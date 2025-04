ZTNA statt VPN: Zero Trust mit Partner

Virtuelle private Netzwerke (VPN)sind in Sachen Perimeterschutz nach wie vor die beliebteste Sicherheitsmaßnahme. Funktional sind sie, allerdings hat sich die Bedrohungslage deutlich verschärft. Aus diesem Grund genügt der reine Perimeterschutz für das Unternehmensnetzwerk nicht mehr – eine bessere Alternative ist Zero Trust Network Access (ZTNA). Implementierung und Betrieb sind allerdings keine Selbstläufer, weshalb Unternehmen vermehrt auf externe Hilfe setzen.

In einer Zeit, da Remote Work und Home-Office gang und gäbe sind, müssen Unternehmen für einen sicheren Zugang zu ihren geschäftsinternen Netzwerken sorgen. Wo also früher ein knallharter Perimeterschutz mit Firewalls und restriktivem Internetzugang aus dem Unternehmensnetz heraus genügten, bedarf es heute elaborierterer Zugangslösungen. Viele Jahre lang waren VPNs das Mittel der Wahl dafür, hatten allerdings einen eklatanten Nachteil: in der Regel haben Nutzer, die sich von außen in das Netzwerk einwählen vollumfänglichen Zugang auf alle Bereiche – quasi als wären sie vor Ort im Büro. Was auf den ersten Blick vielleicht seinen Zweck erfüllt, ist auf den zweiten Blick ein Sicherheitsrisiko, denn allumfassender Zugriff kann schnell zum Desaster führen. Zwar gibt es durchaus Möglichkeiten, auch im VPN-Kontext Einschränkungen zu definieren und die Zugriffskontrolle rollenbasiert sowie feingranularer zu gestalten. Das passiert allerdings wegen der hohen Komplexität selten: Unternehmen scheuen zurecht den Aufwand. So kommt es, dass Mitarbeitende mit Remote-Zugang teils ein breiteres Zugriffsrecht haben, als die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Neben diesen technologischen Nachteilen kommt hinzu, dass mehr und mehr Anbieter ihre VPN-Produkte wegen der sinkenden Nachfrage via End-of-Life-Methodik auslaufen lassen – es braucht also dringend sichere Alternativen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

ZTNA ist ein modernerer und restriktiverer Ansatz, Zugang zu Unternehmensnetzwerken zu regulieren. Während bei VPNs nach der Authentifizierung via Benutzername und Passwort oder Multifaktor-Authentifizierung (MFA) ein Tunnel in das Netzwerk besteht und keine weiteren Kontrollen mehr stattfinden, beginnt bei ZTNA die Reise an dieser Stelle erst. Die Authentifizierung erfolgt über einen sogenannten Identity Provider (IdP). Der fungiert als Sicherheits-Broker zwischen Unternehmensnetzwerk und Anwendungen und dem Nutzer. Möchte ein Mitarbeitender nun auf ein bestimmtes System zugreifen und sich mit Name und Passwort einloggen, gibt das System die Authentifizierungsanfrage an den Identity Provider weiter. Der Nutzer muss sich nun beim IdP zunächst ausweisen, via MFA, Single Sign-On (SSO) oder mit einem biometrischen Nachweis. Erst wenn dieser Prozess erfolgreich ab-geschlossen ist, erhält das System die Rückmeldung vom IdP, dass alles in Ordnung ist und dem Nutzer wird Zugang gewährt.

Abbildung 1: Eine ZTNA-Infrastruktur ist das Rückgrat der Netzwerkinfrastruktur, um Cybersicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Der Identity Provider ist allerdings mehr als nur eine zweite Authentifizierungsschicht: er enthält sämtliche Informationen, also die digitale Identität, des Nutzers inklusive seiner Zugangsberechtigungen. Es wird also nicht nur geprüft, ob der Nutzer überhaupt Zugang zu dem Unternehmensnetzwerk hat, sondern auch auf welche Segmente und Anwendungen er zugreifen darf. Diese Abfrage und diese Sicherstellung werden kontinuierlich geprüft, also jedes Mal, wenn der Mitarbeitende sich innerhalb des Unternehmensnetzwerks bewegt oder eine neue Anwendung zu öffnen versucht. Die feingranulare und rollenbasierte Zugriffskontrolle ermöglicht es auch, weitere Parameter zu definieren. So können beispielsweise die Rechte des Nutzers an ein bestimmtes Gerät gebunden sein, an die sich darauf befindende Version des Betriebssystems oder an den Standort des Geräts. Dieses Vorgehen ergibt vor allem bei der Zusammenarbeit mit Drittanbietern und anderen Teilnehmern der Lieferkette Sinn. An dieser Stelle müssen Unternehmen aufgrund regulatorischer Risiken Zugangsbeschränkungen sogar nachweisen.