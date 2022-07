Verwenden Sie Intune, um Desktops zu Windows 11 zu migrieren

Betriebssystemmigrationen sind immer mit viel Arbeit verbunden. Die Migration von Windows 10 auf Windows 11 kann mit der richtigen Planung und den richtigen Tools hingegen geradezu komfortabel sein.

Das bevorzugte Tool für ein großangelegtes Upgrade auf Windows 11 ist Microsoft Endpoint Manager. Es ist jedoch nicht der einzige Weg; Sie haben zum Beispiel den Endpoint Configuration Manager oder Migrationstools anderer Anbieter zur Wahl.

In diesem Beispiel verwenden wir Intune. Das heißt, Sie müssen sicher sein, dass alle verwalteten Geräte in der Flotte für die Migration eingestellt und in Intune registriert sind.

Überprüfen Sie, ob Ihre Desktops Windows 11 ausführen können Es gibt zwei Wege, um festzustellen, ob die Endgeräte für Windows 11 bereit sind oder nicht: den Endpoint Manager oder ein PowerShell-Skript. Öffnen Sie für die Endpoint-Manager-Methode das Admin Center und wählen Sie als Windows-Administrator die Registerkarte Berichte. Klicken Sie dann auf die Option Endpunktanalyse. Wenn Sie die Endpunktanalyse zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Option für Ihre Cloud-verwalteten Geräte aktivieren (Abbildung 1). Abbildung 1: In der Endpunktanalyse-Registerkarte sehen Sie ein, welche Geräte für Windows 11 bereit sind. Andernfalls klicken Sie auf die Option Arbeiten von überall (Abbildung 1). Dieser Bericht liefert Informationen über die Kompatibilität der verwalteten Geräte mit Windows 11. Alternativ prüfen Sie die Desktops über ein Hardware-Readiness-PowerShell-Skript. Sie finden verschiedene Skripte zu diesem Zweck im Internet. Achten Sie dabei darauf, eine vertrauenswürdige Quelle zu wählen. Sie analysieren Ihre verwalteten Systeme und liefert detaillierte Informationen über deren Windows 11-Kompatibilität. Das Skript gibt Kompatibilitätsdaten in einem durch Trennzeichen getrennten Format aus, das sich in Azure Log Analytics, eine Excel-Tabelle oder ein anderes Tool einspeisen lässt, das Sie verwenden möchten (Abbildung 2). Abbildung 2: In der Ausgabe des PowerShell-Skripts finden Sie Kompatibilitätsinformationen für Ihre Geräte. Das Hardware Readiness PowerShell-Skript ist für die lokale Ausführung vorgesehen. Daher müssen Sie es wahrscheinlich so ändern, dass die Protokollierungsergebnisse automatisch an einen zentralen Speicherort gesendet werden. Außerdem müssen Sie eine Richtlinie erstellen, um Ihre Zielsysteme zur Ausführung des Skripts zu zwingen.