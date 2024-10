Warum Unternehmen ethische KI nicht ignorieren sollten

KI-Technologien durchdringen Unternehmen von der Automatisierung von Prozessen über die Optimierung der Datenanalyse bis hin zur Schaffung neuer Geschäftsmodelle und -felder. Davon bleibt kein Geschäftsbereich unberührt. Von der Produktion und Logistik bis hin zu Marketing und Kundenservice nutzen Firmen die Technologie, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Betriebskosten zu senken und Kundenerfahrungen zu verbessern. Der ethische Aspekt geht im Alltag jedoch leicht verloren.

Ein zweites Thema sind die Datenschutzrechte, die jeder Mensch hat. KI-Systeme verarbeiten große Datenmengen und in der Personalabteilung, aber auch in Branchen wie dem Gesundheits- und Rechtswesen enthalten diese Daten viele sensible personenbezogene Informationen . Unternehmen sind hier in der Pflicht, das Recht der Personen zu wahren, deren Daten sie verarbeiten. Dazu sollten sie sicherstellen, dass KI-Systeme datenschutzkonform arbeiten und keine unzulässigen Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulassen. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen.

Es gibt viele Methoden, um eine KI zu trainieren. Gemeinsam haben sie, dass die KI eine Datenbasis erhält, um Muster zu erlernen, die später im Betrieb auf Produktivdaten angewendet werden. Wenn die Trainingsdaten jedoch einen oder mehrere Bias enthalten, dann übernimmt die KI diese. Solche Bias schleichen sich schnell ein und sind leicht zu übersehen, wenn ein KI-Anwendungsfall erst einmal im Alltag etabliert ist. So können zum Beispiel Verzerrungen in der Personalabteilung leicht dazu führen, dass ethnische Minderheiten oder Frauen benachteiligt und bestehende Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärkt werden. Dadurch entgehen dem Unternehmen wertvolle Talente.

Ethische KI ist ein Business-Thema

Die Rechte von Menschen sind in Antidiskriminierungs- und Datenschutzgesetzen verankert. Ein Beispiel dafür ist der EU AI Act, der im August 2024 in Kraft getreten ist. Damit sind Unternehmen in der EU verpflichtet, bestimmte ethische Standards einzuhalten. Unternehmen, die sich nicht an diese Vorschriften halten, riskieren nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern auch erhebliche Reputationsschäden. Am Ende entscheidet, ob Unternehmen das Vertrauen der Öffentlichkeit in ihre KI-Systeme gewinnen können, über ihren Erfolg.

Mit einer ethischen KI tragen Unternehmen wesentlich dazu bei, das Vertrauen der Stakeholder zu gewinnen und zu festigen. Unternehmen, die transparent agieren und ethische Standards einhalten, stärken ihr Image und ihre Marke. In einer Zeit, in der Datenschutz und ethische Verantwortung immer stärker in den Fokus der öffentlichen Debatte rücken, kann ein verantwortungsvoller Umgang mit KI Kundenvertrauen und -loyalität steigern und einen Geschäftsvorteil bringen.

Ethische KI hilft auch, rechtliche und finanzielle Risiken zu minimieren. Indem Unternehmen gewährleisten, dass ihre KI-Systeme transparent und fair sind, können sie zum Beispiel den Gleichbehandlungsgrundsatz leichter einhalten. Damit schützen sich die Firmen vor Klagen und Strafzahlungen. Ein solides ethisches Fundament in der KI-Entwicklung dient somit auch als effektives Risikomanagement-Tool.

Herausforderungen bei der Implementierung ethischer KI können zudem als Katalysator für Innovation dienen. Unternehmen, die sich intensiv mit den ethischen Aspekten ihrer Technologie auseinandersetzen, entwickeln oft kreative Lösungen, die über den ursprünglichen Anwendungsbereich hinausgehen. Das kann zu neuen Produkten, Dienstleistungen oder sogar Geschäftsmodellen führen, die sowohl ethisch vertretbar als auch wirtschaftlich aussichtsreich sind.