Studie zu IT-Budgets: Investitionspläne im Storage-Bereich

In einer weltweit durchgeführten Studie befragten TechTarget und die Enterprise Strategy Group IT-Verantwortliche und Entscheidungsträger, in welche IT-Bereiche Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten investieren wollen. Die 2024 Technology Spending Intentions Study hat dabei festgestellt, dass fast die Hälfte der Teilnehmer (46 Prozent) ihre Budgets erhöhen wollen, wobei nur vier Prozent eine Budgetminderung planen. In der EMEA-Region sehen 48 Prozent eine Steigerung ihrer Investitionssummen. Dabei sehen die Unternehmen vor, in verschiedene Bereiche ihrer Infrastruktur zu investieren, beispielsweise in Business Applications, Cloud-Infrastruktur, Cybersecurity oder Networking.

Wir beleuchten in diesem Beitrag die Vorhaben der EMEA-Unternehmen im Bereich Storage und Data Protection.

Interessant an dieser Rangliste ist, dass die Public Cloud nicht mehr im obersten Prioritätsbereich liegt. Die Mittelständler haben Public Cloud auf den Rängen 6 ( File Storage ) und 9 ( Object Storage ). In großen Unternehmen rangieren diese beiden Kategorien auf Platz 7 und 9. Storage as a Service belegt den letzten Platz auf der Liste der Kategorien. Insgesamt planen die Firmen im Durchschnitt sechs Projekte im Bereich Storage und Data Protection im Jahr 2024.

Für IT-Verantwortliche ist es sicherlich erfreulich, dass die Budgets steigen, dennoch stehen sie dann vor der schwierigen Entscheidung, in welche Bereich sie investieren wollen. Hier gibt es zwar nur die weltweit ausgewerteten Zahlen, diese dürften sich aber nicht sehr von den Interessen in der Europäischen Region unterscheiden. Die Umfrage zeigt hier auf jeden Fall, dass die Prioritäten in den verschiedenen Unternehmensgrößen nur wenig variieren.

Die wichtigsten Storage-Investitionen

Bei den Storage-Investitionen spielt für die Unternehmen der Europäischen Region die Cloud eine große Rolle. So gaben 31 Prozent der Befragten an, dass sie in Public Cloud File Storage investieren wollen. Public Cloud Object Storage rangiert auf Platz 2. Hier planen 23 Prozent der Unternehmen in entsprechende Lösungen und Services zu investieren. Storage as a Service steht bei 21 Prozent der Studienteilnehmer auf der Prioritätenliste. Server-Storage gerät trotzdem nicht ins Hintertreffen, denn 19 Prozent der befragten Firmen sind an einer Investition in entsprechende Produkte interessiert.

Klassische Speicherlösungen sind zwar nicht mehr so sehr im Fokus wie es vielleicht vor zehn Jahren der Fall war, werden aber nach wie vor aktualisiert oder erneuert, denn immerhin noch 8 Prozent der Befragten wollen in lokales DASinvestieren. In SAN-Infrastrukturen pumpen 14 Prozent (Ethernet-basiert) beziehungsweise 10 Prozent (FC-basiert) der Firmen einen signifikanten Teil ihres Budgets. Daraus lässt sich schließen, dass die Firmen nicht alle ihre Workloads in die Cloud verlagern, sei es aus Compliance-Gründen oder für Recovery-Zwecke.