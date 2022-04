Cloud-Services: HPE erweitert GreenLake und Partnerschaften

Das IT-Unternehmen HPE erweitert seine Cloud-Service-Plattform GreenLake, über die zahlreiche neue Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Die Neuerungen beziehen sich unter anderem auf den Data-Protection-, Netzwerk- und HPC-Bereich. Es handelt sich hierbei um Services, die sowohl reine Cloud- als auch On-Premises-Angebote sind. Der Anbieter optimierte zudem die Plattform an sich, damit Anwender alle Dienstleistungen zentral überblicken und auswählen können. Insgesamt werden so über 50 Services bereitgestellt.

Darüber hinaus können Anwender auch langfristige Backups in der Public Cloud installieren und Ransomware-Schutz mittels unveränderlicher Datenkopien einrichten, die in AWS abgelegt werden. Der Service ist über Channel-Partner und Reseller erhältlich. Zudem steht eine kostenfreie Testversion für 30 Tage zur Verfügung.

Für optimierte Data Protection erweiterte HPE seinen Backup and Recovery Service um die Option virtuelle Maschinen unter VMMware in einem hybriden Backup zu integrieren. In nur drei Schritten lassen sich regelbasierte Datensicherungen einstellen. Dabei können verschiedene Medienserver, Appliances und Backup-Ziele genutzt werden, auch Systeme, die nicht vom Hersteller sind.

Slingshot gehört ebenso zum HPC-Dienst, eine High-Performance-Ethernet-Fabric, die hochleistungsstarke Netzwerke bereitstellt. Um auch entsprechenden Speicher für die anspruchsvollen HPC-Workloads zu bieten, integriert der Hersteller sein skalierbares Parallel File System Storage. Multi-Cloud-Connector-APIs sollen die programmatische Orchestrierung von HPC-Workflows auf einem Pool von Rechenressourcen wie anderen HPE GreenLake for HPC oder Public Clouds gewährleisten. Das neue Modell ermöglicht die Nutzung von disaggregierten Ressourcen und soll die Verbindung mit anderen Projekten zwischen verschiedenen Standorten herstellen, was die Zusammenarbeit optimieren und Silos vermeiden soll.

Erweiterte Partnerlandschaft

Bei den Partnern gibt es auch einige Veränderungen, damit die GreenLake-Services flächendeckend angeboten werden können. So ist die Plattform direkt auf Cloud-Marktplätzen und E-Commerce-Portalen wie ALSO Group, Arrow Electronics, Ingram Micro und TD Synnex erhältlich. Insgesamt, so HPE, bieten über 100.000 Partner nun die Cloud-Services an. Zu den Aktualisierungen gehören zudem ein Katalog mit vordefinierten Cloud-Services für die Marktplätze sowie Verbesserungen bei der Automatisierung von Bestellung und Abrechnung.

Darüber hinaus geht HPE eine globale Vereinbarung mit Digital Realty, ein Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen. Dadurch soll es möglich sein, jeden HPE GreenLake Service mit Colocation in den mehr als 285 Rechenzentren von Digital Realty auf sechs Kontinenten, darunter Standorte in 50 Großstädten, zu betreiben, um ein großes Ökosystem an Angeboten und Geschäfts- und Cloud-Anbindung anzubieten.