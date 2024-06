Neues Niveau in der Buchhaltung durch KI

Man stelle sich eine Zeit vor, in der Buchhalter künstliche Intelligenz (KI) nicht nur für Routineaufgaben nutzen, sondern damit tiefere Einblicke in finanzielle Zusammenhänge gewinnen, strategischen Nutzen daraus ziehen und das Unternehmenswachstum fördern. Diese Zeit ist schon heute näher als man denkt. Aber sie hängt von einem entscheidenden Faktor ab: Vertrauen. Dies ist häufig der Knackpunkt, sobald die Möglichkeiten für den Einsatz von KI im Rechnungswesen näher betrachtet werden.

Laut einer Studie der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) sind 70 Prozent der Mitglieder der Ansicht, dass KI ihnen mehr Zeit für geschäftskritische Aufgaben verschaffen kann. Zudem gaben 69 Prozent der Wirtschaftsprüfer in einer Untersuchung von Moss Adams an, dass KI sich positiv auf ihren Beruf auswirken wird. Allerdings gaben 89 Prozent der Befragten in derselben Studie an, dass ihnen KI auch Sorgen bereitet. Eine Studie von KPMG ergab, dass drei von fünf Befragten KI-Systemen misstrauen.

Ist Vertrauen also das größte Hindernis für die Einführung von KI? Wie können die Entwickler von KI-Lösungen dieses Vertrauen schaffen? Wie lässt sich Vertrauen in KI aufbauen, damit sie die Branche auf sinnvolle Weise verändern kann? Es geht darum, einen methodischen Ansatz zu liefern: Das Wie, Wann und Warum des Einsatzes von KI sind genauso wichtig wie das Was, das sie leisten kann.

Transparenz schafft Vertrauen Vertrauen in eine KI-Lösung zu schaffen, beginnt damit, klar zu sagen, was mit der Technologie erreicht werden soll, also zunächst das Warum zu erklären und dann das Wie transparent umzusetzen. Grundlage sollte die Entwicklung und Kommunikation von Grundsätzen für KI- und Daten sein, bei denen ethischen Überlegungen zur Datensicherheit und zum verantwortungsvollen Einsatz von KI Vorrang eingeräumt wird. Da Daten für das Training und die Entwicklung von KI-Lösungen unerlässlich sind, ist es wichtig, den Kundinnen und Kunden die Gewissheit zu geben, dass sie ethisch genutzt werden. Dies bedeutet, dass die Auswirkungen des Einsatzes von KI auf Einzelpersonen, Gruppen und die Gesellschaft insgesamt im weiteren Sinne berücksichtigt werden müssen. In der Praxis bedeutet dies, die Gründe für die Datennutzung zu erläutern und in Forschung und Entwicklung zu investieren – beispielsweise in die sichere Verwendung von Large Language Models (LLM) –, um aktiv darauf hinzuarbeiten, dass die Technologie selbst nicht voreingenommen ist.

Innovation und Sicherheit im gleichen Atemzug KI kann die Effizienz und Produktivität des Rechnungswesens auf ein neues Niveau heben. Innovation allein reicht jedoch nicht aus, um Akzeptanz zu schaffen. In einer Branche, die Unternehmen und Märkten Sicherheit bieten soll, müssen diejenigen, die die Technologie nutzen, darauf vertrauen können, dass die Aufgaben kompetent und sicher erledigt werden. Denn egal wie viel automatisiert wird, am Ende wird immer ein Mensch für das Ergebnis verantwortlich zeichnen. Es bedarf daher Anstrengungen, die über die bloße Automatisierung sich wiederholender Aufgaben hinausgehen, und Unternehmen müssen in Technologien investieren, die es Buchhaltern ermöglichen, einen strategischen Beitrag zum Geschäftserfolg zu leisten. Mit Continuous Accounting, also kontinuierliche Buchhaltung, werden Geschäftsvorgänge erfasst und in Echtzeit verbucht. Kein Buchhalter wird diese Daten allerdings für Entscheidungen nutzen, wenn er nicht sicher ist, dass sie korrekt sind. Daher gilt es, diese Investition mit einer kontinuierlichen Qualitätssicherung (Continuous Security) zu kombinieren, bei der KI und andere Technologien zum Einsatz kommen, um Anomalien zu erkennen. Diese Anomalien können bei Bedarf von einem Mitarbeiter überprüft werden, um so wichtige Entscheidungen treffen zu können. An diesem Punkt werden die Buchhaltungsteams von Zyklen wie Abschlüssen und Audits befreit und können sich auf die Zukunft konzentrieren. Dies ist der dritte Bereich, in den Unternehmen investieren müssen, um Innovationen voranzutreiben: Continuous Intelligence (kontinuierliche Informationen). Dabei kommt KI zum Einsatz, um die Prognosen des Unternehmens zu verstehen und die Buchhalter auf Veränderungen aufmerksam zu machen, damit sie in Echtzeit entscheiden können, was zu tun ist.

KI hat ihre Berechtigung, aber nicht überall Die Anbieter von KI-Technologien müssen eine bescheidene und verantwortungsbewusste Haltung einnehmen und das Mantra Move Fast And Break Things vergessen, das traditionell technologische Innovation geprägt hat. KI ist zu außergewöhnlichen Dingen fähig und ermöglicht unglaubliche Sprünge in dem, was Menschen erreichen können. Aber es ist auch klar, dass sie sich nicht für jedes Szenario perfekt eignet. Beispielsweise müssen sich Teams für Data Science und KI-Engineering darauf konzentrieren, wie KI-Halluzinationen erkannt und verhindert werden können. Zudem müssen Unternehmen sicherstellen, dass KI niemals in einer Weise eingesetzt wird, die das Vertrauen eines Kunden in seine eigenen Produkte untergräbt – das bedeutet auch, KI nicht in Szenarien einzusetzen, in denen es schlicht nicht zu Halluzination kommen darf.

Enge Zusammenarbeit mit Kunden Damit sich die Kunden bei der Nutzung von KI sicher fühlen, müssen sie auch das Gefühl haben, die Kontrolle zu behalten. Daraus folgt, dass es Prozesse geben muss, mit denen die Kunden bestätigen und überprüfen können, welche Ergebnisse sie erhalten. Es liegt in der Natur des Menschen, sich kontrolliert zu fühlen. Daher ist es wichtig, Vorsicht walten zu lassen und die Kontrolle des Nutzers in die KI-Erfahrung zu integrieren, um Vertrauen aufzubauen und zu stärken. Die Einbeziehung der Kunden muss jedoch weiter gehen. Sie müssen auch in die Entwicklungsphase einbezogen werden, damit die Technologie die Menschen, für die sie entwickelt wird, widerspiegelt und repräsentiert. Im Gegensatz zu traditioneller Technologie kann KI nicht ohne Kunden entwickelt werden. Sowohl in praktischer Hinsicht – sie liefern die Daten, mit denen die KI trainiert wird – als auch in ganzheitlicher Hinsicht, um sicherzustellen, dass sich die KI so verhält, wie die Kunden es von einem Menschen erwarten. „Im Gegensatz zu traditioneller Technologie kann KI nicht ohne Kunden entwickelt werden. Sowohl in praktischer Hinsicht – sie liefern die Daten, mit denen die KI trainiert wird – als auch in ganzheitlicher Hinsicht, um sicherzustellen, dass sich die KI so verhält, wie die Kunden es von einem Menschen erwarten.“ Aaron Harris, Sage Anstatt zu versuchen, vorherzusagen, wo KI die größten Auswirkungen auf die Produktivität haben wird, sollten Anbieter eng mit Kunden zusammenarbeiten, um ihre Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen. Auf diese Weise können Sie die wichtigsten Anwendungsfälle identifizieren und die KI-Entwicklung mit einem hohen Maß an Anpassungsfähigkeit angehen. Unerlässlich ist daher, menschliches Feedback in die Erfahrung einzubeziehen, um in Echtzeit zu erkennen, wann etwas angepasst werden muss. Dieser Gedanke der Partnerschaft mit den Kunden sollte frühzeitig in die KI-Strategie eines Unternehmens einfließen und das Wann bestimmen. Solange ein Anbieter nicht sicher ist, dass seine KI-Lösungen den Anforderungen der Kunden in Bezug auf Vertrauen und Zuverlässigkeit entsprechen, sollte er kein neues Produkt auf den Markt bringen.