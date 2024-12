KI-Trends 2025: Zwischen Verantwortung und Innovation

Die Entwicklungen auf dem Feld der künstlichen Intelligenz (KI) schreiten in hohem Tempo voran. Laut einer aktuellen Gartner-Studie werden bis 2028 rund 33 Prozent der Softwareanwendungen in Unternehmen agentenbasierte KI enthalten, die 15 Prozent der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom treffen können. Diese Entwicklungen markieren nicht nur technische Meilensteine, sondern werfen auch zentrale Fragen zu Ethik, Effizienz und Regulierung auf. Für das Jahr 2025 zeichnen sich vier Schlüsseltrends ab, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen bieten.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Systemen steigt die Notwendigkeit, deren Einsatz verantwortungsvoll zu gestalten. Transparenz, Fairness und Datensicherheit rücken dabei in den Mittelpunkt. Besonders wichtig wird es für Unternehmen, Bias zu minimieren, also unbewusste Verzerrungen in den Entscheidungsmodellen zu vermeiden.

Für den deutschen Mittelstand, der oft mit begrenzten Ressourcen operiert, stellen SLMs eine attraktive Option dar. Sie ermöglichen einen Einstieg in die KI-Welt, ohne hohe Investitionen tätigen zu müssen. Zudem bieten sie die Möglichkeit, erste Anwendungsfälle in kurzer Zeit umzusetzen und langfristig von den Erkenntnissen zu profitieren.

Während große Sprachmodelle ( LLMs ) wie GPT-4 in den letzten Jahren im Rampenlicht standen, gewinnen kleinere, spezialisierte Modelle an Bedeutung. Diese Small Language Models (SLMs) punkten vor allem durch ihre effiziente Ressourcennutzung, schnellere Antwortzeiten und die Möglichkeit, auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten zu werden.

Fazit: Fortschritt gestalten, Verantwortung übernehmen

Die KI-Trends für 2025 zeigen, dass technische Innovationen und gesellschaftliche Verantwortung eng miteinander verbunden sind. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, diese Technologien effektiv einzusetzen und auch ethisch und nachhaltig zu gestalten.

Von autonomen Systemen über Governance und energieeffiziente Infrastrukturen bis hin zu spezialisierten Sprachmodellen – die richtige Balance zwischen Innovation und Verantwortung wird entscheidend sein, um das Potenzial von KI voll auszuschöpfen. Für IT-Entscheider ist jetzt der ideale Zeitpunkt, Prozesse und Strategien anzupassen, um sich für die kommenden Herausforderungen zu wappnen.

Die Frage lautet also nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen sollten, sondern wie sie diese Technologien verantwortungsvoll und effizient integrieren können. Nur wer diese Balance findet, wird langfristig erfolgreich sein.

Über den Autor:

Michael Wallner ist Head of Generative AI GTM | EMEA Central bei ServiceNow und ein erfahrener Experte mit umfassender Expertise in innovativen Technologien. Seine Leidenschaft für Innovation und Generative AI prägt seine Rolle als Head of Generative AI GTM | EMEA Central bei ServiceNow. Zuvor hatte er bereits Schlüsselpositionen bei führenden Unternehmen wie Texas Instruments, Allianz Deutschland, und AWS inne. Mit Fokus auf Kundenorientierung und Geschäftstransformation war er in den Bereichen Automotive, Halbleiterindustrie und Health Care & Life Science erfolgreich. Michael Wallner vereint technisches Wissen mit strategischem Denken, um Kunden optimal zu beraten.





