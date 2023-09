Kubernetes-Probleme in Multi-Cloud-Umgebungen bewältigen

In der IT-Branche wird das Multi-Cloud-Modell immer beliebter und ist eine ideale Plattform und ein idealer Anwendungsfall für Kubernetes-Orchestrationen zur Bereitstellung komplexer Anwendungen.

Doch für Unternehmen ist Kubernetes an sich eine Herausforderung. Und bei Multi-Cloud-Bereitstellungen können unerwartete Probleme auftreten, die selbst die erfahrensten Teams vor Probleme stellen. Unternehmen können jedoch durch eine prophylaktische Planung für potenzielle Probleme diese Komplexität bewältigen.

Hürden für die Einführung von Kubernetes in Multi-Cloud-Umgebungen

Der erste Schritt besteht darin, die Hindernisse für die Einführung von Kubernetes in Multi-Cloud-Umgebungen zu erkennen. Diese Proaktivität ist das Kennzeichen eines ausgereiften Cloud-First-Unternehmens und der ideale Weg, um die Herausforderungen in den Griff zu bekommen.

Die Komplexität der Konfiguration und die Synchronisierung von Kubernetes-Clustern über alle Cloud-Plattformen hinweg ist das größte Hindernis für die Einführung von Kubernetes. Es ist selten möglich, einen Experten für jede Plattform zu finden, da jeder Cloud Service Provider (CSP) seinen eigenen Ansatz für die Kubernetes-Konfigurationen und die Cloud Services hat. Das macht es schwierig, Workloads zwischen Plattformen zu verschieben, es erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Anbieterbindung und schränkt die Möglichkeit von Unternehmen ein, die Stärken der einzelnen CSPs zu nutzen.

Die Sicherheit von Kubernetes selbst in einer Single-Cloud-Umgebung ist darüber hinaus ein Problem. Die Teams müssen sich mit Sicherheitsprotokollen und -richtlinien der einzelnen Clouds auseinandersetzen, wenn Kubernetes auf eine Multi-Cloud-Umgebung erweitert wird. Sie müssen versuchen, die Clouds zu beherrschen, um die Konsistenz zwischen den Clustern sicher zu stellen. Das Risiko von Schwachstellen und Datenverletzungen erhöht sich, wenn diese Herausforderung nicht gemeistert wird.

Jeder CSP hat seine eigene komplexe Preisstruktur für Cloud-Dienste, weshalb die Kostenauswirkungen von Kubernetes in einer Multi-Cloud-Umgebung besonders problematisch sind. Um Überraschungen bei der Rechnungsstellung zu vermeiden, konzentrieren Sie sich bei der Planung und während des gesamten Projektlebenszyklus auf die Kostenauswirkung.

Herausforderungen bei der Einführung von Kubernetes in Multi-Cloud-Umgebungen bewältigen

Fangen Sie klein an und bauen Sie die Fähigkeiten der internen Teams aus, um potenzielle Probleme beim Betrieb von Kubernetes in einer Multi-Cloud-Umgebung zu entschärfen. Sie können Sicherheit und Compliance in allen Cloud-Umgebungen gewährleisten und gleichzeitig das Budget einhalten, wenn Sie Herausforderungen methodisch angehen.

Wahl eines Cloud-agnostischen Ansatzes

Ein Cloud-agnostischer Ansatz, der die zugrunde liegende Multi-Cloud-Infrastruktur mit dem Ziel abstrahiert, die Anbieterbindung zu reduzieren, ist der erste Schritt zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Einführung von Kubernetes.

Ziehen Sie für den Anfang das Fachwissen eines Drittanbieters oder einer Firma in Betracht, die als Kubernetes Certified Service Provider ausgewiesen ist. Eine andere Taktik besteht darin, eine gemeinsame Kubernetes-Plattform zu implementieren, um die Komplexität der Verlagerung von Arbeitslasten über Cloud-Umgebungen hinweg zu reduzieren.

Ein Beispiel ist Kubermatic Kubernetes Platform, eine Cloud-agnostische Kubernetes-Managementplattform. Alternativ dazu ist Kubernetes Federation eine native Kubernetes-Funktion, die die Verwaltung mehrerer Kubernetes-Cluster als eine einzige Einheit unterstützt. Die Funktion befindet sich noch in der Betaphase und erleichtert die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen über mehrere Cluster in einer Multi-Cloud-Umgebung.

Auch das GitOps-Modell kann eine konsistente, überprüfbare Methode zur Verwaltung von Kubernetes-Clustern in einer Multi-Cloud-Umgebung bieten. Die Einführung von GitOps erfordert aber oft eine erhebliche Investition in Zeit, Tools und Prozesse, die sich nicht für alle Unternehmen lohnt.

Implementierung einer Multi-Cloud-Kubernetes-Managementplattform

Um Kubernetes-Herausforderungen in komplexen Cloud-Umgebungen zu begegnen, ist eine Multi-Cloud-Managementplattform ein wesentliches Werkzeug. Suchen Sie nach einem Tool, das den Teams eine einheitliche Sicht auf die IT-Umgebung bietet, einschließlich Sicherheit, Betriebs- und Verwaltungsfunktionen sowie Berichterstellung.

Beispiele für Multi-Cloud-Management-Tools, die Sie in Betracht ziehen sollten:

Google Anthos ist eine Hybrid- und Multi-Cloud-Plattform, mit der IT-Teams Anwendungen über Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure hinweg verwalten und bereitstellen können.

ist eine Hybrid- und Multi-Cloud-Plattform, mit der IT-Teams Anwendungen über Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure hinweg verwalten und bereitstellen können. Red Hat OpenShift ist eine Open-Source-Container-Plattform auf Kubernetes-Basis, die Unternehmen On-Premises oder in der Cloud einsetzen können, einschließlich AWS, Google Cloud und Azure.

ist eine Open-Source-Container-Plattform auf Kubernetes-Basis, die Unternehmen On-Premises oder in der Cloud einsetzen können, einschließlich AWS, Google Cloud und Azure. SUSE Rancher ist eine Open-Source-Alternative zu Anthos und OpenShift für die Verwaltung und Orchestrierung von Kubernetes-Clustern in einer Multi-Cloud-Umgebung.

Verwaltete Kubernetes-Dienste und -Plattformen sind wichtige Komponenten des breiteren Kubernetes-Ökosystems.

Automatisierung von Kubernetes-Verwaltungsaufgaben

Das DevOps-Mantra automatisieren, automatisieren, automatisieren gilt auch für die Bewältigung von Kubernetes-Herausforderungen in einer Multi-Cloud-Umgebung. Kubernetes-Cluster werden durch die Automatisierung korrekt konfiguriert und über CSPs hinweg synchronisiert.

Suchen Sie nach Möglichkeiten, Verwaltungsaufgaben zu vereinfachen und manuelle Eingriffe in Kubernetes- und Multi-Cloud-Workflows zu reduzieren. Die Automatisierungsstrategien müssen regelmäßig und rücksichtslos überprüft werden. Wenden Sie alle Lektionen an, die Teams über Management und Betrieb in der komplexen Cloud-Umgebung des Unternehmens lernen.

Kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit

Die Sicherheit bei Implementierungen von Kubernetes in einer Multi-Cloud-Umgebung steht an erster Stelle. Daher sollten die Teams ihr Engagement für einen kontinuierlichen Verbesserungsansatz bekräftigen. Starke Authentifizierung, Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung sowie eine Netzwerksegmentierung müssen implementiert werden, um die Sicherheit von Kubernetes-Clustern zu gewährleisten.

Optimierung der Kubernetes-Kosten

Führen Sie eine Kostenoptimierungsmethode ein, wenn Sie Kubernetes in einer Multi-Cloud-Umgebung betreiben, die es den Teams ermöglicht, den effektivsten CSP für jeden Workload zu wählen.

Kubecost kann die Kosten nach Namensraum (Namespace), Bereitstellung und Diensten aufschlüsseln, und zwar für lokale Umgebungen und die wichtigsten CSPs. In einer einzigen Ansicht oder über einen einzigen API-Endpunkt (Programmierschnittstelle) können auch die Kosten für mehrere Cluster in einer Multi-Cloud-Umgebung angezeigt werden. Außerdem gibt es Kubecost Cloud – mittlerweile in der öffentlichen Betaphase – das AWS, Azure, Google Cloud und On-Premises-Cluster unterstützt.

Obwohl Kubecost eine beliebte Wahl ist, ist es nicht die einzige Option. Yotascale nimmt Daten aus verschiedenen Cloud-Umgebungen auf und bietet einen Überblick über die Cloud-Kosten für containerisierte und nicht-containerisierte Workloads. Darüber hinaus ist Morpheus eine hybride Cloud-Management-Plattform, die Morpheus Kubernetes Service umfasst, der mit Azure Kubernetes Service und Amazon Elastic Kubernetes Service integriert werden kann, um bestehende Kubernetes-Bereitstellungen zu unterstützen.