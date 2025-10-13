MCP: Die Sicherheitsrisiken des Model Context Protocols

Das im November 2024 veröffentlichte Model Context Protocol (MCP) von Anthropic hat sich schnell zu einem Standard für die Verbindung von KI-Systemen mit externen Tools und Datenquellen entwickelt.

Obwohl MCP noch in den Kinderschuhen steckt, wird es bereits von vielen großen Technologieanbietern und einem weitreichenden Ökosystem von KI-Anwendern eingesetzt. Tausende verschiedener MCP-Server ermöglichen derzeit die Verbindung zu verschiedenen Anwendungen und Diensten von einem Desktop-Client aus.

Einer der größten Nachteile von MCP sind jedoch die damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Es gibt viele dokumentierte Schwachstellen, und das Protokoll weist Mängel in Bezug auf Sicherheitsmechanismen und zentralisierte Verwaltung auf.

Daher müssen MCP-Benutzer die Funktionsweise des Protokolls, die damit verbundenen Risiken und Strategien zur Minderung von Schwachstellen verstehen. Fünf wesentliche MCP-Sicherheitsrisiken sind besonders hervorzuheben:

Offenlegung von Anmeldedaten

Nicht verifizierte MCP-Server von Drittanbietern

Prompt-Injection-Angriffe

Kompromittierte Server

Bösartiger Code und unbeabsichtigte Aktionen

Abbildung 1: Die MCP-Architektur umfasst Hosts, Clients und Server, die auf dem Rechner des Benutzers laufen.

Wie MCP die KI-Modelle mit externen Diensten verbindet MCP ermöglicht generativen KI-Clients die Kommunikation mit Drittanbieterdiensten, die drei Hauptfunktionen bieten: Ressourcen: Datendateien oder API-Antworten, die mit lokalen Dateien interagieren.

Datendateien oder API-Antworten, die mit lokalen Dateien interagieren. Tools: Modellgesteuerte GPT-Funktionen, was bedeutet, dass Tools von Servern für Clients verfügbar gemacht werden, damit das KI-Modell sie automatisch aufrufen kann.

Modellgesteuerte GPT-Funktionen, was bedeutet, dass Tools von Servern für Clients verfügbar gemacht werden, damit das KI-Modell sie automatisch aufrufen kann. Prompts: Vorab verfasste Eingabeaufforderungen, die dem Benutzer bei bestimmten Aufgaben helfen. Die gesamte Logik wird vollständig von einem MCP-Server ausgeführt, einer Softwarekomponente, die lokal auf dem Rechner installiert ist, auf dem sie ausgeführt wird. Damit MCP mit einem Drittanbieterdienst kommunizieren kann, muss es sich bei diesem authentifizieren können. Dazu ist häufig ein API-Schlüssel oder ein Geheimnis erforderlich, das lokal auf dem Rechner gespeichert ist. Im März 2025 fügte MCP die OAuth-Spezifikation hinzu, ein Autorisierungsframework, das es einer Anwendung ermöglicht, ohne Weitergabe von Anmeldedaten auf externe Ressourcen zuzugreifen. Dadurch können Benutzer Remote-MCP-Server ausführen. Allerdings haben noch nicht alle Benutzer diese Funktion implementiert; viele betreiben weiterhin Server mit lokalen API-Schlüsseln.