Microsoft Intune: Geräte hinzufügen und registrieren

Alle Aspekte der Microsoft-Intune-Geräteverwaltung beginnen mit demselben Schritt: der Geräteanmeldung.

Der Registrierungsprozess erfordert, dass Intune ein MDM-Zertifikat (Mobile Device Management) auf dem Gerät installiert, das es Intune ermöglicht, direkt mit dem Gerät zu kommunizieren. Über diese Kommunikation mit Intune können IT-Administratoren Richtlinien bereitstellen, Updates steuern und allgemeine Verwaltungsaufgaben auf Geräten wie Windows-Desktops durchführen.

Was ist das häufigste Szenario für unternehmenseigene Windows-Geräte?

Die Registrierung von unternehmenseigenen Geräten über Windows Autopilot ist das am häufigsten verwendete Szenario für die Registrierung von Windows-Geräten in Microsoft Intune. In diesem Szenario ist es wichtig, dass diese Geräte beim Windows-Autopilot-Dienst registriert sind. Das lässt sich am einfachsten erreichen, indem man das während des Beschaffungsprozesses dieser Geräte arrangiert.

Die meisten Hersteller und OEMs unterstützen die Registrierung zum Zeitpunkt des Kaufs eines neuen Geräts. Oft bedeutet das, dass der Anbieter Zugriff auf den Tenant erhält, um die erforderlichen Informationen automatisch auf diese Geräte hochzuladen. Wenn der Anbieter nur eine CSV-Datei mit den Geräteinformationen bereitstellt, muss der IT-Administrator diese Informationen auf den Windows-Autopilot-Dienst hochladen.