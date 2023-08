So bewerten Sie Google Anthos für Ihr Kubernetes-Management

In den letzten zwei Jahren hat sich Kubernetes zum bevorzugten Container-Orchestrator für Unternehmen weltweit entwickelt. Unternehmen, die Kubernetes einsetzen, haben jedoch eine erhebliche Einschränkung festgestellt: die Verwaltung von Bereitstellungen in hybriden Cloud-Umgebungen.

Das Problem besteht nicht darin, dass Kubernetes nicht in der Lage ist, Cloud- oder Rechenzentrums-Container zu verwalten. Vielmehr sind hybride und Multi-Cloud-Anwendungen, die über Clouds und Cluster hinweg orchestriert werden müssen, fragmentiert, da Kubernetes selbst Ressourcenpools fragmentiert. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Verwendung einer vereinheitlichenden Plattform wie Google Anthos.

Funktionen von Anthos

Die Struktur von Anthos besteht aus vier Schichten (Layers). Die Basis ist ein Satz von Hosting-Ressourcen, der sowohl Public-Cloud- als auch On-Premises-Hosting in Form von Containern, VMs oder Bare-Metal-Infrastruktur umfasst. Dieser Ressourcensatz, den Anthos als Flotte (Fleet) bezeichnet, wird mithilfe der Kubernetes-Kontrollebene in Anthos virtualisiert.

Die Fähigkeiten der Flotte werden dann über eine Reihe von Plattform-APIs einer Multi-Cluster-Automatisierungsschicht zugänglich gemacht, die es den Benutzern ermöglicht, Datenverkehr, Anwendungen und Ressourcen unabhängig von deren Typ und Standort einheitlich zu verwalten. Dies ist der wichtigste Punkt, an dem sich IT- und Cloud-Betrieb mit Anthos überschneiden und an dem die meisten Betriebsunterstützungs- und Beobachtungsfunktionen bereitgestellt werden.

Die Funktionen zur Flottenautomatisierung umfassen die Bereiche Betrieb, Governance und Sicherheit. Alle drei Elemente interagieren mit dem Anthos Service-Mesh für Microservices-basierte Anwendungen, was bedeutet, dass Ressourcen des Service Mesh und Microservices auf die gleiche Weise verwaltet werden wie herkömmliche Ressourcen.

Governance wird durch Konfigurations- und Richtlinienmanagement durchgesetzt, so dass Anthos kontrollieren kann, wie Flottenressourcen verwendet werden. Es stellt Richtlinien und Konfigurationen bereit, um die grundlegenden Betriebsparameter für die zugrunde liegenden Cluster und Cloud-Services festzulegen. Die Sicherheitsschicht bietet ein Identitätsmanagement für Workloads und Benutzer, das die Zugriffskontrolle und Nutzungsrichtlinien zentralisiert.

Die oberste Schicht von Anthos ist die Entwickler- oder Bereitstellungsschicht. Anthos ist so konzipiert, dass all diese zusammenhängenden Prozesse so unabhängig wie möglich von den Ressourcen in der Flotte sind. Einige Anwendungsmodelle und Ressourcentypen erfordern jedoch besondere Aufmerksamkeit, die Anthos nicht in vollem Umfang bieten kann, zum Beispiel Microservices-Architekturen oder VMs und Bare-Metal-Ressourcen.

Daher sollten Benutzer, die planen, Nicht-Container-Ressourcen zu verwenden, prüfen, wie gut Anthos ihre Konfiguration und Bereitstellung unterstützen kann. Bevor Sie die Plattform einführen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Nutzung dieser Ressourcen anpassen können, um Inkompatibilitäten zu minimieren.