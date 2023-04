IT-Prioritäten 2023: Das planen Entscheider für Endbenutzer

Auch Anfang 2023 hat TechTarget wieder Unternehmen weltweit dazu befragt, wie sie ihre Budgets für 2023 planen. 2022 war mit dem Einfall Russlands in die Ukraine und wirtschaftlichen Problemen in der IT-Branche ein schwieriges Jahr für IT-Budgets. Doch es sieht so aus, als sähen die meisten Betriebe der Zukunft mit positiven Gefühlen entgegen. Lesen Sie im Nachfolgenden, wie sich die Pläne von Entscheidern in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) für den Ankauf von Endnutzerprodukten entwickeln.

Hybrides Arbeiten beeinflusst Einkaufsentscheidungen Ganze 84 Prozent der 392 von uns befragten IT-Entscheider gaben an, dass ihr Unternehmen 2023 in zukunftsfähige Arbeitskonzepte investieren wird und die befragten Deutschen Unternehmen bilden hier keine Ausnahme: auch hier stehen für 86 Prozent Future of Work-Initiativen auf dem Plan. Dazu gehören Themen wie hybride Arbeitsplätze, Software für Zusammenarbeit, Unified Communications, HR-Software sowie IT-Trainings und Zertifizierungen für Mitarbeiter. Abbildung 1: Mobile Geräte stehen immernoch auf Platz eins der Einkäufer. PC-Hardware hat sich im Vergleich zum Vorjahr nach oben gekämpft. Sie ergänzen vorangegangene Initiativen für Fernarbeit, die in Reaktion auf die Coronapandemie durchgeführt wurden. Das Thema hat sich mittlerweile in Unternehmen etabliert: nur 31 Prozent der Befragten gaben an, digitale Arbeitsplätze und Endnutzer-Computing hätte für sie an Relevanz gewonnen – das ist ein Rückgang von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.