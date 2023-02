Instanzen richtig dimensionieren: so funktioniert es in AWS

Zu große oder zu kleine EC2-Instanzen wirken sich sowohl auf die Cloud-Kosten als auch auf die Workload-Leistung negativ aus.

Bei Workloads ohne ausreichende Ressourcen besteht die Gefahr, dass Ihnen die CPU oder der Speicher ausgeht. Automatisches Skalieren verringert zwar dieses Risiko, aber es garantiert nicht immer, dass Anwendungen in Zeiten hoher Nachfrage stabil laufen. Das Nutzen von Instanzen, die mehr CPU-, Speicher- oder andere Ressourcen bereitstellen, als Ihre Arbeitslasten tatsächlich benötigen, wäre hingegen Geldverschwendung. Durch die richtige Dimensionierung von EC2-Instanzen erzielen Sie ein optimales Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung.

Amazon bietet mehrere hundert EC2-Instanztypen zu unterschiedlichen Preisen an. Jeder Typ enthält ein unterschiedliches Maß an virtuellen CPU- und Speicherressourcen. Einige Instanzen verfügen über spezielle Funktionen, wie GPUs, die sich für Machine-Learning-Szenarien eignen.

Admins sollten die wichtigsten Instanztypen innerhalb der EC2-Familie kennen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Arten von Images für bestimmte Workloads am besten geeignet sind. Es ist beispielsweise in der Regel günstiger, Workloads mit hohem Speicherbedarf in einer speicheroptimierten Instanz auszuführen, als sie auf Allzweckinstanzen zu betreiben.

Right-Sizing sollte eine systematische, kontinuierliche Praxis sein – im Gegensatz zu etwas, das Sie ad hoc in unregelmäßigen Abständen durchführen. Befolgen Sie die folgenden Best Practices für die richtige Dimensionierung, um die Leistung zu steigern und die Kosten zu senken.

Markieren und verfolgen Sie die Nutzung von Workload-Ressourcen Verwenden Sie Tags in Verbindung mit dem EC2 Right Sizing, um Empfehlungen zur Kostenoptimierung zu erhalten. Auf diese Weise erleichtern Sie sich die Arbeit beim Verfolgen der Instanzen und deren Kosten. Wenn Sie diesen Überblick haben, identifizieren Sie schnell Bereiche, in denen Sie Nachholbedarf haben. Kunden von Amazon haben die folgenden Methoden zur Wahl, um die Ressourcennutzung von EC2-Instanzen zu überwachen: AWS CloudWatch. Dieser Service liefert grundlegende Metriken zu den Ressourcen pro Instanz. Beobachtungs-Tools von Drittanbietern. Externe Tools, einschließlich der Angebote zur Verwaltung der Anwendungsleistung, direkt auf der Instanz geben Ihnen einen Überblick darüber, wie viel CPU, Arbeitsspeicher und Speicherdurchsatz bestimmte Anwendungen oder Prozesse benötigen.

Diese Tools unterstützen Sie bei der Instanzwahl Es gibt eine Reihe von Tools, die Ihnen bei der richtigen Dimensionierung von EC2-Instanzen helfen können. Amazon bietet einige native Tools an, darunter die folgenden: AWS Compute Optimizer verwendet KI, um Empfehlungen zur Kostenoptimierung zu generieren.

verwendet KI, um Empfehlungen zur Kostenoptimierung zu generieren. AWS Cost Explorer hilft Ihnen, Ihre Ausgaben besser zu verstehen, um Workloads zu identifizieren, für die Sie zu viel bezahlen. Plattformen von Drittanbietern, wie Densify und IBM Turbonomic, können EC2-Instanzen automatisch analysieren, um verschwendete Ausgaben zu identifizieren. In einigen Fällen können sie auch automatisch Workloads auf kostengünstigere Instanztypen migrieren.

Preismodelle berücksichtigen Die Kosten für EC2-Instanzen variieren je nach dem von Ihnen gewählten Preismodell. On-Demand-Preise sind zum Beispiel teurer als wenn Sie eine Instanz im Voraus reservieren. Das richtige Preismodell hat aber nicht unbedingt mit der Wahl der richtigen Instanzen zu tun. Beides sind wichtige Maßnahmen zur Kosteneinsparung, aber die Auswahl des EC2-Preismodells sollte nicht mit der richtigen Größe der EC2-Instanzen verwechselt werden.