10 alternative Tools für die Kubernetes-Kostenüberwachung

Mit Kubecost überwachen IT-Teams die spezifischen Kosten für den Betrieb jedes Kubernetes-Clusters. Sie haben die Wahl, ob Sie die Kosten auf Clusterebene verwalten oder nach Anwendung, Projekt, Team oder Abteilung konsolidieren möchten.

Das Kubernetes-Kostenoptimierungs-Tool von CloudZero bietet Einblicke in die Kosten für den Betrieb von Microservices , einschließlich das Nachverfolgen von Leerlaufkosten, um Unternehmen dabei zu helfen, den Wert ihrer Kubernetes-Bereitstellungen zu maximieren. Cloudzero veröffentlicht online keine Preise.

Der Name CloudZero ist zu einem Synonym für Cloud-Kostenoptimierung und FinOps geworden, daher war die Ausweitung auf das Kubernetes -Kostenmanagement ein natürlicher Schritt für das Unternehmen.

Im Jahr 2021 kündigte Cisco an, Replex zu übernehmen und in Cisco AppDynamics einzugliedern. Mit Replex analysieren IT-Teams den Ressourcen-Footprint von Microservices, Containern, Pods und Kubernetes-Clustern, ohne die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Leistung zu beeinträchtigen.

Der Anbieter wirbt mit einem speziellen interaktiven Tool, das den Nutzern hilft, die vollen Kosten jedes Clusters und die zugrunde liegende Ressourcenbelegung innerhalb eines selbst gewählten Zeitfensters zu verstehen. Cloudability gibt es in einer kostenlosen Testversion. Die Preise sind je nach Kunden verschieden und daher nicht im Internet verfügbar.

Die Plattform von CloudCtrl enthärt viele gängige Funktionen, wie zum Beispiel einen Vermittlungsdienst, ein Dashboard, ein Verwaltungsportal und eine Abrechnungsmanagement-Engine. Das Unternehmen bietet eine kostenlose Testversion an, wobei die Preise auf der Website gestaffelt sind.

Das australische Unternehmen CloudCtrl bietet eine Multi-Cloud-Management-Plattform, die sich in erster Linie an APAC-Kunden richtet.

Cast AI ist für alle Cluster kostenlos und hat keine Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl oder Größe. Sie analysieren mit Cast AI kostenlos Daten aus den vorangegangenen Monaten – eine hilfreiche Übung für Unternehmen, die versuchen, ihre Kubernetes-Ausgaben in den Griff zu bekommen. Neben der kostenlosen Option bietet Cast AI auch die Tools Growth, Growth Pro und Enterprise zu einem monatlichen Preis und pro CPU für Kunden, die mehr Funktionen und Cluster benötigen.

Wie andere auf Kubernetes ausgerichtete Tools scannt Cast AI Cluster auf Schwachstellen und bestimmt sofortige Korrekturen. Im Gegensatz zu den anderen Alternativen in dieser Reihe wirbt Cast AI jedoch damit, dass es eine Cloud-unabhängige Option ist.

Ceeview bietet keine kostenlose Test- oder Einstiegsversion an, und Kunden müssen sich für ein Angebot direkt an den Anbieter wenden.

Das Unternehmen kündigte kürzlich Autonomous FinOps für Kubernetes an, das Kostenzuweisung und -transparenz, einen Instance Rightsizer , Skalierungsoptimierung und automatische Fehlerbehebung bietet. Die Preise für Pepperdata-Produkte sind auf der Website des Unternehmens veröffentlicht, einschließlich der Preise für Rechenzentren pro Knoten und für die Cloud pro vCPU -Stunde.

Harness.io

Harness.io, das vielleicht am besten als Einhorn-DevOps-Plattform-Startup bekannt ist, erweitert seine Reichweite durch das Hinzufügen von Cloud- und Kubernetes-Kostenmanagement-Unterstützung. Damit ist das Unternehmen in der Lage, das Kubernetes-Kostenmanagement in die DevOps-Pipeline aufzunehmen, wo es hingehört.