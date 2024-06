Wie generative KI die Spielregeln der Datensicherheit ändert

Als der Begriff Big Data ins Leben gerufen wurde, galt allein der Zugriff auf Videos und Bilder als kleine Herausforderung. Doch die explosionsartige Entwicklung der generativen KI und maschineller Lerntechnologien macht aus kleinen Herausforderungen gleich existenzielle Hürden. Immer mehr Menschen lassen sich von den Fähigkeiten der KI verzaubern, doch die Tools sind mit Vorsicht geboten. Denn oft ist das Problem, das Unternehmen sich kopfüber in die Technologie stürzen, herumexperimentieren, ohne die Auswirkungen auf die Datensicherheit vollständig zu verstehen oder zu berücksichtigen.

So können laut einer Studie von Deloitte (PDF) nur ein Viertel der befragten Führungskräfte bestätigen, dass ihre Unternehmen gut darauf vorbereitet sind auf Governance und Risikofragen im Zusammenhang mit der Einführung von KI angehen zu können. Die wichtigen Fragen, die sich Unternehmen daher stellen sollten: Welche Auswirkungen hat generative KI also auf die Datensicherheit und welche neuen Aufgaben gehen damit einher?

Von Big Data zu generative KI: Eine datenschutztechnische Zeitenwende Für fast neun von zehn Führungskräften steht fest, dass sie sich in den nächsten anderthalb Jahren auf generative KI konzentrieren werden. Jede zweite Führungskraft sieht die Implementierung von generativer KI und Large Language Models (LLMs) als oberste Priorität für die nächsten zwölf Monaten. Gleichzeitig zeigen sich Einkäufer aktionsfreudig: fast jeder achte Einkäufer erwartet die neuen Technologien im selben Zeitraum schon einsetzen zu können. Während die Aufgeschlossenheit von Unternehmen als positiv betrachtet werden kann, sollte man sich der Vorfreude vorsichtig annähern, denn der voreilige Einsatz von KI birgt zahlreiche Risiken. Weiterhin wettbewerbsfähig bleiben ist oft der Antrieb für viele Unternehmen, um nur nicht den Anschluss verpassen. Dabei wiegt am schwersten, dass Datensicherheit bei der Implementierungseuphorie auf der Strecke bleibt. Nur 35 Prozent der Datenexperten geben an, dass die wichtigste Initiative, die ihre Organisation im Jahr 2024 ergreifen wird, die Implementierung strengerer Governance- und Sicherheitskontrollen ist. Gleichzeitig steigen die Budgets und Möglichkeiten für die Datensicherheit. Bei der Implementierung von KI-Lösungen sollten Unternehmen daher in die richtige Sorgfaltspflicht bei der Datenverarbeitung investieren.

Wenn es keine klaren Spielregeln, endet das Spiel im Chaos Unabhängig davon, ob ein Unternehmen bereits offizielle Richtlinien für KI festgelegt hat oder nicht, hält das Mitarbeiter nicht davon ab sie zu nutzen – was nur noch mehr zu Lasten von Data-Experten fällt. So geben laut einer Studie 88 Prozent der Data Experts an, dass ihre Mitarbeiter KI nutzen – obwohl die Datensicherheitsstrategie ihres Unternehmens noch nicht für die rasante Entwicklung ausgelegt ist. Wenn Mitarbeiter KI ohne die richtigen Leitplanken einsetzen, kann das schwerwiegende Konsequenzen haben, da die Verantwortlichen keinen Überblick über Prozesse haben, was echte Herausforderungen für die Datensicherheit darstellen können. Das Problem: Was man nicht sieht, lässt sich nur schwer erfassen.

Nutzung von strukturierten und unstrukturierten Daten Bei strukturierten Daten sind die Prozesse klar und die Zuordnung ist insgesamt unkomplizierter. Sie sind einfach zu erkennen und ebenso leicht zu durchsuchen. So sind beispielsweise Informationen zu Terminen, Seriennummern oder Rufnummern formatiert und typisiert. Das Gute an ihnen ist vor allem: sie können relativ problemlos gefunden und abgerufen werden. Hier setzen Unternehmen in der Regel Sicherheitsprozesse auf der Rechnerebene ein. Oft nutzen sie dafür rollenbasierte Zugangskontrollen und abgestufte Zugangskontrollen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nur Mitarbeiter auf bestimmte Informationen zugreifen können, die für ihr Aufgabengebiet relevant sind. „Da generative KI uns noch in Zukunft weiter begleiten wird, ändern sich auch die Spielregeln. Denn immer mehr große Sprachmodelle werden direkt auf Daten aus der Speicherebene zugreifen. Was bedeutet, dass Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien zum Datenschutz neu denken müssen.“ Moritz Plassnig, Immuta Im Vergleich dazu sind unstrukturierte Daten komplexer, dazu zählen Dateien wie Videos, E-Mails, Bilder, PDFs und HTML-Inhalte, die sich in der Regel in Object Storages befinden. Obwohl diese Formate den Großteil der weltweit erzeugten Daten ausmachen, sind sie oft weniger nützlich als strukturierte Daten – da es schwieriger ist, aus ihnen Erkenntnisse zu gewinnen. Zusätzlich steigen Datenmengen in neue Höhen und Nutzerzahlen steigen, während zahlreiche Richtlinienanforderungen es Unternehmen nur schwerer machen, effektive Datensicherheitsmaßnahmen zu implementieren und präzise Zugriffskontrollen anzuwenden. Aus Überforderung neigen einige Unternehmen dann dazu, diese Daten mit einem „Alles-oder-Nichts-Ansatz“ zu verwalten. Damit kommen die unstrukturierten Daten nicht in einen sicheren Safe mit Sicherheitscode, sondern landen in einem Raum mit offener oder eben zementierter Tür. Das bedeutet, entweder sie gehen das Risiko ein und gewähren uneingeschränkten Zugriff oder sie sperren die Daten vollständig und können sie nicht nutzen.