Fällt eine Node aus, übernehmen verbleibende OSDs den Zugriff auf replizierte Datenblöcke. Monitore und Manager sichern das Quorum und stellen den Dienst ohne Unterbrechung bereit. Die Architektur bleibt dadurch stabil, auch unter Last oder bei Ausfällen einzelner Komponenten.