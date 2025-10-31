Agentische KI – KI-Systeme, die mithilfe von Schlussfolgerungen und iterativer Planung komplexe, mehrstufige Aufgaben autonom ausführen – stellen einen weiteren Fortschritt in der Fähigkeit der KI dar, zuvor von Menschen ausgeführte Arbeiten zu automatisieren. Im Gegensatz zur regelbasierten Ausrichtung traditioneller KI oder der von Menschen abhängigen Kreativität generativer KI, die für jede Aufgabe eine Eingabeaufforderung benötigt, ist agentische KI proaktiv und selbstgesteuert.

Die Fähigkeit der agentischen KI (Agentic AI), komplexe Aufgaben dynamisch und mit wenig oder gar keiner menschlichen Anleitung zu erledigen, wird die Arbeitswelt verändern – wie genau, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit sollten Unternehmen, die sich für den Einsatz dieser neuen intelligenten Automatisierung entscheiden, sich darüber im Klaren sein, dass die agentische KI neben Produktivitätssteigerungen und anderen potenziellen Vorteilen auch eine Reihe neuer Sicherheitsrisiken für Unternehmensleiter mit sich bringt.

Beginnen wir mit einem kurzen Überblick über Agentic AI und untersuchen wir anschließend, warum die Sicherheit agentischer KI so wichtig ist.

Was ist agentische KI-Technologie? Agentische KI bezieht sich auf KI-Systeme, die Aufgaben unabhängig und mit wenig bis gar keiner menschlichen Beteiligung ausführen können. Im Gegensatz zur traditionellen KI, die auf ständige menschliche Eingaben angewiesen ist, nutzt agentische KI innovative Techniken des maschinellen Lernens (ML), um in Echtzeit zu denken, zu analysieren und Entscheidungen zu treffen, ähnlich wie es ein Mensch tun würde. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören: Autonomie. Agenten arbeiten unabhängig, wodurch der Bedarf an kontinuierlicher menschlicher Beteiligung reduziert wird. Adaptives Denken. Sie analysieren Kontext und Logik, um komplexe und sich verändernde Situationen zu bewältigen. Entscheidungsfindung in Echtzeit. Sie verarbeiten Informationen schnell, um sofortige, relevante Antworten zu geben.

Agenten arbeiten unabhängig, wodurch der Bedarf an kontinuierlicher menschlicher Beteiligung reduziert wird. Adaptives Denken. Sie analysieren Kontext und Logik, um komplexe und sich verändernde Situationen zu bewältigen.

Sie analysieren Kontext und Logik, um komplexe und sich verändernde Situationen zu bewältigen. Entscheidungsfindung in Echtzeit. Sie verarbeiten Informationen schnell, um sofortige, relevante Antworten zu geben. Diese Systeme sind äußerst anpassungsfähig und können unabhängig voneinander in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Im Finanzwesen können sie beispielsweise Handelsstrategien automatisch ausführen. In der Softwareentwicklung können sie ohne ständige Überwachung Code generieren und debuggen. Im Lieferkettenmanagement können sie Logistik- und Beschaffungsentscheidungen verbessern. In der Forschung kann agentische KI selbstständig Hypothesen entwickeln, Experimente entwerfen und Daten interpretieren, wodurch die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung reduziert wird. Es ist anzumerken, dass ein agentisches KI-System aus mehr als einem Agenten bestehen kann. In Multi-Agenten-Systemen arbeiten mehrere spezialisierte KI-Komponenten harmonisch zusammen, um komplexe Aufgaben zu lösen, wobei jede Komponente auf unterschiedliche Teilaufgaben spezialisiert ist und die KI-Orchestrierung ihre Aktivitäten koordiniert, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Warum Sicherheit bei agentischer KI so wichtig ist Agentische KI bietet zwar beeindruckende Automatisierungs- und Entscheidungsfähigkeiten, bringt jedoch auch neue Sicherheitsherausforderungen mit sich, die sorgfältige Aufmerksamkeit erfordern. Die Implementierung strenger Sicherheitsmaßnahmen ist entscheidend, um Schwachstellen zu vermeiden, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und das Vertrauen der Stakeholder zu wahren. Hier erfahren Sie, warum es wichtig ist, der Sicherheit in diesen Systemen Priorität einzuräumen. Vergrößerte Angriffsfläche Agentische KI-Systeme müssen mit verschiedenen Datenquellen, Datenbanken, IoT-Geräten, Cloud-Diensten und APIs interagieren, um effektiv zu arbeiten. Diese vielfältigen Interaktionspunkte können Cyberkriminellen jedoch auch die Möglichkeit bieten, Angriffe zu starten und auf sensible Daten zuzugreifen. Wenn beispielsweise ein API-Endpunkt kompromittiert wird, können Angreifer Handelsalgorithmen manipulieren oder Unternehmensgeheimnisse stehlen. Fähigkeit, menschliche Kontrollen zu umgehen Dank ihrer Fähigkeit, Aufgaben zu verketten und Fehler zu korrigieren, können agentische KI-Systeme menschliche Sicherheitsvorkehrungen, wie beispielsweise von Sicherheitsadministratoren festgelegte Sicherheitsrichtlinien, umgehen und diese sogar überwinden, wenn sie im Widerspruch zu ihrer Zieloptimierung stehen. Regulatorische und Compliance-Vorgaben Regierungen auf der ganzen Welt erlassen immer strengere Vorschriften für die sichere Nutzung von KI-Systemen, insbesondere wenn diese mit sensiblen Kundendaten wie Patientenakten, personenbezogenen Daten und Finanzdaten umgehen. Gesundheitsdienstleister, die Diagnosetools einsetzen, oder Finanzinstitute, die automatisierte Risikoprüfungen durchführen, müssen häufig strenge Standards einhalten, die durch Vorschriften wie DSGVO oder KI-VO (EU AI Act) festgelegt sind. Rechtliche Haftung und finanzielle Verluste Agentische KI-Systeme sind im Wesentlichen Softwareprogramme, die manchmal Fehler machen oder Ergebnisse liefern können, die schädlich sein könnten. Wenn ihre Entscheidungen zu einer unfairen Behandlung von Kunden führen oder voreingenommene Antworten auf wichtige Fragen liefern, kann dies für ihre Betreiber das Risiko von rechtlichen Schritten und finanziellen Strafen mit sich bringen. Beispielsweise könnten autonome Einstellungsinstrumente unbeabsichtigt geschützte Personengruppen diskriminieren, oder Kreditbewertungssysteme könnten aufgrund fehlerhafter Überlegungen ungerechtfertigterweise Kredite verweigern. Insbesondere für letzteres gelten ja strenge gesetzliche und regulatorische Vorschriften. Erhöhte Sicherheitsrisiken Ein agentisches KI-System kann ohne menschliches Zutun unabhängige oder autonome Entscheidungen treffen – beispielsweise E-Mails versenden oder Quellcode für Software schreiben, der dessen Leistung beeinflusst – und darüber hinaus den Entscheidungsprozess anderer KI-Softwaresysteme manipulieren. Das bedeutet, dass ein kompromittiertes agentisches KI-Tool innerhalb von Sekunden weitreichende Schäden verursachen kann, die nur sehr schwer zu beheben sind. Beispiele für agentische KI Agentische KI-Systeme verändern Arbeitsprozesse in verschiedenen Branchen, indem sie autonome Entscheidungsfindung und Multi-Agenten-Zusammenarbeit ermöglichen. Hier sind einige wichtige Anwendungsbereiche der agentischen KI: Gesundheitswesen. Agentische KI-Systeme können die medizinischen Daten von Patienten analysieren, Krankheiten vorhersagen und Behandlungspläne empfehlen, wobei nur minimale menschliche Eingriffe erforderlich sind. Finanzwesen. Agentische KI-Systeme können Finanztransaktionen überwachen, Anomalien erkennen und Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit ausführen. Fertigung. Agentische KI-Systeme werden eingesetzt, um Produktionslinien in Fabriken zu optimieren, Ausfälle von Anlagen vorherzusagen und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle zu automatisieren. Kundenservice. Agentische KI-Chatbots verstehen den Kontext von Kundenfragen, lösen Probleme und eskalieren Probleme selbstständig.

Agentische KI-Systeme können die medizinischen Daten von Patienten analysieren, Krankheiten vorhersagen und Behandlungspläne empfehlen, wobei nur minimale menschliche Eingriffe erforderlich sind. Finanzwesen. Agentische KI-Systeme können Finanztransaktionen überwachen, Anomalien erkennen und Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit ausführen.

Agentische KI-Systeme können Finanztransaktionen überwachen, Anomalien erkennen und Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit ausführen. Fertigung. Agentische KI-Systeme werden eingesetzt, um Produktionslinien in Fabriken zu optimieren, Ausfälle von Anlagen vorherzusagen und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle zu automatisieren.

Agentische KI-Systeme werden eingesetzt, um Produktionslinien in Fabriken zu optimieren, Ausfälle von Anlagen vorherzusagen und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle zu automatisieren. Kundenservice. Agentische KI-Chatbots verstehen den Kontext von Kundenfragen, lösen Probleme und eskalieren Probleme selbstständig. 9 Sicherheitsrisiken durch agentische KI Wie jede neue Technologie birgt auch die agentische KI Risiken. Hier sind die wichtigsten Risiken, denen agentische KI-Systeme ausgesetzt sind. 1. Prompt Injection Angreifer können durch direkte Interaktionen oder durch Manipulation der Datenquellen, auf die sich agentische Systeme bei ihrer Entscheidungsfindung stützen, schädliche Eingaben vornehmen. Durch diese Manipulation kann die Ausgabe so angepasst werden, dass sie den Zielen der Angreifer entspricht. Solche Prompt-Injection-Angriffe können zur Offenlegung sensibler Daten oder zu unbeabsichtigten Aktionen führen, wie beispielsweise dem Versenden nicht autorisierter Mitteilungen. Ein Finanzhandelssystem könnte beispielsweise manipuliert werden, um betrügerische Transaktionen auszuführen, die als legitime Marktanalysen getarnt sind. 2. Zielabweichung Agentische KI-Systeme erfordern eine sorgfältige Planung vor ihrer Einführung. Wenn das endgültige Ziel oder die Ziele nicht klar definiert oder zu allgemein formuliert sind, könnte das agentische KI-System unerwünschte Maßnahmen ergreifen, um eine optimale Leistung zu erzielen, beispielsweise die Manipulation von Verkaufszahlen zur Umsatzoptimierung oder die Senkung der Betriebskosten durch unsichere Praktiken. 3. Problem der Seitwärtsbewegung Sobald ein agentisches KI-System Zugriff auf umfassende Systeme hat, kann es sich wie Bedrohungsakteure lateral bewegen, um andere Systeme zu entdecken und auszunutzen. Wenn das agentische KI-System kompromittiert wird, können Angreifer es als Vehikel nutzen, um sich lateral innerhalb der kompromittierten IT-Umgebung zu bewegen und möglicherweise auf Datenbanken, interne Netzwerke oder Verwaltungskontrollen zuzugreifen, die ursprünglich außerhalb des vorgesehenen Anwendungsbereichs der KI lagen. 4. Angriffe durch Datenvergiftung (Data Poisoning) Agentische KI-Systeme stützen sich beim Training ihrer Modelle auf verschiedene Datensätze. Sind diese Trainingsdatensätze mit falschen oder fehlerhaften Daten verfälscht, könnte die Ausgabe des agentischen KI-Systems in einer für den Angreifer vorteilhaften Weise beeinträchtigt werden. Beispielsweise könnten medizinische Diagnosesysteme – wenn sie mit verfälschten Forschungsdaten gefüttert werden – Patienten schädliche Behandlungen empfehlen. Böswillige Akteure könnten auf unterschiedlichste Weise versuchen, davon zu profitieren. 5. Lieferkettenangriffe Agentische KI-Systeme sind auf Daten aus externen Quellen angewiesen, darunter Datenbanken, APIs und andere Plug-ins und Tools. Wenn eine Komponente eines Drittanbieters kompromittiert wird, kann sie als Hintertür dienen, die sich auf die internen Funktionen des agentischen Systems auswirkt. Dies könnte Angreifern ermöglichen, Entscheidungen zu beeinflussen oder sensible Informationen zu extrahieren. 6. Verlust der menschlichen Kontrolle Eine übermäßige Abhängigkeit von autonomen KI-Systemen zur Ausführung von Aufgaben kann dazu führen, dass die menschliche Kontrolle über kritische Arbeitsabläufe verloren geht. Agentische KI-Systeme können Informationen schneller verarbeiten und Entscheidungen schneller treffen, als menschliche Benutzer sie überprüfen können, was zu Wahrnehmungslücken Flecken in wichtigen Geschäftsprozessen oder bei der Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften führt. 7. Missbrauch von weitreichendem Zugriff Agentische KI-Systeme verfügen in der Regel über höhere Zugriffsrechte, um ihre autonomen Aufgaben effektiv ausführen zu können. Im Falle einer Kompromittierung können Angreifer dies ausnutzen, um sensible Daten zu exfiltrieren oder Arbeitsabläufe zu stören. 8. Anhaltendes böswilliges Verhalten Die autonome Natur von agentischen KI-Systemen kann den betroffenen Organisationen schweren Schaden zufügen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen, die bei einer Kompromittierung nur eine einzige Ausgabe liefern, kann ein kompromittiertes agentisches KI-System seine fehlgeschlagenen Versuche kontinuierlich wiederholen oder sein Verhalten anpassen, um menschliche Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und sein böswilliges Ziel zu erreichen. Beispielsweise könnte ein kompromittiertes KI-Agenten im Kundenservice nach der Blockierung erster Versuche beharrlich versuchen, über verschiedene API-Endpunkte auf eingeschränkte Datenbanken zuzugreifen. Dieses beharrliche und adaptive Verhalten macht die Eindämmung von Vorfällen schwieriger als die Behebung isolierter Vorfälle bei herkömmlichen KI-Systemen. 9. Manipulation anderer Agenten In einem Multi-Agenten-System kann ein kompromittierter Agent die Arbeit anderer Agenten im System beeinträchtigen. Der kompromittierte Agent könnte falsche Anweisungen eingeben oder den gemeinsamen Speicher manipulieren, um die Leistung des gesamten Systems zu beeinträchtigen. Dieser Kaskadeneffekt kann den Schaden über die ursprüngliche Kompromittierung hinaus vergrößern. In einem automatisierten Lieferkettensystem könnte beispielsweise ein kompromittierter Beschaffungsagent den Logistikagenten falsche Bestandsdaten liefern. Dies könnte dazu führen, dass sie falsche Versandentscheidungen treffen und den gesamten Betrieb stören. Abbildung 1: Der Einsatz der agentischen KI ist mit einer Reihe von Risiken verbunden, denen es mit bewährten Verfahren zur Sicherheit entgegenzuwirken gilt.