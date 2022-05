Digital Services Act (DSA) und DSGVO: Was wird wo geregelt?

Während viele Unternehmen immer noch über die Datenschutz-Grundordnung (DSGVO) und die damit verbundenen Aufwände klagen, kommen neue EU-Vorgaben für die Verarbeitung und Nutzung von Daten aus Brüssel.

Unter anderem sind hier das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) und das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) zu nennen. Auch wenn dort Dienste und Märkte direkt genannt werden, liegt es auf der Hand, dass die Daten betroffen sind, die von den Diensten verarbeitet werden und die die Geschäftsmodelle auf den digitalen Märkten ermöglichen.

Deshalb stellt sich die Frage, wo eigentlich was genau geregelt wird, ob es womöglich Überschneidungen mit bestehenden Vorgaben gibt und wie die Beziehung zur Datenschutz-Grundverordnung zu sehen ist. Hier soll der DSA betrachtet werden.

Der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton erklärte: „Mit dem Gesetz über digitale Dienste endet die Zeit großer Online-Plattformen, die sich so verhalten, als seien sie „too big to care“. Es werden klare, harmonisierte Verpflichtungen für Plattformen festgelegt, die in einem angemessenen Verhältnis zu Größe, Auswirkungen und Risiken stehen. Es überträgt der Kommission die Aufsicht über sehr große Plattformen, einschließlich der Möglichkeit, wirksame und abschreckende Sanktionen in Höhe von bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes oder sogar ein Verbot der Tätigkeit im EU-Binnenmarkt im Falle wiederholter schwerer Verstöße zu verhängen“.

Was den Anspruch, die Art der regulierten Akteure und den innovativen Aspekt der damit verbundenen Aufsicht anbelangt, ist das Gesetz ein weltweites Novum im Bereich der Regulierung des digitalen Raums, so der Rat der EU.

Sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen unterliegen strengeren Anforderungen. Dienste mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven Nutzenden in der Europäischen Union werden in die Kategorie sehr großer Online-Plattformen und sehr großer Suchmaschinen fallen. Kleinst- und Kleinunternehmen mit weniger als 45 Millionen monatlich aktiven Nutzenden in der EU werden von bestimmten neuen Verpflichtungen befreit.

Der DSA soll für alle Online-Vermittler gelten, die Dienstleistungen in der EU erbringen. Generell müssen alle Online-Vermittlungsdienste, die ihre Dienste im Binnenmarkt anbieten, die neuen Vorschriften einhalten, und zwar unabhängig davon, ob sie in der EU oder außerhalb niedergelassen sind.

Weitere Bezüge zum Datenschutz

Die Berührung mit dem Datenschutz ist bei dem DSA offensichtlich. Unter anderem sollen bei sehr großen Plattformen und sehr großen Suchmaschinen Alternativen zum Profiling eingeführt werden, und die Risiken für Grundrechte wie dem Datenschutz müssen bewertet werden.

Aber es sind weitere Aspekte im DSA, die den Datenschutz betreffen, zum Beispiel bezüglich Dark Patterns. Irreführende Schnittstellen und Praktiken, die Nutzende in die Irre führen sollen, sollen verboten werden.

Nicht zuletzt wird Plattformen untersagt sein, zielgerichtete Werbung anzuzeigen, die auf der Verwendung personenbezogener Daten von Minderjährigen im Sinne des EU-Rechts beruht.

Internetnutzende in der EU erhalten also mehr Kontrolle darüber, was sie online sehen, da sie in die Lage versetzt werden, die ihnen angezeigte Werbung besser zu verstehen oder darüber informiert zu werden.

Wichtig ist dabei, dass der DSA nicht etwa die DSGVO in Teilen ersetzen soll oder verdrängt, sondern der DSA tritt neben die DSGVO. So besagt die Begründung zum DSA: Dieser Vorschlag (zum DSA) lässt die Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und andere Unionsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre in der Kommunikation unberührt. Beispielsweise ergänzen die Maßnahmen in Bezug auf Werbung auf Online-Plattformen die bestehenden Vorschriften über die Einwilligung und das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, ändern diese aber nicht.

Wirtschaftsverbände wie der BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.) erklären dazu jedoch: „Es scheint, dass die Bestimmungen zu 'Dark Patterns' nur für Online-Plattformen gelten sollen und nicht generell für alle Unternehmen des Anwendungsbereichs des DSA. Sollte der Kompromiss jedoch viele der sehr restriktiven Bestimmungen des Parlaments enthalten, würde das der digitalen Wirtschaft massiv schaden. Das hätte eine rechtsunsichere Verquickung des DSA mit DSGVO und der noch zu finalisierenden ePrivacy-Verordnung zur Konsequenz“, so Thomas Duhr, Vizepräsident des BVDW, zum gegenwärtigen Kenntnisstand der Einigung.

Nach seiner bevorstehenden Verabschiedung wird das Gesetz in der gesamten EU unmittelbar anwendbar sein und fünfzehn Monate nach seinem Inkrafttreten oder ab dem 1. Januar 2024 gelten, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Für sehr große Online-Plattformen und sehr große Online-Suchmaschinen gilt das Gesetz über digitale Dienste ab einem früheren Zeitpunkt, vier Monate nach ihrer Benennung.

Doch nicht nur die sehr großen Online-Vermittlungsdienste, sondern alle in der EU tätigen Online-Vermittler sollten den DSA im Blick behalten, zusätzlich zur DSGVO.