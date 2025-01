So ändern Sie einen Windows-Gerätenamen mit Intune

IT-Abteilungen sollten über eine Namenskonvention in Intune verfügen, die wichtige Geräteinformationen im Namen jedes verwalteten Endpunkts bereitstellt.

Dabei handelt es sich oft um eine Kombination aus der Seriennummer des Geräts, der Art der Geräteverwaltung und dem Eigentumsstatus des Geräts. Manchmal müssen IT-Administratoren die Namen dieser Geräte aufgrund von Systemänderungen, neuen Benennungskonventionen oder Änderungen an internen Richtlinien ändern.

Als Microsoft-Intune-Administrator sollten Sie darauf vorbereitet sein, die Gerätenamen zu ändern, und genau verstehen, was dieser Prozess mit sich bringt.

Bevor Sie sich mit der eigentlichen Umbenennung von Windows -Geräten in Microsoft Intune befassen, müssen Sie mit den verschiedenen Gerätenamen vertraut sein, die in Microsoft Intune verfügbar sind. Es gibt drei verschiedene Gerätenamen:

In Microsoft Intune gibt es drei verschiedene Methoden, mit denen Sie die verschiedenen Namen von Windows-Geräten ändern können. Darüber hinaus können Sie Geräte auch in großen Mengen umbenennen.

3. Geben Sie auf der Seite Gerät umbenennen einen neuen Gerätenamen an, wählen Sie, ob das Gerät neu gestartet werden soll, und klicken Sie dann auf Gerät umbenennen (siehe Abbildung 2).

Sie können den Gerätenamen in den folgenden drei Schritten ändern:

So ändern Sie den Gerätenamen von Windows-Endpunkten in großen Mengen

Die dritte Methode besteht darin, den tatsächlichen Gerätenamen von Windows-Endpunkten in großen Gruppen zu ändern. Bei der Sammeländerung des Gerätenamens können Sie die gleichen Variablen verwenden wie bei der Änderung des Namens pro Gerät. Der Gerätename kann in großen Mengen geändert werden, indem man einfach die folgenden fünf Schritte durchführt:

1. Öffnen Sie das Microsoft Intune Admin Center Portal und navigieren Sie zu Geräte\Windows.

2. Wählen Sie auf der Seite Windows | Windows-Geräte die Option Bulk-Geräteaktionen (Bulk device actions).

3. Geben Sie auf der Seite Grundlagen (Basics) die folgenden Informationen an und klicken Sie dann auf Weiter (Next) (Abbildung 3).

Abbildung 3: Das ist die Intune-Option, um Änderungen an Gerätenamen für eine Flotte von Windows-Endpunkten in großen Mengen vorzunehmen.

a. Betriebssystem. Wählen Sie Windows.

b. Gerätetyp (Device type). Wählen Sie Physische Geräte (Physical devices).

c. Geräteaktion (Device action). Wählen Sie Gerät umbenennen (Rename device).

d. Geben Sie einen neuen Namen ein (Enter new name). Geben Sie einen neuen Namen für die Geräte an, indem Sie eine Variable verwenden.

4. Wählen Sie auf der Seite Geräte bis zu 100 Geräte aus und klicken Sie auf Weiter.

5. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen + Erstellen (Review + create) die Informationen und klicken Sie auf Erstellen (Create).