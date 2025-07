Die Zukunft der KI: was sich in den nächsten 5 Jahren ändert

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Konzept der künstlichen Intelligenz (KI) fast ausschließlich Science-Fiction-Fans vorbehalten. In Literatur und Kino standen Androiden, empfindungsfähige Maschinen und andere Formen der KI im Mittelpunkt vieler Science-Fiction-Meisterwerke – von Metropolis bis I, Robot. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begannen Wissenschaftler und Technologen ernsthaft mit dem Versuch, KI zu verwirklichen.

Geschichte des Einflusses der KI auf die Gesellschaft Beim Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence 1956 führte der Mitveranstalter John McCarthy den Begriff künstliche Intelligenz ein und trug dazu bei, eine organisierte Gemeinschaft von KI-Forschern aufzubauen. Oft übertraf der Hype um KI die tatsächlichen Fähigkeiten der Forscher. Doch in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts begannen bedeutende Fortschritte im Bereich der KI die Gesellschaft insgesamt zu beeinflussen. Als Deep Blue von IBM den Schachweltmeister Gary Kasparov besiegte, schien dies nicht nur eine historische und einzigartige Niederlage in der Schachgeschichte zu sein – zum ersten Mal hatte ein Computer einen Spitzenspieler geschlagen –, sondern auch, dass eine Schwelle überschritten worden war. Denkende Maschinen hatten den Bereich der Science-Fiction verlassen und waren in die reale Welt eingetreten. Das Zeitalter von Big Data und das exponentielle Wachstum der Rechenleistung gemäß dem Mooreschen Gesetz ermöglichten es der KI, riesige Datenmengen zu durchforsten und zu lernen, wie man Aufgaben ausführt, die zuvor ausschließlich von Menschen erledigt wurden. Die Kopplung generativer KI mit Large Language Models (LLM) zur Entwicklung von ChatGPT im Jahr 2022, dessen nachfolgende Iterationen und verwandte Algorithmen dienten als Proof of Concept dafür, dass maschinelles Lernen Technologien hervorbringen kann, die weitaus leistungsfähiger und faszinierender sind als frühere Chatbots. Die Auswirkungen dieser maschinellen Renaissance sind in der gesamten Gesellschaft zu spüren: Spracherkennungsgeräte wie Alexa, Empfehlungsmaschinen wie die von Netflix, die anhand des Sehverhaltens Vorschläge für den nächsten Film machen, und die ersten Gehversuche von selbstfahrenden Autos und anderen autonomen Fahrzeugen sind Beispiele für die Anfangsphase der KI im 21. Jahrhundert. ChatGPT 4, Dall-E, Midjourney und andere generative KI-Systeme revolutionieren derzeit die meisten Wirtschaftsbereiche. Die nächsten fünf Jahre der KI-Entwicklung werden jedoch wahrscheinlich zu gesellschaftlichen Veränderungen führen, die weit über das bisher Dagewesene hinausgehen.

Wie wird KI die Zukunft beeinflussen? Geschwindigkeit des Lebens. Die offensichtlichste Veränderung, die viele Menschen in der Gesellschaft spüren werden, ist eine Beschleunigung der Interaktion mit großen Institutionen. Jede Organisation, die regelmäßig mit einer großen Anzahl von Nutzern zu tun hat – Unternehmen, Behörden, gemeinnützige Organisationen – wird gezwungen sein, KI in ihre Entscheidungsprozesse und in ihre Aktivitäten gegenüber der Öffentlichkeit und den Verbrauchern zu integrieren. KI wird es diesen Organisationen ermöglichen, die meisten Entscheidungen viel schneller zu treffen. Infolgedessen werden wir alle spüren, dass sich das Leben beschleunigt. Umfassende Effizienzsteigerungen. Unternehmen werden mit ziemlicher Sicherheit gezwungen sein, generative KI zu integrieren und zu nutzen, um ihre Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Die Pflicht der Unternehmen, den Shareholder Value zu steigern, und die Angst, hinter Wettbewerber zurückzufallen, die KI aggressiver integrieren und einsetzen, werden zu einer praktisch unumgänglichen Notwendigkeit führen: KI vollständig zu akzeptieren oder zuzusehen, wie die Investoren pessimistisch werden, während die Konkurrenz davonzieht. Das Ende der Privatsphäre. Die Gesellschaft wird auch ihre ethischen Verpflichtungen durch leistungsstarke KI-Systeme auf die Probe gestellt sehen, insbesondere den Datenschutz. KI-Systeme werden wahrscheinlich viel mehr über jeden von uns wissen als wir selbst. Unser Engagement für den Schutz der Privatsphäre wurde in den letzten 50 Jahren bereits durch neue Technologien auf eine harte Probe gestellt. Da die Kosten für den Zugriff auf unsere persönlichen Daten sinken und immer leistungsfähigere Algorithmen zur Auswertung riesiger Datenmengen verbreitet werden, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass es eher eine technologische Barriere als eine ethische Verpflichtung war, die die Gesellschaft dazu veranlasst hat, den Schutz der Privatsphäre zu verankern. Dschungel von KI-Gesetzen. Wir können auch davon ausgehen, dass das regulatorische Umfeld für Unternehmen, die KI einsetzen, deutlich schwieriger werden wird. Derzeit versuchen weltweit Regierungen auf allen Ebenen, von lokal über national bis transnational, den Einsatz von KI zu regulieren. Das zeigt zum Beispiel der AI Act der Europäischen Union. Infolgedessen wird die rechtliche Komplexität der Geschäftstätigkeit in den nächsten fünf Jahren erheblich zunehmen. Der AI Act, das weltweit erste umfassende Regulierungssystem für KI, wurde 2024 endgültig verabschiedet, und viele Beobachter gehen davon aus, dass er einen Standard für eine klare und wirksame Rechtsdurchsetzung setzen wird. Große multinationale Unternehmen arbeiten jedoch intensiv daran, die Regelungen zu verwässern und die Verordnung anderweitig zu entschärfen. Tatsächlich ist der Bereich der KI-Regulierung auf beiden Seiten des Atlantiks von erheblicher Unsicherheit geprägt, die wahrscheinlich noch mindestens einige Jahre anhalten wird. Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Ein Großteil der Gesellschaft erwartet von Unternehmen und Regierungen, dass sie KI als Erweiterung der menschlichen Intelligenz und Fachkenntnisse oder als Partner für einen oder mehrere Menschen einsetzen, die auf ein Ziel hinarbeiten, und nicht als Ersatz für menschliche Arbeitskräfte. Eine der Auswirkungen der künstlichen Intelligenz, die als Idee in jahrzehntealten Science-Fiction-Geschichten entstanden ist, besteht darin, dass die Stilmittel dieses Genres, darunter vor allem dramatische Darstellungen der künstlichen Intelligenz als existenzielle Bedrohung für den Menschen, tief in unserem kollektiven Bewusstsein verankert sind. Die Zusammenarbeit von Mensch und KI oder die Beibehaltung des Menschen in allen Prozessen, die wesentlich von künstlicher Intelligenz beeinflusst werden, wird entscheidend sein, um die daraus resultierende Angst vor KI, die die Gesellschaft durchdringt, zu bewältigen.

Welche Branchen werden von KI stark beeinflusst? Die folgenden Branchen werden am stärksten von KI betroffen sein: Bildung. Auf allen Bildungsebenen wird KI wahrscheinlich transformative Veränderungen mit sich bringen. Schüler und Studenten werden Bildungsinhalte und Schulungen erhalten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. KI wird auch optimale Bildungsstrategien auf der Grundlage der individuellen Lernstile der Schüler und Studenten festlegen. Bis 2028 könnte das Bildungssystem kaum wiederzuerkennen sein. Gesundheitswesen. KI wird wahrscheinlich zu einem Standardwerkzeug für medizinisches Fachpersonal werden, das mit diagnostischen Aufgaben betraut ist. Die Gesellschaft sollte mit einer steigenden Rate genauer medizinischer Diagnosen rechnen. Die Sensibilität von Patientendaten und die Komplexität der Gesetze zu ihrem Schutz dürften jedoch auch zu einem noch komplizierteren medizinisch-rechtlichen Umfeld führen, wodurch sich die Erwartungen der Patienten hinsichtlich der Eigentumsrechte an ihren medizinischen Daten und des Zugangs zu diesen Daten verändern und die Kosten für die Geschäftstätigkeit steigen werden. Finanzen. Die Verarbeitung natürlicher Sprache in Kombination mit maschinellem Lernen wird es Banken und Finanzberatern sowie hochentwickelten Chatbots ermöglichen, Kunden in einer Reihe typischer Interaktionen effizient zu betreuen: Überwachung der Kreditwürdigkeit, Betrugserkennung, Finanzplanung, Versicherungsangelegenheiten und Kundenservice. KI-Systeme werden auch eingesetzt werden, um komplexere und schneller umsetzbare Anlagestrategien für Großinvestoren zu entwickeln. Recht. Wir gehen davon aus, dass die Zahl kleiner und mittlerer Kanzleien in den nächsten fünf Jahren zurückgehen wird, da kleine Teams von ein bis drei Mitarbeitern, die mit KI-Systemen arbeiten, die Arbeit, für die früher 10 bis 20 Anwälte erforderlich waren, schneller und kostengünstiger erledigen können. Mit den richtigen Eingaben ist generative KI bereits in der Lage, rudimentäre Zusammenfassungen geltender Gesetze und Entwürfe für Vertragsklauseln zu erstellen. Basierend auf der KI-Entwicklung der letzten Jahre und unter der Annahme, dass diese sich rasch fortsetzt, kann die Zahl der menschlichen Anwälte bis 2028 um 25 Prozent oder mehr sinken. Transportwesen. In naher Zukunft werden mehr autonome Fahrzeuge im privaten und gewerblichen Bereich zum Einsatz kommen. Von den Autos, mit denen viele von uns zur Arbeit fahren, über die Lastwagen, die Güter auf den Autobahnen transportieren, bis hin zu Raumfahrzeugen, die Menschen und Fracht zum Mond befördern – der Transport mit autonomen Fahrzeugen wird wahrscheinlich das dramatischste Beispiel dafür sein, dass wir im Zeitalter der KI angekommen sind.