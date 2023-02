Die 35 wichtigsten Edge-Computing-Firmen im Überblick

Da Unternehmen immer mehr Endgeräte anschließen, benötigen sie auch mehr Rechenleistung am Netzwerkrand. Sie stellen fest, dass bestimmte Anwendungsfälle eine Datenanalyse näher an den Endgeräten erfordern, um die Kosten niedrig zu halten, die Latenzzeit zu reduzieren oder beides. Diese Nachfrage hat den Markt für Edge Computing in die Höhe getrieben.

Ein Bericht von Grand View Research vom Juni 2022 schätzt, dass der globale Markt für Edge Computing von 7,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 155,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen wird.

Eine wachsende Zahl von Anbietern tritt an, um den wachsenden Bedarf von Unternehmen an Edge Computing zu decken, und bietet eine Reihe von Hardware, Software und Dienstleistungen an, um alle Daten von Endgeräten am Rande des Netzwerks zu erfassen, zu verarbeiten, zu analysieren und zu speichern.

Zu den Anbietern von Edge Computing gehören alteingesessene Technologieunternehmen, neuere Unternehmen und Startups. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Edge-Computing-Anbietern, die Geräte, Plattformen und Dienstleistungen für unterschiedliche Kundengruppen anbieten, um ein Edge-Computing-Ökosystem aufzubauen.

1. Aarna Networks. Das Unternehmen Aarna Networks bietet Open-Source-Software und -Dienste für Orchestrierung, Lebenszyklusmanagement und Echtzeitrichtlinien an, um eine „Zero-Touch-Edge-Orchestrierung im großen Maßstab“ zu ermöglichen. Zu den Produkten des Unternehmens gehört die SaaS-Plattform Aarna Edge Services, die Umgebungen unterstützt, die aus Rechen-, Speicher- und Netzwerkkomponenten bestehen.

2. Acromove. Acromove bietet Produkte für die Datenmigration und die Infrastruktur von Edge-Cloud-Rechenzentren an, darunter ein Edge-Cloud-in-a-Box-Angebot, das alle für die Bereitstellung am Edge erforderlichen Cloud-Computing-Funktionen umfasst.

3. Adlink Technologie. Das Unternehmen Adlink entwickelt und fertigt mehrere Produkte für eingebettete Computing-, Test- und Mess- sowie Automatisierungsanwendungen. Seine Palette an Hardware- und Softwareprodukten unterstützt Edge-Computing-Implementierungen, einschließlich 5G-Multi-Access-Edge-Computing-Servern (MEC).

4. Akamai Technologies. Akamai vertreibt eine Reihe von Produkten in den Bereichen Sicherheit und Content Delivery Network (CDN) sowie auf dem Edge-Computing-Markt. Seine Intelligent Edge Platform ist eine der weltweit größten Plattformen für verteiltes Rechnen.

5. Aruba Networks. Aruba, ein Unternehmen von HPE, bietet Netzwerk- und Sicherheitsplattformen, Gateways und Controller an, darunter Wi-Fi, Switching, kabelgebundener und drahtloser LAN-Zugang sowie SD-WAN-Infrastruktur. Die Aruba Edge Services Platform (ESP) ist eine KI-gestützte, Cloud-native Plattform zur Automatisierung, Vereinheitlichung und zum Schutz des Edge.

6. Avassa. Avassa stellt eine Plattform zur Anwendungsorchestrierung für den Edge-Bereich her, die eine Brücke zwischen moderner Anwendungsentwicklung und -betrieb sowie der verteilten Edge-Cloud schlägt. Sie ermöglicht es Teams, containerisierte Anwendungs-Workloads in Umgebungen mit mehreren Standorten zu orchestrieren.

7. AWS. Der Cloud-Gigant AWS bietet seine eigenen Edge-Services an, mit denen Unternehmen Datenverarbeitung, -analyse und -speicherung in der Nähe ihrer eigenen Endpunkte durchführen können, indem sie APIs und Tools an Standorten außerhalb der AWS-Rechenzentren bereitstellen.

8. Azion. Azion hat mehrere Produkte, die eine Edge-Bereitstellung unterstützen, darunter seine Edge-Plattform, mit der Entwickler serverlose Anwendungen schreiben und bereitstellen sowie Zero-Trust-Sicherheitsarchitekturen und IoT-Bereitstellungen erstellen können.

9. ClearBlade. Zu den Produkten des Softwareunternehmens ClearBlade für Edge- und IoT-Computing gehört die ClearBlade Edge Platform, die es Unternehmen ermöglicht, sichere, skalierbare IoT-Anwendungen in Echtzeit zu entwickeln und auszuführen sowie beliebige Daten in Echtzeit und in extremem Umfang aufzunehmen, zu analysieren, anzupassen und zu verarbeiten.

10. Cox Edge. Cox Edge stellt den Nutzern Edge-Computing-Standorte auf der letzten Meile zur Verfügung. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Edge-Cloud-Infrastrukturdienst an, der virtuelle Rechen-, Speicher- und Bare-Metal-Angebote aus seinen lokalisierten Rechenzentren umfasst.

11. Dell EMC. Der Technologieriese Dell bedient den Edge-Computing-Markt mit seinen Edge-Gateways, Servern, hyperkonvergenten Infrastrukturen, Datenspeichern, Netzwerken und Streaming-Data-Plattformen sowie mit seinen Managed- und Support-Services.

12. Edge Impulse. Die Entwicklungsplattform von Edge Impulse ermöglicht es Entwicklern, maschinelles Lernen auf Edge-Geräte zu bringen und damit Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Erkenntnisse aus den Daten von Endpunktsensoren zu gewinnen und diese zu nutzen. Das Produkt führt Entwickler durch den Prozess der Sammlung und Strukturierung von Datensätzen sowie der Entwicklung von Algorithmen für maschinelles Lernen.

13. Fastly. Fastly bietet eine Reihe von Edge-Computing-, Bereitstellungs- und Sicherheitsprodukten und -dienstleistungen an, darunter CDN, ein Netzwerk von Servern und Rechenzentren, die sich an hochgradig verteilten Standorten befinden, um die Rechenleistung in die Nähe der Nutzer zu bringen. Die [email protected] ermöglicht es Unternehmen, global verteilte Anwendungen in großem Maßstab zu erstellen und Code am Rande auszuführen, ohne die Infrastruktur zu verwalten.

14. Google. Ende 2021 kündigte Google seine Google Distributed Cloud an. Der Anbieter beschrieb es als ein Portfolio von Hardware- und Softwareprodukten, das seine Infrastruktur auf den Rand und in Ihre Rechenzentren ausdehnt. Google Distributed Cloud baut auf der Open-Source-Plattform Anthos auf und bietet eine einheitliche Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen vor Ort, am Netzwerkrand und in mehreren Public Clouds. Im Frühjahr 2022 erweiterte Google seine Edge-Aktivitäten, als es den Edge-Plattform-Hersteller MobiledgeX kaufte und plante, ihn als Teil von Google Cloud zu betreiben und den MobiledgeX-Code als Open Source zu veröffentlichen.

15. Hitachi Vantara. Hitachi Vantara ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi Ltd. und vertreibt mehrere Produkte und Dienstleistungen, darunter intelligente Datenplattformen und Infrastruktursysteme. Zu seinen Edge-Angeboten gehören Hitachi Smart Cameras, Hitachi Edge Gateway for Video und Edge Connect Software.

16. Hivecell. Hivecell bietet eine vollständige Edge-as-a-Service-Plattform an, die die Rechenleistung aus dem Rechenzentrum an den Edge verlagert. Jede Hivecell ist stapelbar, mit Strom- und Ethernet-Steckverbindungen auf der Rückseite. Die Geräte sind klein und arbeiten mit 15 Watt, so dass sie fast überall gestapelt werden können, ohne dass für die Installation eine spezielle Stromversorgung oder Kodierung erforderlich ist.

17. HPE. HPE verfügt über eine Reihe von Edge-Computing-Hardware- und Softwareprodukten, darunter eine Reihe von Optionen im Rahmen seiner Edgeline Converged Edge Systems-Familie, sowie zusätzliche Edge-Computing- und Speichergeräte der Unternehmensklasse, Netzwerkinfrastruktursysteme und damit verbundene Dienstleistungen.

18. IBM. IBM erweitert sein Angebot an Technologieprodukten und -diensten um leistungsfähige Edge-Computing-Angebote. Dazu gehört der Edge Application Manager, mit dem Unternehmen ihre Edge-Server und Edge-Geräte kosteneffizient und in großem Umfang verwalten und sichern können.

19. Lenovo. Ein weiteres Unternehmen mit verschiedenen Produkten in unterschiedlichen Kategorien, Lenovo, bedient ebenfalls den Markt für Edge Computing. Sein ThinkEdge SE70 zum Beispiel bietet eine flexible KI-Edge-Plattform für Unternehmen.

20. Lumen Technologies. Lumen Technologies, ein Anbieter von Netzwerken, Sicherheit, Kommunikation und Zusammenarbeit, verfügt ebenfalls über mehrere Edge-Computing-Plattformen und -Produkte. Dazu gehören das Lumen Edge Bare Metal für dedizierte, bedarfsgerechte und kostenpflichtige Server, die an verteilten Standorten gehostet werden, und das Edge Gateway, eine virtualisierte Plattform.

21. Microsoft. Neben seinen zahlreichen Produkten und Diensten verkauft Microsoft auch Edge-spezifische Angebote, darunter Azure Stack Edge, ein speziell entwickeltes Hardware-as-a-Service-Angebot, das eine Cloud-to-Edge-Erfahrung ermöglicht. Das Unternehmen bietet auch private MEC mit Netzwerken mit niedriger Latenz, Anwendungen und Diensten am Unternehmensrand.

22. Moxa. Moxa stellt eine Familie von Cloud-fähigen industriellen IoT (IIoT)-Gateways für Edge-Computing-Anwendungen im Versorgungssektor und im Markt für Fabrikautomatisierung her. Das Unternehmen bietet auch zusätzliche IIoT-Software an, um die Verbindung von Edge-Daten mit der Cloud zu vereinfachen.

23. One Stop Systems. OSS bietet KI-transportable Edge-Computing-Module und -Systeme, darunter robuste Server, Rechenbeschleuniger, Erweiterungssysteme und Flash-Speicher-Arrays für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Bergbau und Medien/Unterhaltung sowie für autonome Fahrzeuge und Messgeräte.

24. OnLogic. Das Unternehmen stellt verschiedene Arten von Datenverarbeitungsgeräten her, darunter Edge-Server. OnLogic Edge Server sind lüfterlose Systeme mit kleinem Formfaktor sowie hoch konfigurierbare Workstations und Rackmount-Server, die sich in IoT-Implementierungen von Unternehmen integrieren lassen.

25. Oracle. Die Cloud Infrastructure Edge Services von Oracle bieten verschiedene Funktionen. Das Angebot umfasst eine Roving Edge Infrastructure zur Beschleunigung der Bereitstellung von Cloud-Workloads außerhalb des Rechenzentrums und Ruggedized Roving Edge Devices - bekannt als Oracle REDs -, die Cloud-Computing- und Speicherdienste am Rande und an nicht verbundenen Standorten bereitstellen.

26. Ori Industries. Die Global Edge-Plattform von Ori Industries automatisiert die Verteilung von Anwendungen über Rechenzentren, Clouds und den Edge-Bereich. Es gibt Plattformen für Telekommunikations-, Unternehmens- und Softwarekunden. Im Jahr 2021 kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft mit VMware an, um Ori Global Edge auf der VMware Telco Cloud Platform für Multiconnected Edge bereitzustellen.

27. SAP. SAP Edge Services ist eines der vielen Angebote dieses internationalen Softwareherstellers, dessen Edge-Angebote die Bereitstellung von Microservices am Edge für lokale Rechenleistung mit geringer Latenz ermöglichen.

28. Section. Das Unternehmen bietet Edge as a Service an. Seine Mehrzweck-Edge-Computing-Plattform gibt Entwicklern und Betriebsingenieuren die Möglichkeit, ihre eigenen Edge-Module zu erstellen oder Module aus der unternehmenseigenen Bibliothek zu verwenden. Die verteilte und clusterlose Plattform von Section verwaltet die Arbeitslasten auf intelligente und adaptive Weise entsprechend den Absichten der Entwickler.

29. SixSq. SixSq, ein Unternehmen von Ekinops, ist der Hersteller von Nuvla, einer End-to-Cloud-Management-Plattform, mit der Unternehmen eine sichere und umfassende Edge- und Cloud-Strategie umsetzen können. Die Edge- und Container-Management-Plattform ermöglicht die Verwaltung beliebiger containerisierter Anwendungen über eine Flotte von Edge-Geräten und Container-Orchestrierungs-Engines.

30. Spectro Cloud. Spectro Cloud ist der Hersteller einer modernen Kubernetes-Verwaltungsplattform und der Palette Edge, einer Plattform, die Sicherheit und betriebliche Effizienz für Kubernetes am Edge bietet.

31. StackPath. StackPath bringt Cloud-Computing-Leistung näher an den Rand, indem es Infrastruktur und Cloud-Dienste in der Nähe der Nutzer und ihrer Geräte bereitstellt. Das Unternehmen hat mehrere Standorte und bietet Plattformen und andere Produkte zur Unterstützung von Edge-Implementierungen in Unternehmen an.

32. Stratus Technologies. Das Stratus ztC Edge bietet eine vereinfachte, geschützte, autonome Edge-Computing-Plattform, die integrierte Anwendungsvirtualisierung und Fehlertoleranz in einem robusten Design für den Industriestandort kombiniert.

33. Sunlight.io. Das Unternehmen Sunlight.io bietet eine vollständige softwaredefinierte Infrastrukturplattform und einen Infrastrukturmanager zur Unterstützung der Bereitstellung und Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen in hochgradig verteilten Edge-Umgebungen.

34. SUSE. SUSE bietet Open-Source-Produkte, die speziell für Edge-Computing-Linux-Systeme entwickelt wurden. Seine Edge-Angebote sind K3s: Kubernetes at the Edge und die Betriebssysteme Linux Enterprise Micro und Linux Enterprise Real Time.

35. VMware. VMware, ein Unternehmen für Cloud Computing und Servervirtualisierung, bietet ebenfalls Edge-Computing-Produkte und -Dienste an. Dazu gehört seine Edge-Compute-Stack-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Edge-native Anwendungen am Near- und Far-Edge zu erstellen, auszuführen, zu verwalten, zu verbinden und zu schützen. Die Plattform bietet eine flexible Infrastruktur, AIOps und Cloud-übergreifende Integration.