Wie ZTNA vor internen Bedrohungen im Netzwerk schützt

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie dreht sich die Diskussion beim Zero Trust Network Access (ZTNA) um die Frage, wie der Fernzugriff auf Unternehmensressourcen gesichert werden kann. ZTNA verhindert den Zugang zum Netzwerk für nicht autorisierte Benutzer und Geräte außerhalb eines Netzwerks.

ZTNA ist jedoch mehr als nur ein Schutzmechanismus gegen externe Bedrohungen. ZTNA schreibt die Authentifizierung jedes Geräts vor, das versucht, auf Netzwerkressourcen zuzugreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich das Gerät innerhalb oder außerhalb des Netzwerks befindet. ZTNA funktioniert als ein Framework, bei dem die Verifizierung an erster Stelle steht und das durch Sicherheits-Tools, Zugriffsrichtlinien und vieles mehr unterstützt wird, was es zu einem praktikablen Tool zur Stärkung auch der internen Netzwerksicherheit macht.

Erst prüfen, dann vertrauen

Im Kern bedeutet Zero Trust null implizites Vertrauen: ein Knoten in einer Zero-Trust-Umgebung vertraut nicht automatisch jedem, der versucht, ihn im Netzwerk zu kontaktieren. Er authentifiziert immer die andere Partei in einer Verbindung und überprüft, ob die Kommunikation autorisiert bleibt. Dies gilt unabhängig davon, ob sich die andere Partei innerhalb oder außerhalb des Unternehmensnetzwerks befindet.

Hacker können Knoten innerhalb eines Netzwerks kompromittieren und sie für laterale Angriffe nutzen. Sie können so weit gehen, dass sie definieren, was es bedeutet, innerhalb eines Netzwerks zu sein. Dies kann in einem modernen, Cloud-fähigen Unternehmen mit Fernzugriff zu Problemen führen.

In vielen Umgebungen ist es einfach, Zero Trust über den Fernzugriff auf Benutzerebene hinaus zu erweitern. Netzwerkprofis können den Zugriff für alle Benutzer über dasselbe Zugriffsmanagementsystem steuern, das auch den Fernzugriff kontrolliert. Die Fernzugriffsfunktion von ZTNA ist immer aktiv, das heißt, sie authentifiziert die Geräte in einem Netzwerk durchgängig. Diese Funktion sorgt für eine konsistente Benutzerfreundlichkeit, unabhängig davon, ob die Anwender an einem Standort oder in einem Büro des Unternehmens arbeiten.

Es ist jedoch viel schwieriger, ZTNA auf Data-Center-Netzwerke und Unternehmens-LANs auszuweiten. In einem Zero-Trust-Netzwerk erstreckt sich das implizite Vertrauen auf kein Netzwerksegment oder System. Ein Zero-Trust-Knoten gewährt auch den benachbarten Rechnern im Data Center kein implizites Vertrauen, selbst wenn die Rechner noch Minuten zuvor mit dem Knoten kommuniziert haben.

In einem Zero-Trust-System ist Vertrauen grundsätzlich nicht gerechtfertigt. Selbst wenn sich ein Knoten als sicher erweist, er nicht kompromittiert zu sein scheint und das Netzwerk in der Vergangenheit die Kommunikation mit ihm zugelassen hat, ist dies irrelevant für die Frage, ob er noch vertrauenswürdig ist und ob das Netzwerk jetzt die Kommunikation zulassen sollte.

Das Netzwerk kann sich in einem anderen Zustand befinden als in der Vergangenheit. Zum Beispiel können Netzwerke kompromittiert werden und Sicherheitsüberprüfungen nicht bestehen- Außerdem können Richtlinienänderungen Konfigurationen verändern. Zero Trust erfordert eine Authentifizierung und Überprüfung der Identität bei jeder Verbindungsanfrage.