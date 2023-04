IT-Prioritäten 2023: Diese Managed Services sind gefragt

Es gibt viele gute Gründe, eine IT-Disziplin als Managed Service zu nutzen, sprich eine Dienstleistung zu buchen. Selbst wenn Unternehmen über das notwendige Budget verfügen, ist es oftmals schwer, die entsprechenden Fachkräfte zu bekommen. Da kann ein Diensteanbieter dann etwaige Lücken schließen. Und oftmals ließe sich, je nach Unternehmensgrößte, die Expertise und Verfügbarkeit gar nicht intern aufbauen. Etwa im Hinblick auf die Funktionalität es Security Operations Center (SOC), dass inzwischen für alle Unternehmensgrößen im 24/7-Betrieb als empfehlenswert gilt. Und da sind wir inhaltlich auch schon beim Thema: Was für IT-Prioritäten 2023 insgesamt gilt, trifft auch auf die Vorhaben in Sachen Managed Services zu - Die Priorität Nr. 1 ist Cybersicherheit. Auch die Analysten von Gartner sehen für 2023 steigende Budgets für IT Services, im Vergleich zum Vorjahr.

Jedes Jahr führt TechTarget eine Umfrage unter IT-Verantwortlichen zu Ihren Budgets und Plänen für die nächsten 12 Monate durch. An der Umfrage für 2023 haben weltweit über 1700 IT-Profis teilgenommen. In der EMEA-Region nahmen 392 IT-Verantwortliche an der Online-Umfrage teil, 60 davon aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Wie die Pläne und die Prioritäten der IT-Entscheider für das Jahr 2023 im Allgemeinen aussehen, können Sie hier nachlesen.