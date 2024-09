Windows Server Update Services gibt es schon lange und es ist das Tool, auf das sich viele Administratoren bei der Verwaltung von Windows-Updates verlassen. Windows Update for Business ist ein Angebot, das mit dem Release 1511 veröffentlicht wurde. Es erfüllt die gleiche Aufgabe, verfolgt aber einen anderen Ansatz. Je nachdem, wie Ihre IT-Infrastruktur aussieht, könnte das eine oder das andere Werkzeug für Ihre Umgebung besser geeignet sein.

Microsoft veröffentlichte Windows Server Update Services (WSUS) im Jahr 2005, um Software Update Services (SUS) abzulösen. WSUS wird immer noch vollständig unterstützt und ist in vielen Unternehmen im Einsatz. Es hilft Administratoren dabei, Aktualisierungen strukturiert anzugehen: Nicht alle Windows-Clients verbinden sich jeweils mit dem Internet, um die Updates herunterzuladen, sondern WSUS-Server übernehmen diese Aufgabe zentral und verteilen die Updates an diejenigen Clients, für die der Administrator sie freigegeben hat.

System Center Configuration Manager (SCCM), der kürzlich im Microsoft Endpoint Configuration Manager aufgegangen ist, fügte einige Funktionen hinzu und bietet noch mehr Kontrolle über Windows Updates. SCCM nimmt die über WSUS heruntergeladenen Updates auf und verwendet seinen eigenen Client, um sie anhand zuvor festgelegter Workflows und Regeln bereitzustellen.

Um den Prozess weiter zu verkomplizieren, veröffentlicht Microsoft jedes Jahr zwei Feature-Updates für Windows 10 – eines im Frühjahr und eines im Herbst – die neue Funktionen einführen. Diese Feature-Updates beinhalten auch alle vorangegangenen Qualitäts-Updates, also die monatlichen Sicherheitsupdates und Fehlerkorrekturen.

IT-Administratoren werden gelegentlich von fehlerhaften Updates auf Windows-Geräten heimgesucht. Diese Probleme reichen von kleinen Bugs bis hin zum gefürchteten Blue Screen of Death . Zwar hat sich die Stabilität mit den monatlichen Aktualisierungen verbessert; Administratoren haben jedoch weniger Kontrolle über den Patch-Prozess. Microsoft wechselte Ende 2016 zu einem kumulativen Update-Modell, so dass Admins die Aktualisierung entweder ganz oder gar nicht durchführen können.

Mit WSUS gibt es zwei mögliche Vorgehensweisen. Administratoren lassen entweder alle Updates zu, sobald sie eintreffen, oder sie genehmigen die kritischen und Sicherheitsaktualisierungen sofort und halten den Rest zum Testen zurück. Einige Admins prüfen jedes einzelne Update, verteilen es auf eine Testgruppe und rollen es dann auf die Hauptgruppe aus. In einem letzten Schritt können sie die Patches auf ältere und empfindlichere Geräte aufspielen. Dies ist ein manueller und zeitaufwändiger Prozess, besonders heute, weil mit den Jahren die Frequenz der Aktualisierungen gestiegen ist.

Windows Update for Business (WUfB, Windows Update für Unternehmen) ist ein Set von Richtlinien, über die Admins zusätzliche Regeln für die Verbindung des Client zum öffentlichen Windows-Update-Dienst festlegen.

So funktioniert Windows Update für Unternehmen

Der springende Punkt bei WUfB ist es, dass Administratoren recht granular Benutzer- und Gerätegruppen einstellen können sowie Fristen für das Ausrollen von Updates für diese. Das funktioniert einfacher als bei WSUS und automatisiert Teile des Testprozesses. In der Praxis picken sie sich dann einzelne Pilotnutzer aus verschiedenen Benutzergruppen heraus, die verschiedene Anwendungen und Nutzungsverhalten aufweisen, um möglichst alle Probleme vorher abfangen zu können.

Möchten Sie Ihre Infrastruktur sukzessive in die Cloud verlegen und auf Cloud-basierte Verwaltungs-Tools wie Intune setzen, dann ist WUfB die bessere Wahl. Sie können zwar auch in Azure WSUS nutzen, benötigen dafür jedoch eine eigene virtuelle Maschine.

WUfB hat vier Haupteinstellungen in den Gruppenrichtlinien . Im Folgenden gehen wir die verfügbaren Funktionen durch und erklären, wie sie sich auf die Verteilung von Aktualisierungen auswirken. Weitere Details zur Arbeit mit WUfB und Gruppenrichtlinien finden Sie in der Dokumentation von Microsoft .

Was ist mit WUfB möglich?

Auch die Installation eines Qualitäts-Updates können Sie mit WUfB auf bestimmten Clients für bis zu 30 Tage zurückzustellen (Abbildung 2). Sie können dafür ein Startdatum festlegen, so dass die Bereitstellung von Qualitäts-Updates für 35 Tage oder bis zum Löschen des Startdatums ausgesetzt ist.

Sie haben die Möglichkeit, ein Feature-Update für bis zu ein Jahr aufzuschieben. Diese Praxis kann Ihrem Unternehmen helfen, Probleme mit der neuen Version zu vermeiden, die in der Zwischenzeit entdeckt und behoben wurden (Abbildung 1)

Vorabversion - Slow . Diese Einstellung liefert Builds mit den neuesten Funktionen in einer langsameren Geschwindigkeit als das Bereitschaftsniveau Vorabversion - Fast und enthält Korrekturen für Probleme in früheren Builds.

Vorabversion - Fast . Diese Einstellung liefert Builds mit den neuesten Funktionen, die noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar sind und meldet eventuelle Fehler an Microsoft.

Sie können Benutzer davon abhalten, eigenmächtig am Windows-Insider-Programm teilzunehmen, wenn Sie die Option Vorabversionen deaktivieren auswählen.

In den Gruppenrichtlinien haben Sie außerdem die Möglichkeit, Vorabversionen mit ein paar weiteren Steuerelementen zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Eine weitere Funktion, die Microsoft über Windows Updates zur Verfügung stellt, sind SafeGuard Holds. Wenn Microsoft ein Problem mit einem neuen Feature-Update feststellt, wird die Bereitstellung des Feature-Updates so lange blockiert, bis das Problem behoben ist. Für WUfB-Benutzer ist dies nahtlos integriert. WSUS-Kunden müssen sich selbst zeitnah über Update-Probleme informieren und entscheiden, was sie tun möchten.

Für einige Unternehmen könnte WSUS die bessere Wahl sein

WSUS beherrscht ein paar Tricks, die in WUfB nicht durchführbar sind. Zum Beispiel ist es relativ einfach, ein störendes Update zu entfernen. Dies ist bei WUfB nicht möglich; stattdessen müssen Sie PowerShell verwenden, um das störende Update zu entfernen.

WSUS verhindert auch, dass Computer über das Internet eine Verbindung zu Microsoft herstellen, um Updates zu erhalten. Für einen bandbreitenempfindlichen Standort bietet dies mehr Zuverlässigkeit, indem ein einziger Download-Pfad für Updates nach einem von Ihnen konfigurierten Zeitplan verwendet wird, um Unterbrechungen zu vermeiden. Das ist besonders für Home-Office-Szenarien eine sinnvolle Umstellung.

Wenn Sie ein Administrator sind, der jedes Update im Detail durchgehen und freigeben möchte oder muss, ist WSUS genau das Richtige für Sie. Mit WUfB haben Sie nur eine begrenzte Kontrolle; Sie können Updates zwar zurückhalten, aber nicht wie mit WSUS komplett stoppen.

Dieses Maß an Kontrolle hat seinen Preis: Sie benötigen einen Server auf dem WSUS läuft, was den Verwaltungsaufwand erhöht, während WUfB bereits in Windows-10-Netzwerke integriert ist.

WUfB ist eng an die Bereitstellungsoptionen von Microsoft-365-Updates und deren Ringe angelehnt, so dass sich viele Administratoren schnell zurechtfinden werden. Es spricht auch nichts dagegen, WSUS und WUfB zusammen zu verwenden. Wenn Sie WUfB in einer Pilotgruppe für ein paar Monate ausprobieren wollen, ist es einfach und mit wenig Aufwand einzurichten.

WUfB bietet eine schlanke Verwaltungsoption, die keine Ressourcen erfordert und keine Kosten verursacht. Sie können Updates so schnell oder so langsam ausrollen, wie Sie möchten. Mit WSUS haben Sie immer noch mehr Kontrolle – aber eben auch mehr Arbeit.