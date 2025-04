Wie Sie Windows-IoT-Geräte in Microsoft Intune registrieren

Die Geräteverwaltung in Unternehmen hat sich dahingehend weiterentwickelt, dass immer mehr Geräte unter einer Plattform zusammengefasst werden, und IoT-Geräte bilden da keine Ausnahme.

Unternehmen können Geräte mit Windows IoT über Intune registrieren und sie zusammen mit Windows-Desktop-Betriebssystemen, Smartphones, Tablets, macOS-Desktops und sogar einigen Linux-Distributionen verwalten. Der Registrierungs- und Verwaltungsprozess für IoT-Geräte ist jedoch einzigartig.

IT-Administratoren, die Windows-IoT-Endpunkte für Zwecke wie Digital Signage, Thin Clients, Kiosksysteme, Sensoren und medizinische Geräte verwalten, sollten die verschiedenen Optionen für die Verwaltung und Registrierung ihrer IoT-Flotte kennenlernen.

Windows IoT Enterprise ist die am häufigsten verwendete Edition, die für Geräte mit festem Verwendungszweck eingesetzt wird. Und es ist auch die Edition, die am einfachsten in die gängigsten Microsoft -fokussierten Unified-Endpoint-Management -Strategien passt. Ähnliches gilt für Windows 10 IoT Core. Da es sich bei diesem System jedoch nur um Windows 10 und nicht um Windows 11 handelt, ist es keine naheliegende Wahl, wenn man sich den Support-Zeitplan von Windows 10 ansieht. Falls Sie neue Projekte planen, nutzen Sie für diese Windows 11 IoT Enterprise oder den Windows Server Langzeitwartungskanal (Long-Term Servicing Channel, LTSC).

So registrieren Sie Windows-IoT-Enterprise-Geräte bei Microsoft Intune

Die gängigste Methode zur Verwaltung von Windows-IoT-Geräten ist die Verwendung von Microsoft Intune. Da die Binärdateien denen von Windows Enterprise ähneln, kann Windows Autopilot die naheliegendste Wahl für die Registrierung von Windows-IoT-Geräten sein.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird Windows Autopilot jedoch noch nicht für Windows IoT Enterprise unterstützt. Das bedeutet nicht, dass Autopilot die Registrierung nicht durchführen kann, aber es bedeutet, dass Microsoft Probleme im Zusammenhang mit dieser Windows-SKU nicht beheben wird. Daher ist die Masseneinschreibung über ein Bereitstellungspaket die naheliegendste Alternative.

So erstellen Sie ein Intune-Bereitstellungspaket

Die Erstellung eines Bereitstellungspakets ist ein unkomplizierter Prozess, wenn Administratoren den Windows Configuration Designer (Windows-Konfigurations-Designer) verwenden. Der Windows Configuration Designer selbst kann über den Microsoft Store heruntergeladen werden. Derzeit ist die Anwendung nur auf Englisch verfügbar. Nach der Installation des Windows Configuration Designers führen Sie einfach die folgenden acht Schritte aus, um ein Bereitstellungspaket zu erstellen, mit dem Windows-IoT-Enterprise-Geräte in Microsoft Intune registriert werden können.:

1. Öffnen Sie die App Windows Configuration Designer und klicken Sie auf Provision desktop devices (Desktop-Geräte bereitstellen).

2. Geben Sie im Dialogfeld New project (Neues Projekt) die folgenden Informationen an und klicken Sie auf Finish (Beenden):

Name: Geben Sie einen Namen für das Projekt an.

Geben Sie einen Namen für das Projekt an. Projectfolder (Projektordner): Geben Sie einen Speicherort für das Projekt an.

Geben Sie einen Speicherort für das Projekt an. Description (Beschreibung): Geben Sie eine Beschreibung für das Projekt an – dieser Schritt ist optional.

3. Geben Sie auf der Seite Set up device (Gerät einrichten) die folgenden Informationen an und klicken Sie auf Next (Weiter):

Device name (Gerätename): Legen Sie einen Namensstandard für die Geräte fest, der die Seriennummer - %SERIAL% - oder eine zufällige Zeichenkombination - %RAND:x% - enthalten kann.

Legen Sie einen Namensstandard für die Geräte fest, der die Seriennummer - %SERIAL% - oder eine zufällige Zeichenkombination - %RAND:x% - enthalten kann. Enter product key (Eingabe des Produktschlüssels): Geben Sie einen Produktschlüssel für das Upgrade von Windows an – dieser Schritt ist optional.

Geben Sie einen Produktschlüssel für das Upgrade von Windows an – dieser Schritt ist optional. Configure devices for shared use (Konfiguration von Geräten für die gemeinsame Nutzung): Wählen Sie aus, ob es sich bei den Geräten um gemeinsam genutzte Geräte handelt – dieser Schritt ist optional.

Wählen Sie aus, ob es sich bei den Geräten um gemeinsam genutzte Geräte handelt – dieser Schritt ist optional. Remove preinstalled software (Entfernung vorinstallierter Software): Wählen Sie aus, ob vorinstallierte Software entfernt werden soll – dieser Schritt ist optional.

4. Geben Sie auf der Seite Set up network (Netzwerk einrichten) das WLAN-Netzwerk an – dieser Schritt ist ebenfalls optional – und klicken Sie auf Next.

5. Geben Sie auf der Seite Account Management die folgenden Informationen an und klicken Sie auf Next:

Manage Organization/School Accounts (Organisations-/Schulkonten verwalten): Wählen Sie Enroll in Microsoft Entra ID (Bei Microsoft Entra ID registrieren) aus.

Wählen Sie (Bei Microsoft Entra ID registrieren) aus. Refresh Microsoft Entra ID credentials (Microsoft-Entra-ID-Anmeldeinformationen aktualisieren): Wählen Sie Yes (Ja) aus.

Wählen Sie (Ja) aus. Bulk token expiry (Bulk-Token-Ablauf): Wählen Sie aus, wann das Bulk-Registrierungs-Token ablaufen soll.

Wählen Sie aus, wann das Bulk-Registrierungs-Token ablaufen soll. Geb bulk token (Bulk-Token abrufen): Dadurch wird der Administrator zum Abrufen des Bulk-Registrierungs-Tokens authentifiziert.

Dadurch wird der Administrator zum Abrufen des Bulk-Registrierungs-Tokens authentifiziert. Der Administrator kann über die Schaltfläche Create a local administrator (Lokalen Administrator erstellen) Anmeldeinformationen angeben, wenn er das wünscht.

6. Fügen Sie auf der Seite Add an Application (Anwendung hinzufügen) die Anwendungen hinzu, die bereitgestellt werden müssen, und klicken Sie auf Next. Dieser Schritt ist optional.

7. Fügen Sie auf der Seite Add a certificate (Zertifikat hinzufügen) die Zertifikate hinzu, die bereitgestellt werden müssen, und klicken Sie auf Next. Dieser Schritt ist optional.

8. Überprüfen Sie auf der Seite Finish die angegebene Konfiguration, und klicken Sie auf Create (Erstellen).

So wenden Sie ein Bereitstellungspaket für Intune an

Auf neuen Geräten können Administratoren das Bereitstellungspaket während der Out of Box Experience (OOBE) anwenden. Admins können eine ähnliche Aufgabe durchführen, wenn sie die Windows-Autopilot-Vorbereitungsfunktion verwenden.

Anstatt ein Arbeits- oder Schulkonto anzugeben, drücken Sie während der OOBE einfach fünfmal die Windows-Taste. Dadurch erhält der Benutzer die Möglichkeit, ein Bereitstellungspaket zu installieren. Vergewissern Sie sich, dass das Bereitstellungspaket verfügbar ist, und klicken Sie auf Install provisioning package (Provisioning-Paket installieren). Dadurch wird automatisch der Prozess zum Einrichten des PCs gestartet und das bereitgestellte Bereitstellungspaket bestätigt, so dass der PC Microsoft Entra beitritt und sich automatisch bei Microsoft Intune anmeldet.

Alternativ können Administratoren das Bereitstellungspaket auch auf vorhandene Geräte anwenden. Dazu müssen sie lediglich auf das Paket doppelklicken, es ausführen lassen und der Quelle vertrauen.