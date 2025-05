Das Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, der den Einsatz von KI-Werkzeugen nachhaltig verändern soll. MCP erlaubt bidirektionale Verbindungen zwischen Datenquellen und KI-Werkzeugen. Das Ganze geschieht über eine relativ übersichtliche Architektur.

Auf der Build 2025 hat Microsoft angekündigt, wie das Model Context Protocol in Windows 11 unterstützt wird, um eine sichere Kommunikation zwischen Tools und Agenten zu gewährleisten.

Der Einsatz des Model Context Protocol soll die KI-Nutzung beflügeln und sehr leistungsstarke Anwendungen ermöglichen. Dabei bestehe allerdings das Risiko, das sensible Daten offengelegt werden könnten. Microsoft sieht an dieser Stelle eine Reihe von Angriffsvektoren, die in einer sicheren agentenbasierten Architektur berücksichtigt werden müssten.

So würden Agenten, die mit vollständigen Benutzerrechten agieren, das Risiko der Offenlegung von Anmeldedaten oder sensibler Tokens bergen. Bei der Cross-Prompt Injection können in Dokumente oder Elemente des Nutzer-Interfaces eingebettete schädliche Inhalte Agentenanweisungen überschreiben und zu unbeabsichtigten Aktionen führen. Exemplarisch werden Datenexfiltration oder Malware-Installation angeführt.

Ein einmal kompromittierter Agent könne ohne Isolierung die gesamte Benutzersitzung und das gesamte System in Mitleidenschaft ziehen. Beim Tool Poisoning könnten nicht überprüfte MCP-Server Funktionen offenlegen oder zur Rechteausweitung genutzt werden.

Künftig soll Windows 11 den Risiken die mit dem Einsatz von KI-Agenten und MCP einhergehen mit einer Sicherheitsarchitektur begegnen.